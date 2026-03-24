> 旅遊 > 2026韓國弘大最強「弘益藥局」全攻略！專業藥師坐鎮、獨家美妝、即時退稅、中文服務。

2026韓國弘大最強「弘益藥局」全攻略！專業藥師坐鎮、獨家美妝、即時退稅、中文服務。

韓國旅遊韓國行程韓國藥妝韓國美妝
2026-03-24 15:00文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

每次去韓國首爾，除了逛街買衣服、吃美食，絕對不能錯過的行程就是掃貨！但除了大牌連鎖美妝店，你知道現在韓國在地人更流行去哪裡挖寶嗎？答案是：藥局！

韓國藥局不僅販售藥品，更有許多「藥局專售」的醫美級保養品，主打成分單純、效果顯著，深受韓妞喜愛。這次再訪位於熱鬧弘大商圈的弘益藥局（Hongik Pharmacy）」。這裡不僅交通超級便利，還有專業藥師提供諮詢，更棒的是，這裡對觀光客超級友善！

  • 名稱：弘益藥局 Hongik Pharmacy
  • 地址：南韓 Seoul, Mapo-gu, Yanghwa-ro 18-gil, 7 1층
    ( Naver map輸入電話或Google地圖直接搜尋「弘益藥局」，可搜到位置）
  • 營業時間：365天全年無休，每日 9:00 – 23:30 (超級貼心，開到很晚！)
  • 電話：02-337-5414
  • 鄰近交通： 弘大站 8 號出口步行 1 分鐘
  • 提供中文服務 / 結帳時可即時退稅 / 設有 WOWPASS

韓國弘益藥局｜空間環境

走進藥局完全沒有傳統藥局那種擁擠或嚴肅的感覺，取而代之的是開闊的空間、整齊劃一的陳列，以及暖色調的燈光，逛起來非常舒適自在。

  • 還有男友、老公休息顧包包區

韓國弘益藥局｜中文藥師坐鎮

1. 專業藥師店長坐鎮，比你更懂成分！

弘益藥局之所以專業，是因為靈魂人物——店長李重佶（이중길）藥師

李藥師的資歷拿出來真的會讓人驚嘆，他不僅是藥學碩士，更有著超強的「大企業背景」：

頂級美妝研發： 曾任職於 LG生活健康，親自參與過大家熟知的貴婦品牌 「Whoo后」、「su:m37°甦秘」 的產品研發。

製藥專業背景： 曾在韓國知名 「大熊製藥」 負責事業開發。

擁有超過 16 年藥師經驗的他，在 2017 年創立弘益藥局時，有了研發過頂級化妝品的專業眼光來幫我們把關，在這邊選購保養品真的超級安心，完全不怕踩雷！

2. 超貼心的中文服務

現場有懂中文的人員，或是藥師能使用基本的中文溝通，讓你詢問商品、了解用法完全無障礙，這點真的超級加分！

可且還提供試用品，現場感受產品質地，真的太貼心了

弘益藥局不僅環境好，中文產品介紹服務更是沒話說。

韓國弘益藥局｜推薦商品韓妞瘋搶

這裡有許多外面不容易買到的「藥局專用」保養品，每一款都是經過藥師嚴選。

這次我特別挑選了幾款弘益藥局目前主打的明星商品來介紹，很多都是常常銷售一空的人氣王喔！

個人強推！回購率 100% 的神級保養

1. Reju de Vie 修復霜 (리쥬드비에) – 銷售傳說！看見就要搶

這款真的是韓國藥局的超人氣商品！在網路上早就好評如潮。它厲害的地方在於同時含有 PDRN（鮭魚 DNA 成分）、膠原蛋白、外泌體這三大明星成分！能同時兼顧修復、彈力與美白。

從皮膚科術後鎮靜、換季修復到日常保養皆可使用。成分溫和，即使是敏感肌也能安心使用。 因為太常銷售一空，藥師說只要看到架上有貨，一定要立刻入手，慢了就沒了！

2. ★弘益藥局獨家★ FVRTS 神經醯胺系列

這系列是剛上市的新品，最厲害的是，它僅在★弘益藥局★獨家販售！錯過這裡就買不到了！

  • FVRTS Su Boon Jo Serum 神經醯胺補水精華 (FVRTS 수분조 세럼)

  • FVRTS Mae Il Cream Toner 乳霜型神經醯胺化妝水 (FVRTS 매일크림 토너)

推薦原因：

「超吃妝精華」(‘화잘먹 세럼’)： 韓妞最愛這個稱號！它能快速吸收、深層保濕，讓肌膚紋理變得光滑細緻，幫你打造最服貼的妝容。

專利技術： 採用專利神經醯胺技術，形成全天候的強韌保濕屏障。乾燥肌、脫皮肌絕對要試試！

3. 術後面膜2026 藥局必買：面膜系列

藥局的面膜通常比 Olive Young 的更具「功能性」，適合急救。

  • REJURAN (麗珠蘭) 喚顏修護面膜：與水光針同成分，敷完臉部會有明顯的「水光感」。

這款 Heveblue 積雪草 PDRN 緊緻安瓶是修復神物！高濃度 PDRN 結合積雪草，抹開即爆水吸收。主打術後鎮靜、退紅、填補細紋並強化屏障

  • Heveblue 的明星單品：積雪草 PDRN 緊緻修復霜 (Cica PDRN Ampoule Cream)

雙重修復王牌：PDRN + 積雪草，獨家「安瓶入霜」技術，將高濃度的安瓶精華直接注入面霜，質地雖然潤澤，但吸收速度極快，不會有厚重的油膩感。

  • Dr.Reju-All PDRN 修復護唇精華 (粉色)

