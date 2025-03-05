這間《Terminal21 Pattaya》真的太誇張，佔地超大超過180,000平方米，商場內有電影院、24小時的超市還有超過700間商店，一天要逛真的逛不完。位在泰國芭達雅的《Terminal21 Pattaya》，已經是芭達雅在地最有名的景點之一。

《Terminal21 Pattaya》以環遊世界為主題搭配各樓層不同的國家做代表，巴黎、倫敦、義大利、東京、舊金山、好萊塢，不同的樓層都有各自的裝置藝術就連洗手間都有各自的裝飾，真的是超浮誇的商場。

Terminal 21 Pattaya｜商場位置

《Terminal21 Pattaya》位於芭達雅北區濱海路的末端，從我們這次入住的《芭達雅都喜天麗飯店》走路不用10分鐘。是以航廈為主軸商場門口的兩架飛機超吸睛。

小麥仔一直想要在飛機前面拍照，每個角度都好拍。

Terminal 21 Pattaya｜Google map

Google上的評價相當高，多達20000多則評論分數依舊有4.6顆星的超高分，只要來Pattaya大力推薦一定要來《Terminal21 Pattaya》逛一下。

從Gate2進來就可以搭乘手扶梯直接前往2樓的TOKYO，《Terminal21 Pattaya》以環遊世界為主題的，一共有六個樓層分別有G Floor巴黎、M Floor倫敦、1 Floor義大利、2 Floor東京、3 Floor舊金山、4 Floor好萊塢，每個樓層都有各自的裝置藝術跟風格，光是這樣的規劃就可以感受到《Terminal21 Pattaya》的用心。

Terminal 21 Pattaya｜服務台專屬好禮

來到《Terminal21 Pattaya》一定要來服務台掃描手機註冊，可以免費領取小點心跟商場的購物折扣。

另外消費滿額還有額外的贈品，滿千送泰國知名品牌草本聞香罐、滿THB3500送NaRaYa曼谷包，好康真的不少。

Terminal 21 Pattaya服務台旁邊還有小汽車造型的推車可以借。

《Terminal21 Pattaya》的每一層都有休息區跟充電區，逛累了就休息一下充電完繼續逛。

一進來就看到這不同語言的你好。

Terminal 21 Pattaya｜超大型裝置藝術

《Terminal21 Pattaya》裡有舊金山的金門大橋、義大利的比薩斜塔、還有法國的巴黎鐵塔這超大型藝術裝置，這真的是太誇張了，光在商場裡就可以環遊世界。

Terminal 21 Pattaya｜樓層裝置藝術及洗手間介紹

G樓法國巴黎PARIS

這層樓最吸睛的地方就是這一連串接四層樓的巴黎鐵塔，在這裡可以看到很多以花為元素的裝置藝術，相當好拍。

法國巴黎這層以花為主要元素，光是這裡就拍不完相當好取景。

當天還遇到超可愛的熊貓玩偶，小麥仔超開心。

當天還有街頭市集，有賣不少泰國在地小吃跟伴手禮。

洗手間也是巴黎車站的造型。

M樓英國倫敦LONDON

來到倫敦這層瞬間就像身在英國，這層有觀光巴士還有獅子噴泉，就連洗手間也是英式車站的風格，相當好拍。 在這裡拍廁所真的不稀奇，大家都是衝著這個造景藝術來的，所以不要覺得奇怪。

1樓義大利ITALY

跟法國巴黎一樣浮誇，義大利這層直接把義大利的比薩斜塔給搬進商場裡，三層樓高的比薩斜塔也是超吸睛，有去過義大利的友人說這做的真的很夠水準。

然後這層樓的洗手間大概是我人生中拍過最久的一次，是小麥仔最愛的F1賽車，整個洗手間打造成F1的賽車場地，還有等比例的F1賽車在門口，真的是太棒了。

2樓日本東京TOKYO

看到櫻花就會想到日本，這層有不少商店在這裡，有很多小店可以逛，在這裡也有很多裝置藝術很好拍，像是相撲跟招財貓，洗手間還以日本東北的猴子溫泉做主題，超可愛。

小麥仔說猴子要跟猴子合照，因為他是猴年出生。

3樓美國舊金山SAN FRANCISCO

想到舊金山那就一定會聯想到舊金山的金門大橋，同樣也是直接搬進《Terminal21 Pattaya》真的是太厲害。3樓主要是以美食餐廳為主，洗手間是烘焙坊風格。另外還有舊金山39號碼頭的海獅也是大家爭相合照的景點。

