一泊二食超值！「2026北投老爺酒店」房內白磺溫泉、裸湯水療池全免費。

情人節來住「北投老爺酒店」!就位於台北北投捷運站出口附近，交通相當便利，同時也是全台首家健康療癒系飯店。 北投地區擁有獨特的人文、自然風情。特別是獨有的溫泉文化更是全台聞名，隔天可以安排北投一日遊。泉源公園溫泉泡腳池、硫磺谷泡腳池也都不用花錢，就能享受暖呼呼的不同泉質溫泉足。附近景點新北投車站、北投公園、北投圖書館、北投溫泉博物館好讚啊！入住這裏可以好好感受一下這裏的溫泉風情，同時要上陽明山或是轉往關渡、淡水、八里都非常的近。出門旅遊逛累了，回酒店可以舒服的泡個湯，體會北投白磺溫泉的療癒之力，真的再舒心愜意不過了，這裏真的是可以讓身心靈休憩的綠洲。入住搭配專案更划算

北投老爺酒店 交通停車

公車：搭乘218、223、266至新北投站，步行時間約5分鐘即可抵達

捷運：搭乘淡水信義線至北投站下車〈須換月台〉，換搭新北投列車至新北投站下車，往左前方路步行至中和街，約1分鐘即可抵達

自行開車：Google導航輸入「北投老爺酒店」即可到達

停車場：

飯店備有地下停車場，入口位於中和街上，為「臺北國際醫旅」委外經營收費停車場，於飯店住宿、餐飲、SPA或會議消費，視專案內容提供停車時數折抵之禮遇，詳細辦法請洽飯店，逾時收費標準：NT$30/小時，計價採累計制，車位數量有限，無法預留車位！ 若停車場滿位，位於飯店對面(同中和街上)亦有「大業立體停車場」，步行至飯店約2分鐘

北投老爺酒店 房型價格

房型 床型 可住人數 每晚價格 高級房（雙人床） 1 張雙人床 2 人 NT$ 6,405 起 奢華雙人房（Double） 1 張雙人床 2 人 NT$ 6,586 起 奢華房（Twin） 2 張單人床 2 人 NT$ 6,586 起 高級四人房 2 張特大床 4 人 NT$ 11,541 起

價格會依 入住日期、促銷活動、是否含早餐 / 晚餐 而變動，以上為整理時之最低價格。

北投老爺酒店 空間環境

「北投老爺酒店」地理位置很便利，新北投捷運站出站後就到了，位置地點很優秀，對不開車的旅客來說很方便

酒店整體是打造成醫療健康旅館，館內的2~5樓是「臺北市北投健康管理醫院」，全台灣第一家健康管理醫院

6~12樓才是「北投老爺酒店」的範圍

接待大廳在六樓，內部有點像豪宅的接待中心

特別是地板用了石材，樸實大器，低調奢華，多了一份特別的視覺感

大廳長桌上的另一端吸引了我們的注意!! 上方是可以調整各種角度，姿態萬千的蜘蛛燈

下方竟然是可以試聽的黑膠唱片音響( 期間限定啦) ，這次放的是andy williams 的歌，非常老派但經典啦

對他印象最深刻的就是Moon River 這首歌，一直到現在都偶而會出現在電影或戲劇之中

有了音樂也可以讓空間多了一點溫暖

一旁還有茶飲、巧克力熱飲及餅乾呢，可以坐在沙發上好好聆聽美妙的音樂

坐在這樣的空間聽著音樂，還可以吃點心，會不會把客人寵壞了啊

酒店也特別製作了美食地圖，只要按地圖走，就可以以步行的方式探訪很多在地美食及著名景點

隔天退房寄放行李後，我們也跟著這張地圖，來個北投溫泉散策

哈哈，北投老爺酒店的早餐很好吃啦，吃的飽又吃的好。這些可以當中餐吃絕對沒問題!!

