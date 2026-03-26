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一泊二食超值！「2026北投老爺酒店」房內白磺溫泉、裸湯水療池全免費。

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2026-03-26 12:45文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

情人節來住北投老爺酒店!就位於台北北投捷運站出口附近，交通相當便利，同時也是全台首家健康療癒系飯店。 北投地區擁有獨特的人文、自然風情。特別是獨有的溫泉文化更是全台聞名，隔天可以安排北投一日遊泉源公園溫泉泡腳池硫磺谷泡腳池也都不用花錢，就能享受暖呼呼的不同泉質溫泉足。附近景點新北投車站、北投公園、北投圖書館、北投溫泉博物館好讚啊！入住這裏可以好好感受一下這裏的溫泉風情，同時要上陽明山或是轉往關渡淡水八里都非常的近。出門旅遊逛累了，回酒店可以舒服的泡個湯，體會北投白磺溫泉的療癒之力，真的再舒心愜意不過了，這裏真的是可以讓身心靈休憩的綠洲。入住搭配專案更划算

  • 名稱：北投老爺酒店
  • 地址：台北市北投區中和街2號
  • 營業時間： 08:00-24:00
  • 電話：(02)2896-9777
  • 官網FB

北投老爺酒店 交通停車

公車：搭乘218、223、266至新北投站，步行時間約5分鐘即可抵達

捷運：搭乘淡水信義線至北投站下車〈須換月台〉，換搭新北投列車至新北投站下車，往左前方路步行至中和街，約1分鐘即可抵達

自行開車：Google導航輸入北投老爺酒店即可到達

停車場：

  1. 飯店備有地下停車場，入口位於中和街上，為「臺北國際醫旅」委外經營收費停車場，於飯店住宿、餐飲、SPA或會議消費，視專案內容提供停車時數折抵之禮遇，詳細辦法請洽飯店，逾時收費標準：NT$30/小時，計價採累計制，車位數量有限，無法預留車位！
  2. 若停車場滿位，位於飯店對面(同中和街上)亦有「大業立體停車場」，步行至飯店約2分鐘

北投老爺酒店 房型價格

房型床型可住人數每晚價格
高級房（雙人床）1 張雙人床2 人NT$ 6,405
奢華雙人房（Double）1 張雙人床2 人NT$ 6,586
奢華房（Twin）2 張單人床2 人NT$ 6,586
高級四人房2 張特大床4 人NT$ 11,541
  • 價格會依 入住日期、促銷活動、是否含早餐 / 晚餐 而變動，以上為整理時之最低價格。

北投老爺酒店 空間環境

北投老爺酒店地理位置很便利，新北投捷運站出站後就到了，位置地點很優秀，對不開車的旅客來說很方便

酒店整體是打造成醫療健康旅館，館內的2~5樓是「臺北市北投健康管理醫院」，全台灣第一家健康管理醫院
6~12樓才是北投老爺酒店的範圍

接待大廳在六樓，內部有點像豪宅的接待中心

特別是地板用了石材，樸實大器，低調奢華，多了一份特別的視覺感

大廳長桌上的另一端吸引了我們的注意!! 上方是可以調整各種角度，姿態萬千的蜘蛛燈

下方竟然是可以試聽的黑膠唱片音響( 期間限定啦) ，這次放的是andy williams 的歌，非常老派但經典啦

對他印象最深刻的就是Moon River 這首歌，一直到現在都偶而會出現在電影或戲劇之中

有了音樂也可以讓空間多了一點溫暖

一旁還有茶飲、巧克力熱飲及餅乾呢，可以坐在沙發上好好聆聽美妙的音樂

坐在這樣的空間聽著音樂，還可以吃點心，會不會把客人寵壞了啊

酒店也特別製作了美食地圖，只要按地圖走，就可以以步行的方式探訪很多在地美食及著名景點
隔天退房寄放行李後，我們也跟著這張地圖，來個北投溫泉散策

哈哈，北投老爺酒店的早餐很好吃啦，吃的飽又吃的好。這些可以當中餐吃絕對沒問題!!

