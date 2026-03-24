2026韓國弘大最強「弘益藥局」全攻略！專業藥師坐鎮、獨家美妝、即時退稅、中文服務。

每次去韓國首爾，除了逛街買衣服、吃美食，絕對不能錯過的行程就是掃貨！但除了大牌連鎖美妝店，你知道現在韓國在地人更流行去哪裡挖寶嗎？答案是：藥局！

韓國藥局不僅販售藥品，更有許多「藥局專售」的醫美級保養品，主打成分單純、效果顯著，深受韓妞喜愛。這次再訪位於熱鬧弘大商圈的「弘益藥局（Hongik Pharmacy）」。這裡不僅交通超級便利，還有專業藥師提供諮詢，更棒的是，這裡對觀光客超級友善！

名稱：弘益藥局 Hongik Pharmacy

地址：南韓 Seoul, Mapo-gu, Yanghwa-ro 18-gil, 7 1층

( Naver map輸入電話或Google地圖直接搜尋「弘益藥局」，可搜到位置）

( Naver map輸入電話或Google地圖直接搜尋「弘益藥局」，可搜到位置） 營業時間：365天全年無休，每日 9:00 – 23:30 (超級貼心，開到很晚！)

電話：02-337-5414

鄰近交通： 弘大站 8 號出口步行 1 分鐘

提供中文服務 / 結帳時可即時退稅 / 設有 WOWPASS

韓國弘益藥局｜空間環境

走進藥局完全沒有傳統藥局那種擁擠或嚴肅的感覺，取而代之的是開闊的空間、整齊劃一的陳列，以及暖色調的燈光，逛起來非常舒適自在。

還有男友、老公休息顧包包區

韓國弘益藥局｜中文藥師坐鎮

1. 專業藥師店長坐鎮，比你更懂成分！

弘益藥局之所以專業，是因為靈魂人物——店長李重佶（이중길）藥師！

李藥師的資歷拿出來真的會讓人驚嘆，他不僅是藥學碩士，更有著超強的「大企業背景」：

頂級美妝研發： 曾任職於 LG生活健康，親自參與過大家熟知的貴婦品牌 「Whoo后」、「su:m37°甦秘」 的產品研發。

製藥專業背景： 曾在韓國知名 「大熊製藥」 負責事業開發。

擁有超過 16 年藥師經驗的他，在 2017 年創立弘益藥局時，有了研發過頂級化妝品的專業眼光來幫我們把關，在這邊選購保養品真的超級安心，完全不怕踩雷！

2. 超貼心的中文服務

現場有懂中文的人員，或是藥師能使用基本的中文溝通，讓你詢問商品、了解用法完全無障礙，這點真的超級加分！

可且還提供試用品，現場感受產品質地，真的太貼心了

弘益藥局不僅環境好，中文產品介紹服務更是沒話說。

韓國弘益藥局｜推薦商品韓妞瘋搶

這裡有許多外面不容易買到的「藥局專用」保養品，每一款都是經過藥師嚴選。

這次我特別挑選了幾款弘益藥局目前主打的明星商品來介紹，很多都是常常銷售一空的人氣王喔！

個人強推！回購率 100% 的神級保養

1. Reju de Vie 修復霜 (리쥬드비에) – 銷售傳說！看見就要搶

這款真的是韓國藥局的超人氣商品！在網路上早就好評如潮。它厲害的地方在於同時含有 PDRN（鮭魚 DNA 成分）、膠原蛋白、外泌體這三大明星成分！能同時兼顧修復、彈力與美白。

從皮膚科術後鎮靜、換季修復到日常保養皆可使用。成分溫和，即使是敏感肌也能安心使用。 因為太常銷售一空，藥師說只要看到架上有貨，一定要立刻入手，慢了就沒了！

2. ★弘益藥局獨家★ FVRTS 神經醯胺系列

這系列是剛上市的新品，最厲害的是，它僅在★弘益藥局★獨家販售！錯過這裡就買不到了！

FVRTS Su Boon Jo Serum 神經醯胺補水精華 (FVRTS 수분조 세럼)

FVRTS Mae Il Cream Toner 乳霜型神經醯胺化妝水 (FVRTS 매일크림 토너)

