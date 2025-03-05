《Moon Whale》是泰國芭達雅最新網紅打卡景點，近期非常有名的戶外日落酒吧《Moon Whale》其中最吸睛的就是他們鯨魚造型的特色酒吧，在夕陽落下的時候的景色真的非常美，然後酒吧正對面就是芭達雅的沙灘跟海景，剛好跟這鯨魚做呼應，隨便拍都美。

Moon Whale日落酒吧｜餐廳位置交通方式

《Moon Whale》的位置在Pattaya的Royal Garden Plaza皇家花園廣場，這裡算是相當熱鬧一到尖峰時間整個人潮跟車潮都很多，所以如果想要來這裡看夕陽配美景建議可以5點多先來卡位。

賣場旁邊有獨立電梯可以直接上3樓到《Moon Whale》

《Moon Whale》的正對面就是散步街，從戶外餐廳就可以直接看到馬路正對面的美景，這天來的時間略晚一點7點抵達日落已經不明顯，稍稍可惜，但整體景色跟氣氛還是很棒的。

Moon Whale日落酒吧｜Google map

《Moon Whale》是目前網路上相當有熱度的全新打卡景點，這次終於有機會來朝聖，實在太開心。

Moon Whale日落酒吧｜餐廳環境

《Moon Whale》不只是個戶外酒吧，他也是複合式的餐廳，從這入口進去裡面還有早午餐跟餐酒館Nonna&son、爵士樂酒吧Once in a blue Moon、精品咖啡廳Shaloba、泰國菜餐廳Maha Thai，很特別的是不管你在哪個位置想吃任何餐點通通都有。

《Moon Whale》最美的角度就是這個鯨魚造型的戶外酒吧。

酒吧是用鯨魚張嘴的形狀做設計，這天沒有拍到整隻鯨魚的畫面後來看到網路上有人分享，其實還有個鯨魚尾巴，下次到芭達雅再來補拍。

點杯調酒在這放空聽聽音樂也是很棒的選擇。

從酒吧的角度望出去這海灣夜景也太美了。

戶外酒吧的氣氛相當棒，這天晚上還有請駐唱歌手演唱，氛圍超Chill。

《Moon Whale》日落酒吧有不少戶外座位區，很適合4-6人一起來小酌聚會，一邊喝著調酒一邊欣賞美景，強烈建議可以提早一點抵達，然後看完夕陽再接著品嚐美食美酒。

這天我們用餐是在Maha Thai是其中的泰式料理餐廳，可以吃到很多道地泰國東北菜，跟平常吃到的泰式料理有滿多不同之處。戶外區的裝潢很像船帆的造型，在這裡拍照也很美。一邊品嚐泰式料理邊看海景太幸福了。

坐戶外不管哪個角度都可以看到無敵海景，難怪這麼短時間就在網路上造成熱潮。

Moon Whale日落酒吧｜Nonna&son、Shaloba

不想坐戶外室內的座位區有就是早午餐跟餐酒館Nonna&son與專賣土耳其沙咖啡的精品咖啡廳Shaloba。

開放式的廚房整個空間規劃的也很漂亮，挑高的空間看起來就是舒服。

室內的舒適度滿高的，有冷氣又有沙發。

Moon Whale日落酒吧｜Once in a blue Moon

往上走是爵士樂酒吧Once in a blue Moon裡面有180度全景落地窗就可以看到超美的日落海景。

這裡營業時間是從下午五點開始，越晚越美如果想要吹著冷氣喝幾杯這裡是很不錯的選擇。

Moon Whale日落酒吧｜MAHATHAI CUISINE菜單

在這裡不論你是在哪間餐廳都可以點到任何其他餐廳的料理，就像是在爵士酒吧你想要吃點泰式料理也是沒有問題的。

Moon Whale日落酒吧｜ MAHATHAI CUISINE 必點菜色推薦

在MAHATHAI CUISINE用餐可以吃到正宗的泰國東北料理，跟以往吃到的泰式料理有挺大的不同。想要吃特色泰式料理這裡會是很不錯的選擇，而且還能配著超美景色一起那就更加分了，絕對值得專程前往。

Miang Kham Hoy Shell (Scallops) THB220

這個泰式開胃菜相當特別，是用葉子包著食材然後捲在一起入口，也有人笑說這就是泰國檳榔，裡面有薑、蝦米、辣椒、柚子、檸檬草、洋蔥、腰果等材料，一次入口那滋味層次好多，第一次品嚐印象深刻。

Mah Hor THB150

這個同樣是泰式開胃小點，底下的鳳梨經過炙燒香氣更濃郁，上面的豬肉丸香料味很足又帶著辣度，算是滿下酒的料理。

Nacho Supreme THB250

這個是餐酒館Nonna&son的菜色，算是墨西哥料理，脆餅上加上中間的烤雞配料一起吃口感層次很豐富，上面的醬料是拉差蛋黃醬，帶點辣度同樣也是開胃的前菜。

Vegetarian Spring Rolls ฿170

炸春捲的口感相當不錯，內餡是脆口的蔬菜相當爽口。

這個醬料也很精彩，醬油膏中加了點魚露跟辣椒搭配炸物很合拍。

Fritto Misto THB260

這個是綜合炸海鮮，火侯跟麵衣表現不錯。搭配中間的塔塔醬一起吃口感很棒，是大人小孩都會喜歡的料理。

擠點檸檬汁更爽口。

Kui Chai Tod TH160

這道料理我滿喜歡的，口感有點像是我們的草仔粿，裡面是用韭菜製作，酥炸後外酥內軟Q，濃郁的韭菜香氣很合我口味。

沾點醬油膏更鹹香好吃。

Super Bikini Sandwich THB290

超級比基尼三明治這名字取的也太可愛，同樣是很有層次的小點，三明治中間有火腿跟起司還有松露醬，香氣非常濃郁。

有西瓜汁就開心的小麥仔，這次來泰國簡直就是西瓜富翁，每天都有西瓜跟西瓜汁可以喝。

真小姐就是椰子富翁了，來到泰國根本就是天堂。

Mango Sticky Rice Coconut Ice CreamWith Cotton Candy THB220

Black Sticky Rice In Coconut Milk With Co-conut Ice Cream THB220

甜點部分選擇也不少，來泰國必點小朋友最愛的芒果糯米飯還有紫米西米露。有冰淇淋就加分，芒果糯米飯

Moon Whale日落酒吧｜店家資訊

Moon Whale

地址：218, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 Thailand

電話：+66 659745883

營業時間：9:00～01:00

FB： https://www.facebook.com/moonwhale.pattaya

IG： https://www.instagram.com/moonwhalepattaya/ Moon whale 🐳🌊

เบอร์ติดต่อ : 065-974-5883 / 17.00-01.00



Once in a blue moon 🎷🎹

เบอร์ติดต่อ : 065-974-5884 / 17.00-01.00



Maha Thai 🍛🍲🥘

เบอร์ติดต่อ : 065-974-5866 / 11.00-23.00



Nonna&son🥩🥓🥪

เบอร์ติดต่อ : 065-974-5878 / 11.00-23.00

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