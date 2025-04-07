南投埔里最美、最新、最好逛的日月町複合式商場一開幕就爆滿，腹地也很大，鄰近國道六號，交通方便。日月町複合式商場:集合了美食、市集、書局和商店，還有日本蔦屋書局旗下的「TSUTAYA BOOKSTORE」進駐－全台首間山城書店 VS.東京人氣咖啡館「WIRED CAFE」

一開張不久PA媽炫耀說她連續來逛了好幾次，誇讚這裡好拍又好買

日月町複合式商場 Hizuki Town

日月町環境介紹

日月町商場主要分為本棟、山延廊(餐車聚落)、日之界(特展區)和城市市集，總共四大區域，旅途中休息片刻的好地方!

日月町商場品牌/區域

從主棟建築可一覽商場的概況，汽車充電區，加油站，周邊停車場通通都具備非常便利

■山延廊 :造型餐車

松泉行/樂狗來福/日月町關東煮/高關紅豆餅/茶茶小王子/Jay’sPaizza 這些品牌週六日都會營業！就在這蜿蜒山邊佇立一台台造型餐車有賣紅豆餅、霜淇淋、還有….大家都愛的香腸！

【樂狗來福】純手工台灣香腸，憑樂狗來福消費發票滿百元， 即可兌換山延廊-樂狗來福乙次擲骰遊戲，擲中2點相同就能換神秘禮物，中3點都一樣就請你吃香腸，拋擲瞬間…最後發現真的很難，我連續拋兩次都槓 XD

來根香腸壓壓驚..看來我這輩子想當賭神不可能XD

【松泉行】埔里水做出好喝的果汁，我們點了一杯綜合水果汁，無添加…就很甜透心涼

【茶茶小王子】抹茶控絕對不能錯過這台，茶茶小王子-霜淇淋系列買一送一超划算的啦!雙色曲線，濃郁抹茶香氣有著高顏質，感謝朋友借拍(按快門後馬上還回去)

【高關紅豆餅】紅豆餅變萌了，經典小吃紅豆餅烙印可愛的圖騰，手撕粒粒渾圓飽滿鬆綿紅豆真香!

中油咖啡車-來速咖啡，另一側就是中油加油站，不少旅客都會跟這台車合照！更有網友大讚笑說『搞什麼，中油這個咖啡竟然還不錯喝耶…』 中油表示：謝謝誇獎！

熱門打卡點：『氣球飛天屋 』，大人小孩都愛的拍照打卡點

■日之界 : 有著日系質感唯美浪漫

隱藏長廊裡面不只有可愛小動物，還有 浮拉格（日月町吉祥物），帶著日系唯美風格休息區，當家人在逛街的時候，放生老公絕佳好地方他們可以在這裡滑手機!

■城市市集

城市市集：集結各種文創小物太好買，各種童玩，髮飾，還有以艾草做成的棒槌！閨蜜Kiwi拉著我的手說: 語重心長的表示我們..小淪陷就好，這樣走回去本棟才能繼續吃繼續逛 (還真是好朋友啊!）

■本棟

洪鑼灣／海滋味／有益帖/朝霧茶莊Tea18/TSUTAYA BOOKSTORE / 日月本家/品芯梅酒/魚光窯烤 /WIRED CAFE ／蒜你厲害／維格餅家，用埔里梅子做成水果酒／梅酒，朝霧茶莊的茶飲超吸引人，還有魚光窯烤麵包，PAPA馬上跟老闆說”晚點來買帶走麵包..留給我啊!

蒜你厲害 ：老闆超熱情招呼各種產品歡迎試吃!原型食物100%台灣大蒜，香酥帶著微微鹹香滋味又帶著餅乾的口感如果不是看到樣子，我會以為是蒜味餅乾，當零食配茶，或是搭配牛排義大利麵煮好撒上很不錯!

越吃越唰嘴!果乾類的也讓人很驚豔飽水又略帶Q彈，想著等等人少一點要來買，然後我就忘了!

有益帖UNICREATE 喜歡草本茶/精油的朋友可以來逛逛這家!

喜歡草本茶飲的朋友可以來這裡品嚐好喝草本茶，另外還販售各種精油，後方牆面上身上還刻印著草本植物的樣貌很有特色

【朝霧茶莊】 來自台灣魚池鄉本身的紅茶品質極優，茶系伴手禮，紅玉紅茶做成的霜淇淋也是這裡散步美食，溫馨提醒：冰淇淋有時效性，拍照速度快，建議快吃放肚子最安心!

鹿卡-專業髮品(新品牌入駐) 打造台灣人專屬髮品，為各種髮質設計，全方位洗護呵護髮絲健康有興趣的可以挑選一下，另外這區也有超多可愛小物/伴手禮可以買!!