推薦原因：

「超吃妝精華」(‘화잘먹 세럼’)： 韓妞最愛這個稱號！它能快速吸收、深層保濕，讓肌膚紋理變得光滑細緻，幫你打造最服貼的妝容。

專利技術： 採用專利神經醯胺技術，形成全天候的強韌保濕屏障。乾燥肌、脫皮肌絕對要試試！

3. 術後面膜2026 藥局必買：面膜系列

藥局的面膜通常比 Olive Young 的更具「功能性」，適合急救。

REJURAN (麗珠蘭) 喚顏修護面膜：與水光針同成分，敷完臉部會有明顯的「水光感」。

這款 Heveblue 積雪草 PDRN 緊緻安瓶是修復神物！高濃度 PDRN 結合積雪草，抹開即爆水吸收。主打術後鎮靜、退紅、填補細紋並強化屏障

Heveblue 的明星單品：積雪草 PDRN 緊緻修復霜 (Cica PDRN Ampoule Cream)。

雙重修復王牌：PDRN + 積雪草，獨家「安瓶入霜」技術，將高濃度的安瓶精華直接注入面霜，質地雖然潤澤，但吸收速度極快，不會有厚重的油膩感。

Dr.Reju-All PDRN 修復護唇精華 (粉色) 這款是「藥局限定」的高端機能型護唇膏，主打「醫美級再生」。含有醫美級 PDRN (鮭魚 DNA)。PDRN 能深入基底修復唇紋，並促進膠原蛋白生成，讓雙唇恢復澎潤感。 推薦給唇紋深、嘴唇嚴重乾裂流血、或是追求「醫美級」修護效果的人。 痘痘肌救星三劍客 💗 粉色 (Acnon)：治紅腫大痘痘，抗炎、紅腫、化膿痘，剛冒出來的紅腫痛痘痘，擦它！ 💚 綠色 (Acrin)：治粉刺黑頭，代謝、粉刺、水楊酸，清黑頭粉刺、預防毛孔阻塞！ 🧡 橘色 (Noscarna)：神級去疤膏，修復、痘印、B5再生，痘痘消了留紅印？淡化疤痕首選！ LIENJANG 醫美級抗皺霜，韓國著名的連鎖醫美診所品牌

包裝上醒目的 「20%」 是最強賣點！它含有極高濃度的生物神經醯胺 (Bio Ceramide)，這不僅是保濕，更是為了重建受損的肌膚屏障。因乾燥、老化引起的細紋有撫紋 + 屏障護理。

其他藥師強力推薦好物

除了上面的個人私心推，弘益藥局還有很多針對特定肌膚問題的神品：

1.HEALIC 水潤亮白爆水面霜 (힐릭 토닝 액티브 크림)

針對膚色不均、斑點、暗沉。 含有專利美白成分（含量高達約 10%）的爆水面霜，溫和無刺激，非常推薦用於提亮和均勻膚色。

2. Dr.deep ABP 去角質面霜 (닥터딥 ABP 스팟크림)

針對老廢角質堆積、肌膚紋理粗糙。特色： 含有角質管理關鍵成分 AHA 與 PHA，能幫助清理肌膚內部的老廢物質，改善粗糙感，預防問題再度生成。

3. Dominas Light Cream 美白霜 (도미나 라이트 크림)

針對色素沉澱、斑點。特色： 這款是韓國藥局熱銷的提亮膚色產品，屬於藥局專用醫藥品（非一般化妝品），能讓肌膚恢復清透、均勻膚色，是藥師強力推薦的美白好物！

4. 自然治癒藥學會 HEALTHY YUNHA (자연치유약학회 헬시윤하정)

針對急/慢性炎症、水腫、排毒。這款是口服的營養品，由多種天然植物性成分組成，對排毒和改善炎症效果顯著。透過排出毒素，不僅能讓肌膚更透亮，還能緩解浮腫，達到輕盈瘦臉的效果！

5. All-in-one Woman Plus (올인원 우먼플러스)

針對皮膚全方位護理、術後修復。也是口服營養品，富含以肌膚修復功效著稱的 PDRN、膠原蛋白等 46 種肌膚護理成分！一包即可同時改善彈力、美白、痘痘與保濕問題，即使在進行皮膚療程後服用也非常適合。

和好友一起買太多，好在現場結帳時就退稅，超方便!

（（（韓國是免稅，不是免費啊！）））

韓國弘益藥局｜心得評價

這次親自走訪弘益藥局，真的讓我對韓國藥局大開眼界！以下總結我推薦大家必來的幾個超級優勢：

交通超便利就在弘大站 8 號出口附近，逛街逛累了直接順路過去買，完全不繞路。有資深藥師坐鎮，能提供專業建議，買保養品更安心。提供中文服務，這對不會韓文的觀光客來說真的太重要了~

做重要的是能買到像 FVRTS 這種弘益藥局獨家贩售的商品，還有 Reju de Vie 這種人氣王。結帳時可即時退稅，省去去機場排隊退稅的麻煩，超方便。

如果你跟我一樣是保養控，下次來韓國首爾，絕對要把弘益藥局排進你的行程裡，這裡絕對不會讓你失望！

更多韓國景點、韓國美食心得分享

你會需要的韓國景點優惠券