北投老爺酒店 公共設施

品空間

11樓品空間

服務時段 週一至週日：10 : 30 – 21 : 30

這裏提供旅客等待療程或是結束運動、泡湯後的休息時間

坐下來看本書或滑手機，在輕鬆自在的環境中享受悠閒時光

沐‧泉療中心

12樓 沐‧泉療中心

週一至週五：07:30~ 22:00（中場清潔時間 12:30~14:00）

週六及週日：07:30~22:00（無中場清潔時間）

這裏提供大眾池的裸湯（男女分開的裸湯區），並有溫泉三溫暖、烤箱、蒸氣室等設施

另外也有專業教練規劃另外收費的「水適能」課程的運動水療池（需穿著泳衣）

因此地無法拍照，照片取材自北投老爺酒店官網

健身房 瑜珈教室

12樓的健身房

除了多樣的健身器材，也提供許多免費課程，像是水中有氧、秘境探訪、夜訪北投、滾筒筋膜放鬆等等

有興趣的可以去官網上看看，活動不定期會調整

多功能瑜珈教室

飯店內也有一連串的活動可以免費報名體驗，建議提早預約活動喔！

北投老爺酒店 景緻客房

房間內部具設計巧思，轉角以圓弧的線條處理，視覺上更顯木頭的溫潤圓滑，甚是舒服

「北投老爺酒店」客房數量只有50間算是小而美的精品級酒店，我們這次入住的是面對捷運站的景緻客房

下方有地毯，這樣就不會有光著腳Y子踩踏到冰涼的地板了，非常貼心

因為光線與色調的關係吧，四目所及是簡潔雅緻的設計線條，聞到的是香氛蠟燭的專屬香氛，一進來就會有讓人沉澱心靈的放鬆感!!

特別是很美的設計款椅子也是房間內一大亮點哦

這裏是一張雙大加大的床墊，很好睡，除了有支撐力，也帶有柔軟的躺感

配有兩個枕頭非常舒服，光是躺在床上看看電視就是一種享受了

打開電視後，電視首頁還會出現歡迎貴賓的字樣，讓人覺得十分貼心也很有尊榮感哦

電視提供手機投屏服務很棒，可以投影自己手機上想看的影片也符合現代人的需要

電視給人的驚喜還不少，除了基本的電視，也有很多電影可以看

還融合了現代人最需要的上網功能，看youtube，nexfliex ，還可以手機投屏呢

wifi 密碼也直接秀在螢幕上，絕對不怕找不到

下方還配備有Auluxe手工音響呢! 泡個湯聽音樂也很浪漫啊

多樣的迎賓點心

一旁還有新鮮的薄荷可泡茶喝，新鮮的哦，非常喜歡這項貼心的服務啊

這個香氛燈也是讓氣氛變好的神兵利器，用燈光將蠟燭融化，將香味慢慢釋放，讓空間充滿放鬆的迷人香氣，絕對是一大亮點，大加分啊

冰箱裏還有飲料，滿貼心的

房間還有可以拉出來的桌子，吃宵夜很方便!!

很棒的設計巧思，拉出來就是桌子，不用的話還可以放回去節省空間

房內貼心的小東西真不少，床頭小桌旁還有潤膚乳液呢

床頭旁的小凳子，可以當床頭小桌也可以是好坐的椅子!!重量很輕，女生也搬的動

這張個人單椅真的超棒的，坐上去真的會有種被包覆的感覺

廁所和浴室是分開兩邊，各自空間都很舒適，這點也很棒，分開的話可以輪流使用

配有有免治馬桶和鋪設地墊，如果是冬天來完全不用擔心踩到冰冷的地板，又是令人驚喜的地方

衣櫃裡也提供浴袍和拖鞋

清潔度也非常好，符合星級飯店的品質

圓弧形的牆面竟然還可以推開!!

電腦馬桶座

泡湯池才是房間真正的重點，畢竟來這裏就是要泡湯啊!!