這款是「藥局限定」的高端機能型護唇膏，主打「醫美級再生」。含有醫美級 PDRN (鮭魚 DNA)。PDRN 能深入基底修復唇紋，並促進膠原蛋白生成，讓雙唇恢復澎潤感。

推薦給唇紋深、嘴唇嚴重乾裂流血、或是追求「醫美級」修護效果的人。

  • 痘痘肌救星三劍客

💗 粉色 (Acnon)：治紅腫大痘痘，抗炎、紅腫、化膿痘，剛冒出來的紅腫痛痘痘，擦它！

💚 綠色 (Acrin)：治粉刺黑頭，代謝、粉刺、水楊酸，清黑頭粉刺、預防毛孔阻塞！

🧡 橘色 (Noscarna)：神級去疤膏，修復、痘印、B5再生，痘痘消了留紅印？淡化疤痕首選！

  • LIENJANG 醫美級抗皺霜，韓國著名的連鎖醫美診所品牌

包裝上醒目的 「20%」 是最強賣點！它含有極高濃度的生物神經醯胺 (Bio Ceramide)，這不僅是保濕，更是為了重建受損的肌膚屏障。因乾燥、老化引起的細紋有撫紋 + 屏障護理。

其他藥師強力推薦好物

除了上面的個人私心推，弘益藥局還有很多針對特定肌膚問題的神品：

1.HEALIC 水潤亮白爆水面霜 (힐릭 토닝 액티브 크림)

針對膚色不均、斑點、暗沉。 含有專利美白成分（含量高達約 10%）的爆水面霜，溫和無刺激，非常推薦用於提亮和均勻膚色。

2. Dr.deep ABP 去角質面霜 (닥터딥 ABP 스팟크림)

  • 針對老廢角質堆積、肌膚紋理粗糙。特色： 含有角質管理關鍵成分 AHA 與 PHA，能幫助清理肌膚內部的老廢物質，改善粗糙感，預防問題再度生成。

3. Dominas Light Cream 美白霜 (도미나 라이트 크림)

  • 針對色素沉澱、斑點。特色： 這款是韓國藥局熱銷的提亮膚色產品，屬於藥局專用醫藥品（非一般化妝品），能讓肌膚恢復清透、均勻膚色，是藥師強力推薦的美白好物！

4. 自然治癒藥學會 HEALTHY YUNHA (자연치유약학회 헬시윤하정)

  • 針對急/慢性炎症、水腫、排毒。這款是口服的營養品，由多種天然植物性成分組成，對排毒和改善炎症效果顯著。透過排出毒素，不僅能讓肌膚更透亮，還能緩解浮腫，達到輕盈瘦臉的效果！

5. All-in-one Woman Plus (올인원 우먼플러스)

  • 針對皮膚全方位護理、術後修復。也是口服營養品，富含以肌膚修復功效著稱的 PDRN、膠原蛋白等 46 種肌膚護理成分！一包即可同時改善彈力、美白、痘痘與保濕問題，即使在進行皮膚療程後服用也非常適合。

和好友一起買太多，好在現場結帳時就退稅，超方便!

（（（韓國是免稅，不是免費啊！）））

韓國弘益藥局｜心得評價

這次親自走訪弘益藥局，真的讓我對韓國藥局大開眼界！以下總結我推薦大家必來的幾個超級優勢：

交通超便利就在弘大站 8 號出口附近，逛街逛累了直接順路過去買，完全不繞路。有資深藥師坐鎮，能提供專業建議，買保養品更安心。提供中文服務，這對不會韓文的觀光客來說真的太重要了~

做重要的是能買到像 FVRTS 這種弘益藥局獨家贩售的商品，還有 Reju de Vie 這種人氣王。結帳時可即時退稅，省去去機場排隊退稅的麻煩，超方便。

如果你跟我一樣是保養控，下次來韓國首爾，絕對要把弘益藥局排進你的行程裡，這裡絕對不會讓你失望！

更多韓國景點、韓國美食心得分享

你會需要的韓國景點優惠券

以上是紫色微笑弘益藥局文章推薦給你知道。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
大阪心齋橋新地標來了！水晶大樓QUARTZ預計 4月開幕，地鐵直通交通便利，購物天堂和飯店「THE GATE HOTEL」進駐都是亮點。
大阪心齋橋新地標來了！水晶大樓QUARTZ預計 4月開幕，地鐵直通交通便利，購物天堂和飯店「THE GATE HOTEL」進駐都是亮點。
特派員 Trish
三麗鷗攜手MASH全新品牌「Sanrio House」新宿1號店開幕，服飾、美妝、餅乾罐一次購足。
三麗鷗攜手MASH全新品牌「Sanrio House」新宿1號店開幕，服飾、美妝、餅乾罐一次購足。
特派員 Trish
全台最強春季打卡點！台北101新北花Young101策展，迪奧獨家韓妝X時尚攝影打造專屬星光。
全台最強春季打卡點！台北101新北花Young101策展，迪奧獨家韓妝X時尚攝影打造專屬星光。
編輯 李維唐
首爾飯店天花板！首爾新羅酒店連8年獲富比士五星，韓國唯一國際代表奢華體驗全解析。
首爾飯店天花板！首爾新羅酒店連8年獲富比士五星，韓國唯一國際代表奢華體驗全解析。
編輯 李維唐
日本章魚燒龍頭「築地銀だこ」雙連店3/15盛大開幕！首創章魚燒與Highball靈魂組合，買2送1優惠開跑。
日本章魚燒龍頭「築地銀だこ」雙連店3/15盛大開幕！首創章魚燒與Highball靈魂組合，買2送1優惠開跑。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