【維格餅家】喜歡吃鳳梨酥的朋友推薦品嘗，全台首創把百香果與鳳梨放在一起，喜歡台式糕餅甜點的快來挑選心頭愛！

南投名特產-梅酒 魚光窯烤麵包都很不錯

TSUTAYA BOOKSTORE:是選品店也是書店

頂著世界最美的書店的光環出現在山城，集結日本與獨家嚴選伴手禮， 這裡不只賣書，更是打造出有別於城市的閱讀空間。

有日系茶器／可愛包裝設計的茶包／限定款調酒系可樂，連角落都不放棄＂日系造景＂全台限定＂精釀可樂＂唯有這裡貨色最齊全

另外還有這個可愛的扭蛋－別針！青蛙是日月潭的精神圖騰，搭配上擬人化態度－據說是老闆本人最愛幹的事例如：休假／看書／吃冰

／新書發表-是畫與詩展／作者孫少英老師 有著台灣水彩畫界有國寶級之稱，水彩畫的筆觸細膩而隨心，當天聽到老師 『把畫冊當作一份禮物』所以連書籍的封面展現出朝氣，更表示這樣才像是她的作品，詼諧性格逗樂現場迷哥迷姊們。

日月町美食餐廳-WIRED CAFE

日本Cafe Company旗下的新型業態餐廳 ，從WIRED品牌獨有的世界觀編譯和食，也只有在這裡才能點 『和洋重箱』2+3樓都有設置用餐空間，純白色調來彰顯日式洋食咖啡館的低調典雅 ，坐下來好好吃飯吧!

■ WIRED CAFE 餐點特色

日式洋食的展現屬於WIRED CAFE獨特風味，葷素共食沒問題，當天PA點了和洋重箱(蔬食款-蛋奶素可) ，朋友們則點了咖哩飯/明太子義大利麵/飲料/還有….甜點!

和洋重箱，日本食用漆器便當盒呈現的和洋重箱 $580 當天選了兩款,一葷一素搭配都選低麩質的米吐司 ，掀開的瞬間很有驚喜感!

素食款的前菜: 沙拉，日式拌菜，日式醃菜 主食:玉米起司焗烤食蔬，其中蓮藕淡淡甜味非常迷人

葷食款前菜:沙拉.義式醃菜.西班牙烘蛋 ，主食: 照燒鮭魚 搭配各種烤食蔬

炸豬排起司黑咖哩飯 $320

明太子奶油紫蘇義大利麵 $290

鹽麴烤雞優格沙拉$420

開胃小菜: 明太子蔬菜可麗餅$140 /香辣烤雞翅 $160

明太子可麗餅一咬爆餡(明太子)可不只有外面喔，香辣烤雞翅本身帶著微微甜辣滋味非常唰嘴

飲料: 珍珠拿鐵/ 蝶豆花草莓優格/莓果氣泡飲 ，刻度玻璃杯讓整個顏質加分不少！

甜點推薦: 花圈水果甜甜圈(米製低麩質) /鹽味焦糖洋芋片

就是這麼邪惡，花圈系列塞滿各種水果（草莓／芒果）細膩口感屬於日式甜甜圈口感，鹽味焦糖洋芋片有著鹹甜酥脆撒上滿滿肉桂與糖霜，我一眼就看穿這款甜點邪惡本質（好愛～）

■ WIRED CAFE 菜單

預告 /兒童節限定/ KIDS 會愛上的甜甜圈漢堡 限定推出!!

期間限定: 4/2~4/13 來WIRED CAFE 就能吃到( 想問~超齡兒童例如PA…可以點嗎?XD)

日月町交通方式

日月町複合式商場就位於國道六號愛蘭交流道附近，由埔里往魚池(日月潭)的路上就可以看得到。對於開車的朋友們會比較方便，如果是搭乘大眾交通的話，可以搭乘全航客運6268或是南投客運6670在乾溝子站下車即可。

日月町停車場

在日月町複合式商場的旁邊和對面都有停車場，總共有300個左右的停車格，消費滿額就可以享有免費停車。我們這天是直接停在商場對面的停車場，當天因為收費設備還沒完工，剛好是可以免費停車的

月町複合式商場本身就有設置中油加油站，而且還有電動車的充電停車位，怎這麼貼心。

日月町心得/隱藏版

整個空間很逛好買不用說，PA離開當然要走一趟”restroom－廁所” 發現這麼閃亮瞬間笑樂，身為扭蛋控與童玩癖的我愣了一瞬間，果真是大驚奇 ，看一下好了，以為只有這樣嗎?隱藏在角落的投幣飲料機-美樂蒂，朋友是他的迷，直接投幣帶回家

這台飲料機還有盲盒功能，投入硬幣選『?』按下去，至於出現什麼飲料全看運氣!

周邊景點／南投

最新文章