北投老爺酒店 公共設施

品空間

11樓品空間

服務時段 週一至週日：10 : 30 – 21 : 30

這裏提供旅客等待療程或是結束運動、泡湯後的休息時間

坐下來看本書或滑手機，在輕鬆自在的環境中享受悠閒時光

沐‧泉療中心

12樓 沐‧泉療中心

週一至週五：07:30~ 22:00（中場清潔時間 12:30~14:00）
週六及週日：07:30~22:00（無中場清潔時間）

這裏提供大眾池的裸湯（男女分開的裸湯區），並有溫泉三溫暖、烤箱、蒸氣室等設施
另外也有專業教練規劃另外收費的「水適能」課程的運動水療池（需穿著泳衣）

因此地無法拍照，照片取材自北投老爺酒店官網

健身房 瑜珈教室

12樓的健身房

除了多樣的健身器材，也提供許多免費課程，像是水中有氧、秘境探訪、夜訪北投、滾筒筋膜放鬆等等
有興趣的可以去官網上看看，活動不定期會調整

多功能瑜珈教室

飯店內也有一連串的活動可以免費報名體驗，建議提早預約活動喔！

北投老爺酒店 景緻客房

房間內部具設計巧思，轉角以圓弧的線條處理，視覺上更顯木頭的溫潤圓滑，甚是舒服

北投老爺酒店客房數量只有50間算是小而美的精品級酒店，我們這次入住的是面對捷運站的景緻客房

下方有地毯，這樣就不會有光著腳Y子踩踏到冰涼的地板了，非常貼心

因為光線與色調的關係吧，四目所及是簡潔雅緻的設計線條，聞到的是香氛蠟燭的專屬香氛，一進來就會有讓人沉澱心靈的放鬆感!!

特別是很美的設計款椅子也是房間內一大亮點哦

這裏是一張雙大加大的床墊，很好睡，除了有支撐力，也帶有柔軟的躺感

配有兩個枕頭非常舒服，光是躺在床上看看電視就是一種享受了

打開電視後，電視首頁還會出現歡迎貴賓的字樣，讓人覺得十分貼心也很有尊榮感哦

電視提供手機投屏服務很棒，可以投影自己手機上想看的影片也符合現代人的需要

電視給人的驚喜還不少，除了基本的電視，也有很多電影可以看

還融合了現代人最需要的上網功能，看youtube，nexfliex ，還可以手機投屏呢

wifi 密碼也直接秀在螢幕上，絕對不怕找不到

下方還配備有Auluxe手工音響呢! 泡個湯聽音樂也很浪漫啊

多樣的迎賓點心

一旁還有新鮮的薄荷可泡茶喝，新鮮的哦，非常喜歡這項貼心的服務啊

這個香氛燈也是讓氣氛變好的神兵利器，用燈光將蠟燭融化，將香味慢慢釋放，讓空間充滿放鬆的迷人香氣，絕對是一大亮點，大加分啊

冰箱裏還有飲料，滿貼心的

房間還有可以拉出來的桌子，吃宵夜很方便!!

很棒的設計巧思，拉出來就是桌子，不用的話還可以放回去節省空間


房內貼心的小東西真不少，床頭小桌旁還有潤膚乳液呢

床頭旁的小凳子，可以當床頭小桌也可以是好坐的椅子!!重量很輕，女生也搬的動

這張個人單椅真的超棒的，坐上去真的會有種被包覆的感覺

廁所和浴室是分開兩邊，各自空間都很舒適，這點也很棒，分開的話可以輪流使用

配有有免治馬桶和鋪設地墊，如果是冬天來完全不用擔心踩到冰冷的地板，又是令人驚喜的地方

衣櫃裡也提供浴袍和拖鞋

清潔度也非常好，符合星級飯店的品質

圓弧形的牆面竟然還可以推開!!

電腦馬桶座

泡湯池才是房間真正的重點，畢竟來這裏就是要泡湯啊!!