4樓美國好萊塢HOLLYHOOD

這層主要是電影院還有其他商店。

Terminal 21 Pattaya｜美食推薦

Din’s 小籠包 Master

3樓的舊金山樓層有不少餐廳美食，其中這間Din’s 小籠包 Master有點像是台灣的小籠包風格，口味就中規中矩，我覺得擔擔麵跟麻婆豆腐蓋飯還不錯吃。

小朋友還是比較喜歡吃中式料理，像小麥仔看到麵跟小籠包就好開心。

小籠包表現也算是不錯。

有西瓜汁就加分。

Kitchen Lao

同樣位在3樓的舊金山樓層的Kitchen Lao，主要是以寮國菜為主，裡面的服務人員非常親切讓我印象深刻，然後菜色都是我沒有吃過的，像是香料烤雞的口味還有包葉子一起吃的涼拌菜都頗有特色，還有他們的沾醬也是一絕，挺好吃的。

春捲也跟我們印象中的有很大不同。

PIRIPIRI Flaming Grill

這間以辣味烤雞為主的PIRIPIRI Flaming Grill位在4樓HOLLYHOOD層，用獨特的霹靂醬做主角，光是這辣醬就分幾種等級，喜歡吃辣的朋友一定要來這試試，烤雞表現非常亮眼，一開始的辣度不高可以依照喜好來加霹靂醬，烤雞火候控制的很棒，烤全雞依舊保持多汁就連雞胸肉也非常好吃。

這個霹靂醬好吃到我想買回台灣，有甜辣、原味、泰式辣味跟超級辣。

After you

這間是友人大力推薦來到《Terminal21 Pattaya》必吃的甜品專賣店，裡面的重點是造型超可愛的刨冰跟蜜糖吐司，必點泰奶跟芒果口味的刨冰，裡面很有亮點真的是超好吃，而且讓人印象深刻。

大人小孩都會喜歡的厲害刨冰，造型真的很可愛。

on the table

這個日式洋食位在3樓，主要以早午餐跟甜點為主，飲料造型超吸睛，尤其是他們家的鬆餅早午餐我覺得很不錯，還有鐵板漢堡排跟明太子炸蝦義大利麵表現都很有亮點，以口味來說是頗有水準。

珍小姐也很喜歡這間厲害的和風洋食。

SUNSET COFFEE ROASTERS

SUNSET COFFEE ROASTERS是芭達雅當地的海邊咖啡廳，以精品咖啡為主打，他們的濾掛包也相當有特色，如果是內用咖啡在咖啡旁邊都會附上咖啡產地風味的小卡，這裡的甜點跟手撕吐司也是很有人氣。

Terminal 21 Pattaya｜Mini Shop商店街

《Terminal21 Pattaya》有很多小間的商店都集中在2樓的東京層，每間小店都很有特色，花點時間在這逛一下一定會很有收穫，像是鞋子、衣服跟包包，還有動漫公仔汽車模型在這也找得到，另外美甲店跟按摩店也在這層，逛累了來這按摩放鬆一夏也是不錯的選擇。

Terminal 21 Pattaya｜ Thai Village創意市集

這個市集集合了很多泰國品牌，像是香氛、服飾、文創商品在這都可以買得到，而且價格都很實惠。

這裡的小老闆海苔比外面的價格還有更有性價比，這天在這裡買了不少伴手禮。

Terminal 21 Pattaya｜泰國傳統舞蹈表演

G樓除了有很多裝置藝術可以拍以外，中間的舞台還會安排活動表演，像這天我們就遇到泰國傳統舞蹈的表演還有樂團表演，而且完全免費，真的很棒。

Terminal 21 Pattaya｜MONOWHEEL電動卡丁車

這次來《Terminal21 Pattaya》最讓小麥仔開心的還有這個卡丁車，從早上看到看板就一直念念不忘，下午就先讓他享受一下這卡丁車的樂趣，而且這車子是用電動不是柴油，整體感受相當好，車子可以調整間距所以大人也可以一起玩，

出發前都會依照每個人的身形做調整，從安全帽到車身都有仔細檢查。

還有冠軍獎杯是不是太可愛了。

來過《Terminal21 Pattaya》真的就回不去了，這天逛了一個下午才逛不到2分之1，真的可以說是芭達雅最大的購物中心，一天真的逛不完。每一層的規劃都很用心，以環遊世界的角度出發，從裝置藝術到洗手間都有相對的主題，如果有來泰國芭雅完這《Terminal21 Pattaya》絕對不能錯過。

《Terminal21 Pattaya》商場資訊

地址：ชั้น M Terminal 21 Pattaya Pattaya City, Bang Lamung District, Chang Wat Chon Buri 20150 Thailand.

電話：+66 33079777

營業時間：11:00~23:00 官網： https://www.terminal21.co.th/pattaya/zh/home-cn/ IG 粉絲專頁： FB

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