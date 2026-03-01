芭達雅海景第一排！純白摩洛哥風CASA MYCA，必點銷魂打拋牛。

泰國芭達雅的「CASA MYCA」，是一間隱身於寧靜海岸線旁的純白摩洛哥風咖啡廳。擁有海景第一排的絕佳視野。

有別於泰國芭達雅給人充滿熱鬧步行街與喧囂水上活動的既定印象，座落於 Dontan Beach 正對面的「CASA MYCA คาซ่ามิก้า」，宛如一顆遺落在沙灘旁的溫潤珍珠。這間擁有極高網路評價的質感咖啡廳，以絕美的純白系摩洛哥風格建築，在寧靜優雅的海岸線旁打造出一處洗滌身心疲憊的避風港。對於追求空間美學、熱愛精品咖啡與精緻美食的旅客而言，這裡不僅能享受遠離塵囂的愜意海風，更能深刻體驗將設計感與泰式慢生活完美融合的頂級度假氛圍，是規劃芭達雅自由行時絕對值得專程造訪的質感名單。

寧靜優雅海岸線，絕美海景第一排

CASA MYCA 的地理位置極具觀光優勢，距離知名的渡假飯店 Jomtien Palm Beach Hotel & Resort 僅需步行 5 分鐘即可抵達。相較於芭達雅市中心沙灘的擁擠人潮，其正對著的 Dontan Beach 散發著截然不同的寧靜與優雅。坐在咖啡廳一樓的通透大面積玻璃窗前，能將挺拔的椰子樹與遠處湛藍的海面盡收眼底，展現出極佳的視覺延伸感。極度便利的步行距離與得天獨厚的海景第一排視野，使其成為下榻周邊飯店的旅客，安排午後放鬆行程與享受靜謐時光的絕佳首選。

純白摩洛哥建築，極簡質感木家具

咖啡廳的建築外觀以純白色系為主軸，完美詮釋了極具異國風情的摩洛哥設計語彙。室內空間大量運用溫潤的木質家具與充滿巧思的質感軟裝，營造出宛如南歐度假勝地般的極簡美學。每當泰國熱情的陽光透過玻璃窗折射入內，柔和的光影便會在各個角落交織出迷人的畫面。無論是入口處極受歡迎的超大型店長巨熊玩偶，或是透過毛玻璃灑落自然光線的隱密角落，每一處細節皆展現了對美學的極致執著，隨手一拍皆是充滿質感的高級攝影大片。

唯美浪漫夕陽景，二樓眺望漸層海

除了舒適涼爽的一樓冷氣客席，沿著階梯拾級而上，二樓的半開放式空間則提供了另一種截然不同的觀景體驗。從二樓的視角俯瞰，能將純白建築主體與中庭精心植栽的綠意盎然完美盡收眼底，整體配色極具視覺療癒效果。若選擇於傍晚時分造訪，這裡更是欣賞芭達雅絕美夕陽的絕佳觀景台。隨著落日餘暉將湛藍海面染成耀眼的金黃色，微涼的海風輕輕拂過，極度浪漫的漸層海景絕對能為這趟泰國自由行留下最燦爛且難忘的唯美回憶。

職人手作好咖啡，銷魂帶勁打拋牛

在餐飲規劃上，CASA MYCA 徹底打破了網美咖啡廳僅重裝潢的刻板印象。菜單涵蓋了歐風輕食、職人手作甜點與義式披薩。其中強烈推薦「經典打拋牛飯」，其牛肉末大小適中且充滿彈牙肉汁，拌炒時的十足鑊氣將打拋葉的香氣完美融入肉纖維中，香辣帶勁的多層次風味與Ｑ彈泰國香米堪稱絕配。餐後則推薦搭配一杯中深焙的「精品美式咖啡」，其帶有核果與巧克力調性的醇厚香氣，尾韻散發著清新的果酸甘甜，為這場結合視覺與味覺的饗宴畫下完美句點。