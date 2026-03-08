曼谷帕卡儂不限時咖啡廳！絕美地中海風空間，必吃培根早午餐捲餅。

位於泰國曼谷捷運帕卡儂站附近的「Milk & Honey」，提供免費無線網路與充足插座，更主打不限時的貼心服務。

隱身於曼谷市郊住宅區內的 Milk & Honey，距離捷運帕卡儂站（Phra Khanong）僅需步行即可抵達，完美避開了市中心的喧囂與擁擠。推開復古的木門，映入眼簾的是溫潤的奶油色調牆面與質樸的木質家具，挑高的空間搭配大面積的落地窗，將滿滿的自然採光溫柔地引入室內。這裡不單純只是一間以地中海風格為噱頭的網美打卡店，更是一個將生活美學極致發揮的複合式空間。無論是獨自帶著筆記型電腦來此專心辦公，或是與三五好友相約享受愜意的週末早午餐，這座被譽為曼谷小地中海的質感聚落，都能讓人徹底忘卻熱帶城市的暑氣，沉浸在從容悠閒的度假氛圍中。

鄰近曼谷帕卡儂站，挑高採光環境佳

Milk & Honey 的地理位置相當優越，搭乘曼谷空鐵 BTS 素坤逸線至帕卡儂站下車，步行約 5 至 10 分鐘即可輕鬆抵達。對於居住在素坤逸區周邊飯店的旅客而言，是極為便利的早午餐首選。店內捨棄了傳統咖啡廳擁擠的座位安排，刻意保留了相當寬敞的桌距，營造出沒有壓迫感的舒適環境。大面積的落地窗不僅帶來了絕佳的自然採光，更讓戶外的綠意與室內的溫暖木質調完美融合。針對有辦公或上網需求的顧客，店內貼心提供了穩定的免費無線網路與充足的電源插座，加上不限時的佛心規定，成為許多遠距工作者與數位遊牧民族的心頭好。

複合式選物大空間，南歐風格好愜意

除了提供優質的咖啡與早午餐點，Milk & Honey 更是一間充滿品味的複合式選物商店。在寬敞明亮的店面一隅，精心規劃了專屬的服飾與周邊商品展售區。這裡的選品風格與整間店的南歐簡約美學相互呼應，每一件衣物與生活小物皆展現出獨特的質感與設計巧思，且商品定價約落在 300 至 500 泰銖之間，價格相當平易近人。旅客在等待餐點上桌的空檔，或是享用完豐盛的早午餐後，不妨起身至選物區悠閒地逛逛，或許能在此發掘到極具曼谷在地設計風格的特色單品，為這趟自由行增添一份美好的實體紀念。

招牌培根早午餐餅，豐富配料超飽足

餐點方面，絕對不能錯過店內極具人氣的招牌「培根早午餐捲餅」。這款定價 140 泰銖的經典西式捲餅，在熱騰騰且帶有麵香的餅皮內，豪邁地包裹著鹹香酥脆的培根、滑嫩的西式炒蛋、金黃薯餅與濃郁起司。所有豐富的配料緊密結合，大口咬下時能感受到極具層次感的香氣在口中瞬間爆發，用料紮實且飽足感十足。隨餐更附上了滿滿一份極度邪惡的酥脆炸薯塊，以及開胃的清爽莎莎醬與帶有微辣尾韻的奶油墨西哥辣椒醬。顧客可依據個人喜好自由搭配沾醬，多變的味覺體驗讓人忍不住一口接著一口，完全停不下來。

醇香中焙冰涼美式，悠閒迎接美好日

享受豐盛的早午餐，自然少不了一杯高品質的好咖啡。店內的菜單設計雖然走極簡路線，但在飲品的表現上卻絲毫不馬虎。對於咖啡重度愛好者而言，一杯最純粹的「冰美式」絕對是檢驗咖啡館實力的最佳標準。Milk & Honey 嚴選優質的中焙咖啡豆，萃取出的美式咖啡風味醇厚香濃，口感滑順且不帶有刺激的酸澀感，是喚醒早晨活力的完美選擇。若不喝咖啡，菜單上亦提供多款備受好評的鮮榨果汁與水果果昔，櫃檯前也陳列著每日新鮮烘焙的手工餅乾與瑪芬蛋糕。在曼谷的早晨，不妨來此點上一份完美套餐，用愜意的步調迎接美好的一天。