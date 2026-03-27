苗栗苑裡百年老宅啡常美好！必嚐垂坤肉鬆巴斯克與手沖咖啡。

隱身於苗栗苑裡老街旁的「啡常美好」，店內不僅擁有絕佳的自然採光與溫潤的木質空間，更結合在地知名品牌「垂坤食品」推出特色甜點。

來到苗栗苑裡，除了採買知名的垂坤古早味零食，距離苑裡火車站僅需步行 5 至 8 分鐘的「啡常美好」，絕對是放慢旅行步調的絕佳休憩首選。這間在網路上擁有 4.9 顆星極高評價的咖啡廳，將百年老宅重新翻修，完美融合了北歐極簡與輕工業風格。無論是追求高品質精品手沖咖啡的愛好者，或是尋找舒適聚餐空間的旅人，皆能在此找到專屬的角落。店內更創意結合苑裡在地特色，推出多款令人驚豔的肉鬆甜點與輕食，成功打造出視覺與味覺雙重滿足的質感體驗，儼然成為當地最具指標性的人氣名店。

北歐極簡輕工業，百年老宅換新裝

啡常美好的空間設計極具巧思，保留了老建築充滿歲月韻味的紅磚牆面，並大膽融入極簡溫度的北歐風與輕工業元素。一樓用餐區寬敞舒適，暖色調的木質家具營造出無壓力的開闊感。座位規劃相當多元，無論是適合單人放空的吧檯區，或是適合多人聚會的長桌區皆一應俱全。店內各個角落皆擁有極佳的自然採光，柔和的窗光搭配極具質感的餐具，讓整體空間充滿了令人想駐足停留的迷人魔力。

二樓和室大包廂，寵物友善超貼心

步入二樓，同樣擁有寬敞且選擇豐富的座位區。其中最受歡迎的便是位於後方的專屬包廂空間，採用日式和室的設計風格，入內需脫鞋，並貼心備有日式坐墊與柔軟抱枕，為家庭聚餐或好友聚會提供極佳的私密性與舒適度。值得一提的是，這裡也是一間對毛小孩極度友善的寵物友善咖啡廳，甚至規劃了專屬的座位區，讓帶著寵物出遊的旅客也能安心享受愜意的午後時光。

垂坤肉鬆巴斯克，鹹甜交織超對味

餐點部分首推與在地名店「垂坤食品」跨界合作的特色甜點。苗栗苑裡限定的「苑裡肉鬆巴斯克乳酪」，將香氣濃郁、入口即化的巴斯克乳酪，鋪上滿滿的厚實肉鬆。乳酪的醇厚甜味與肉鬆的鹹香完美契合，鹹甜交織的絕妙滋味令人大為驚豔。另一款高人氣的「苑裡肉鬆鬆餅」，同樣將肉鬆如小山丘般豪邁堆疊，搭配厚度十足、口感扎實的現烤鬆餅一口咬下，豐富的層次保證讓人回味無窮。

里肌佛卡夏輕食，現烤披薩用料足

若想品嚐鹹食，份量十足的「花生醬里肌佛卡夏」表現相當亮眼。鬆軟的佛卡夏麵包內夾入厚實的里肌肉片、新鮮生菜與半熟蛋，抹上濃郁的花生醬，鹹香飽滿且極具飽足感，隨餐更附上酥脆薯片，吃飽又吃巧。此外，店內亦提供多種口味的現烤披薩（如經典的瑪格麗特口味），表層鋪滿毫不手軟的濃郁起司，趁熱品嚐時迷人的牽絲效果與醇厚奶香，展現了極高水準的餐飲實力。

精品手沖極講究，美式咖啡果酸香

在飲品方面，店家對於咖啡豆的挑選極為嚴格。基本款的「冰美式咖啡」最能喝出豆子的純粹本質，入喉醇香且帶有微微的清爽果酸，非常耐喝，也讓人更加期待其主打的職人級精品手沖咖啡。若於冷冽的天氣造訪，或是偏好無咖啡因的飲品，極度推薦點上一杯「法芙娜棉花糖熱可可」。選用甜度適中的頂級法芙娜可可，搭配軟綿的棉花糖一同品嚐，不僅滋味療癒，盛裝的杯盤器具更是質感破表。