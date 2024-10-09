如果來泰國芭達雅這個泰國芭達雅最新必去景點 《House Of Benedict 班尼迪克之屋》，是一間結合酒吧、咖啡廳與餐廳的複合式咖啡廳，整個空間所有角度都好拍，從進餐廳的第一瞬間就被這美景給驚艷到實在太美啦。這天完全就是珍小姐跟小麥仔的外拍特輯，從一樓拍到二樓，每個角落都拍好拍滿。餐廳分為好幾個主題風格，裝潢都非常有亮點，真的不得不佩服泰國人在空間設計的能力，實在太強了。

House Of Benedict 班尼迪克之屋｜店家位置

《House Of Benedict 班尼迪克之屋》的位置距離芭達雅市中心約莫20分鐘左右的車程，距離我們這次入住的芭達雅飯店『Dusit Thani Pattaya』大約也是20分鐘左右可以抵達。如果是自由行，現在BOLT App叫車相當方便，而且在芭達雅的拒載率低很多叫車相當方便也比較划算。

門口就有專用停車場，如果是開車前往的話停車相當方便，然後沿著這條綠色小路就可以到《House Of Benedict 班尼迪克之屋》。

House Of Benedict 班尼迪克之屋｜消費方式

這很像車站的是《House Of Benedict 班尼迪克之屋》的售票口，餐廳內是採取門票制，分為兩種票價，當地人THB100，外國人THB200，120cm以下兒童免費入場。裡面無低消，也不限時間，但門票不能抵用裡面的餐點飲品費用。

雖然說裡面沒有低消，但如果想要消費餐廳也提供折價券，看有沒有剛好想要吃的就可以折價使用。

這天抵達的時間大概是10:30左右餐廳的人潮並不多，一進到《House Of Benedict 班尼迪克之屋》這復古又帶點夢幻的空間真的太美了，就像是個大型攝影棚每個角落都很適合拍照。難怪一開幕就造成轟動大家都搶著要來這裡，

一樓後方有艘遊艇是可以直接上船拍照，這母子兩人可開心了。

這粉紅色的大貝殼造型也是很繽紛又夢幻，隨便拍都美啊。

這間特色酒吧同樣位在一樓，在這裡可以點到不少『特殊』調酒。

一樓也有飲品跟餐點的攤位，另外也有一些文青跟潮牌的服飾。

House Of Benedict 班尼迪克之屋｜拍攝角度推薦

官網中有不少照片都是從一樓往上拍，這角度也很不錯。

後來一樓的人潮漸漸變多我們就轉戰二樓，從兩邊樓梯都可以直上二樓，主要的主題場景都在這。

二樓的場景之一就很浮誇，直接把旋轉木馬給搬進餐廳裡，旁邊是酒吧跟輕食餐廳這天就看到不少遊客在這點杯調酒然後瘋狂拍照。

相當夢幻的旋轉木馬，小麥仔可開心了。

我自己最喜歡二樓的這個位置，剛好可以看到《House Of Benedict 班尼迪克之屋》的全景。只是建議真的要早來不然人潮一批又一批想要拍到空景真的有難度。

可以選擇站在中間橋的位置拉開一點距離捕捉後面的全景。

從側邊拍也很有感覺。

逆光拍也是不錯的選擇。

接下來這個場景是珍小姐很喜歡的位置，同樣有很多的餐桌上方是用稻草組成的造景藝術，很適合帶顆長鏡頭抓後面的散景，相當有Fu。

只要掌握好構圖這裡會是很好取景的位置。

光是個門簾就可以拍很久，開心。

接下來我們到二樓中間的位置，這裡的裝潢又更夢幻，以雙人上下鋪為概念搭成的餐桌，純白的坐墊跟棉被看起來好舒壓。中間的桌面竟然是用衝浪板做的，畫面感有點衝突卻又不會違和。

同樣也是什麼角度都好拍。

小麥仔一來就說這裡好舒服。

旁邊還有竹製的吊椅，在這個位置拍也很棒。

再往下走這區結合古董跟燈飾的裝潢設計感真的很強烈。

二樓有不少地方很好拍，可以動動腦去想一下構圖角度一定能拍出很棒的照片。

如果不知道該怎麼拍，現場應該會有很多網紅拍照，就跟著他們一樣的角度還有動作就對了。

珍小姐後面復古的樓梯還有橋都是滿不錯的背景。

這個復古窗台也是畫面感十足。

二樓的另一頭也有裝置藝術，同樣也是很美很好拍。

終於有機會見到《House Of Benedict 班尼迪克之屋》的魅力，光是這空間的設計跟規劃就讓人快門按不完。以外國人一張門票200泰銖來說入場後沒有低消限制，也沒有強迫你一定要再消費，在裡面沒有時間限制你愛拍多久就拍多久，如果後續行程沒有很緊湊我是覺得還能在這多待一下，可惜我們後面已經訂位了芭達雅最浮誇的日料Omakase『Kinji Omakase Pattaya』不然還真的想在這多拍一下，如果你是安排泰國自由行那這間位在芭達雅的網美打卡景點推薦給你們。

HOUSE OF BENEDICT班尼迪克之屋｜店家資訊

HOUSE OF BENEDICT 班尼迪克之屋

地址：91 10 Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250泰國

電話：+66 803058685

營業時間：09:00～21:00

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