浴缸是大理石浴池，兩個人泡湯也綽綽有餘，房內溫泉水量很大，放水速度很快

湯屋是北投特有白磺溫泉，來這裏度假的時間就是要用在泡湯上啊！

日本有種叫” 三泡”的說法，入住時泡一次、睡前泡一次，早上又泡一次，我們也很努力的泡湯哦

採用黑色的淋浴柱也滿有質感的!! 這次我們入住的時候，這裏用的是歐舒丹的沐浴備品，香氣實在令人難忘啊

房間看出去的窗景，很不錯吧

北投老爺酒店 PURE歐式餐廳

入住置身在綠色山林之間的北投老爺酒店，我們在「PURE歐式餐廳」享用美味的晚餐

▼北投老爺酒店PURE歐式餐廳

值得一提～現在可用專案的方式來享用這裏美味的餐點！

北投老爺酒店法式餐廳餐券搶先買：

▼北投老爺酒店湯屋專案

北投老爺酒店湯屋搶先買： ｜

北投老爺酒店 早餐

「北投老爺酒店」早餐的地點在一樓餐廳，白天陽光灑落，明亮又舒適，靠窗的座位區可以看到窗外熙來人往的人潮

相較窗外人們的行色匆匆，我們當然是好好的坐在裏面悠閒的吃早餐啊

早餐是採半自助式，主餐會有菜單( 飲料、蛋料理、主菜)，點餐後送到位置上

每樣都可以無限續哦！超有誠意

飲料區有果醋、紅茶、果汁

自助百匯區

這一整排的自助區其實也滿豐盛的，有熟食、沙拉、生食、甜點、麵包、水果~~

湯品滿不錯的

麵包，也有港式小點

搭配生菜沙拉的佐料

起司及肉盤

水果、奶酪、優格

小朋友愛吃的麥片

蛋料理~我們點了玉子燒和炒蛋

小卷粥



竟然還有牛肉麵，而且口味滿不錯的!!

份量也剛剛好，這樣才可以吃更多東西

吃完之後，活力滿滿，又可以出去逛逛囉

北投老爺酒店 心得評價

雖然只是短短的兩天一夜，但入住「北投老爺酒店」讓我們感受到賓至如歸的服務，硬體設施、軟體服務，還有很多小細節真的沒話說。房間內的湯池泡好泡滿就非常值得了，PURE歐式餐廳享用美味的晚餐、早餐也是很棒的饗宴。晚上到街上覓食，遇到下雨天也不用擔心，大門口警衛台備有雨傘可供使用，變成浪漫雨中漫步！如果是大台北地區的朋友，非常建議來個北投一日遊小旅行。外縣市的朋友，想要體驗獨特的北投溫泉風情，「北投老爺」絕對是很棒的選擇。

北投老爺酒店 附近景點美食推薦

新北投車站

北投可說是兼具自然與人文風情的地方，北投老爺酒店對面的新北投車站，復古造型的車站非常好拍

北投公園

漫步在北投溪旁的林蔭步道裡，就可以領略這裏獨特的溫泉風情

北投圖書館

北投溫泉博物館

，造型非常獨特，也是著名的綠建築

北投溫泉博物館是昔日的北投溫泉浴場!! 這裏可是當時整個東亞最大的浴場

逛完一圈可以更了解這裏的北投溫泉風情，一定要來朝聖啊

帶點羅馬式的復古浴池，真的好美啊

千禧湯

千禧湯，這裏就是公共浴池了，要著泳衣才能進去哦，一旁是于右任故宅的梅庭

北投地熱谷公園

從酒店走約十幾分就可以抵達地熱谷了，現在整治的更完善了!! 也是北投一定要來的景點啦

不過，我們沿途走走逛逛，也花了約一二個小時才走到這裏，這一帶真的太好玩了

最後我們開車到了泉源公園泡腳池，及硫磺谷泡腳池~~這一帶真的太美了

離酒店也約十幾分的車程，如果想繼續玩還可以連接陽明山國家公園，或是轉往關渡、淡水、八里呢

當然啦，附近北投中繼市場也是美食很多，臥虎藏龍，北投真的很好玩

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以上是紫色微笑的「北投老爺酒店」文章推薦給你知道。