浴缸是大理石浴池，兩個人泡湯也綽綽有餘，房內溫泉水量很大，放水速度很快

湯屋是北投特有白磺溫泉，來這裏度假的時間就是要用在泡湯上啊！

日本有種叫” 三泡”的說法，入住時泡一次、睡前泡一次，早上又泡一次，我們也很努力的泡湯哦

採用黑色的淋浴柱也滿有質感的!! 這次我們入住的時候，這裏用的是歐舒丹的沐浴備品，香氣實在令人難忘啊

房間看出去的窗景，很不錯吧

北投老爺酒店 PURE歐式餐廳

入住置身在綠色山林之間的北投老爺酒店，我們在PURE歐式餐廳享用美味的晚餐

北投老爺酒店PURE歐式餐廳

值得一提～現在可用專案的方式來享用這裏美味的餐點！

北投老爺酒店法式餐廳餐券搶先買：

北投老爺酒店湯屋專案

  • 北投老爺酒店湯屋搶先買：

北投老爺酒店 早餐

北投老爺酒店早餐的地點在一樓餐廳，白天陽光灑落，明亮又舒適，靠窗的座位區可以看到窗外熙來人往的人潮

相較窗外人們的行色匆匆，我們當然是好好的坐在裏面悠閒的吃早餐啊

早餐是採半自助式，主餐會有菜單( 飲料、蛋料理、主菜)，點餐後送到位置上

每樣都可以無限續哦！超有誠意

飲料區有果醋、紅茶、果汁

自助百匯區

這一整排的自助區其實也滿豐盛的，有熟食、沙拉、生食、甜點、麵包、水果~~

湯品滿不錯的

麵包，也有港式小點


搭配生菜沙拉的佐料

起司及肉盤

水果、奶酪、優格

小朋友愛吃的麥片

蛋料理~我們點了玉子燒和炒蛋

小卷粥


竟然還有牛肉麵，而且口味滿不錯的!!

份量也剛剛好，這樣才可以吃更多東西

吃完之後，活力滿滿，又可以出去逛逛囉

北投老爺酒店 心得評價

雖然只是短短的兩天一夜，但入住北投老爺酒店讓我們感受到賓至如歸的服務，硬體設施、軟體服務，還有很多小細節真的沒話說。房間內的湯池泡好泡滿就非常值得了，PURE歐式餐廳享用美味的晚餐、早餐也是很棒的饗宴。晚上到街上覓食，遇到下雨天也不用擔心，大門口警衛台備有雨傘可供使用，變成浪漫雨中漫步！如果是大台北地區的朋友，非常建議來個北投一日遊小旅行。外縣市的朋友，想要體驗獨特的北投溫泉風情，北投老爺絕對是很棒的選擇。

北投老爺酒店 附近景點美食推薦

新北投車站

北投可說是兼具自然與人文風情的地方，北投老爺酒店對面的新北投車站，復古造型的車站非常好拍

北投公園

漫步在北投溪旁的林蔭步道裡，就可以領略這裏獨特的溫泉風情

北投圖書館


北投圖書館，造型非常獨特，也是著名的綠建築

北投溫泉博物館

北投溫泉博物館是昔日的北投溫泉浴場!! 這裏可是當時整個東亞最大的浴場

逛完一圈可以更了解這裏的北投溫泉風情，一定要來朝聖啊

帶點羅馬式的復古浴池，真的好美啊

千禧湯

千禧湯，這裏就是公共浴池了，要著泳衣才能進去哦，一旁是于右任故宅的梅庭

北投地熱谷公園

從酒店走約十幾分就可以抵達地熱谷了，現在整治的更完善了!! 也是北投一定要來的景點啦

不過，我們沿途走走逛逛，也花了約一二個小時才走到這裏，這一帶真的太好玩了

最後我們開車到了泉源公園泡腳池，及硫磺谷泡腳池~~這一帶真的太美了

離酒店也約十幾分的車程，如果想繼續玩還可以連接陽明山國家公園，或是轉往關渡淡水八里
當然啦，附近北投中繼市場也是美食很多，臥虎藏龍，北投真的很好玩

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你會需要的台北景點優惠券

以上是紫色微笑北投老爺酒店文章推薦給你知道。

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