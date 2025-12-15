南投中興新村蔬醒津味蔬食，北方麵食份量超足，天津打滷麵必吃推薦。

位於南投中興新村的「蔬醒.津味蔬食」，是一間充滿家常溫度的特色麵館。店內主打北方風味蔬食料理，以驚人的蔬菜份量與樸實價格著稱，深受在地饕客喜愛。招牌天津打滷麵不僅配料豐富，獨特的厚實煎蛋條更是靈魂所在；周邊鄰近禾木咖啡，非常適合安排進一日遊行程，在漫步眷村後享受一頓飽足又暖心的美味。



中興新村隱藏版，北方麵食份量大

這家特色小店隱身於南投中興新村，雖然店面不大，卻能從料理中感受到如同家一般的溫度。與一般素食店不同，這裡主打北方風味麵食，最大的特色就是豪邁使用大量時蔬，份量多到讓人懷疑是否需要兩個人分食。地理位置極佳，步行兩分鐘就能抵達轉角的禾木咖啡，很適合將兩者串聯成愜意的午後行程。

溫馨手繪環境，特製辣椒必加

店內空間寬敞舒適，桌面上擺放著泛黃的手繪畫作，增添了幾分文藝氣息與歲月感。老闆雖然忙碌地穿梭於廚房與外場之間，但動作俐落且態度親切，還會熱情提醒客人不夠可以續醬。餐具採自助式取用，特別推薦店內的特製辣椒，香氣十足且帶勁，是許多熟客口耳相傳的美味秘訣。

銅板價菜單，黑板限定有驚喜

菜單價格相當樸實，主打各式乾麵與湯麵，黑板上則會寫著當日限定的新品或特色青菜，點餐前不妨先抬頭看看。這裡的麵食份量真的非常驚人，對於小鳥胃的食客來說，甚至可以兩個人分食一碗。除了麵食，當天也有許多客人點選小米粥套餐，清爽無負擔的選擇也是店內的高人氣品項。

天津打滷麵，厚實煎蛋條必吃

網友極力推薦的「天津打滷麵」絕對不能錯過，這道蛋奶素料理一上桌就讓人驚艷。碗裡堆滿了豆芽、豆苗、紅蘿蔔與小黃瓜絲，甚至還有少見的甜菜根點綴。最特別的是這裡不使用一般的蛋絲，而是厚實的「煎蛋條」，口感恰恰且帶有濃郁蛋香，搭配香菇與蔬菜的鮮甜，每一口都層次分明，建議加點辣椒提味更過癮。

純素炸醬麵，老醬鹹甜超開胃

想嘗試純素口味則推薦「炸醬麵」，同樣鋪滿了誠意十足的各式蔬菜，完全不需要額外點燙青菜。炸醬本身的調味極具深度，帶有老醬陳年的甕底香氣，融合了些許紅味噌的甘甜與豆豉的鹹香。食用前記得先將麵條與醬料充分拌勻，那股鹹甜交織的濃郁滋味非常開胃，是喜愛重口味食客的心頭好。

必點滷豆干，燙青菜佐豆酥

除了主食，小菜的表現也相當精彩。現點現做的燙青菜上方撒了豆酥，增添了酥脆口感與香氣；滷豆干則滷得相當入味，口感 Q 彈有勁，最特別的是裡面竟然還搭配了鷹嘴豆，增添了豐富的口感變化。雖然沒有華麗的擺盤，但每一道小菜都能感受到店家對食材處理的用心。

中興新村高CP值，樸實家常美味

「蔬醒.津味蔬食」沒有浮誇的裝潢，卻憑藉著紮實的用料與道地的北方口味，吸引了絡繹不絕的食客。無論是為了那碗蛋香四溢的打滷麵，還是想喝碗熱騰騰的小米粥，這裡都是中興新村不可多得的高 CP 值選擇。下次來到南投，不妨走進這間小店，感受一下這份樸實卻令人回味的家常美好。

蔬醒.津味蔬食

地址: 南投縣南投市仁德路13號 ( 中興新村)

電話 : 0965 007 539

營業時間 :11:30–14:00, 17:00–19:30( 周三公休)

