Dusit Thani Pattaya芭達雅都喜天麗飯店在芭達雅是相當知名的大型渡假村，渡假村中有四個游泳池跟網球場，獨立的沙灘空間有專用走道不用繞路過馬路就可以到帕達雅超美的沙灘，距離最熱鬧的芭達雅Terminal 21商場走路也不用10分鐘，整體設施規劃相當完善，很適合全家安排親子行程。

《芭達雅都喜天麗飯店》交通方式如何去？

《芭達雅都喜天麗飯店》的位置在北帕達雅、濱海路的最尾端，整體交通位置相當方便，要去知名的商場Terminal21 Pattaya非常近過個馬路就可以到，飯店內有獨立的走道去帕達雅沙灘不用繞路走過去就可以欣賞沙灘美景。

《芭達雅都喜天麗飯店》飯店環境

《芭達雅都喜天麗飯店》是在地經營非常久也很有知名度的大型渡假村，整體的空間環境設計的非常美挑高的大廳以白色元素為主，搭配中間的綠色植物看起來真舒壓，在這個空間自然就會放鬆。

大廳正中間就是室內森林瀑布，大量地綠色植物還有瀑布的流水聲整個就像是在叢林裡，相當舒壓又療癒。

《芭達雅都喜天麗飯店》行政酒廊服務介紹

一般Check in的位置在大廳，這次我們入住的是的俱樂部房，Check in可以直接到8樓的行政酒廊減少了等待的時間。

行政酒廊是飯店的最高層望出去的景色真的很美，180度的美麗海景在這最高樓的行政酒廊就一覽無遺，太美啦。如果是入住俱樂部房還在直接在這享用早餐。

好久沒有看到這樣美的海景真是太開心了。

在行政酒廊等待Check in的時間還有迎賓飲料服務真的很不錯。

電梯一開的景色就相當美。

《芭達雅都喜天麗飯店》俱樂部客房

這次我們入住的是《芭達雅都喜天麗飯店》的俱樂部客房，空間有40平方米，所有的設施相當齊全，房間備有沙灘浴巾、浴袍、室內拖鞋。

雖說《芭達雅都喜天麗飯店》已經經營相當久的時間，但內部裝潢會定期做翻新看起來依舊維護的相當好。很喜歡他們浴室乾濕分離的設計，上方的蓮蓬頭淋浴很不錯。衛浴備品也很齊全整體相當乾淨舒適。

入住俱樂部房型還有很多特殊禮遇。

工作日 6:00 至 10:00 和周末 6:00 至 10:30 在都喜俱樂部酒廊（9 楼）提供每日早餐

可使用都喜俱樂部酒廊

都喜俱樂部酒廊辦理入住、退房服務。

都喜俱樂部酒廊全天供應小吃和茶點，供應時間10:30至20:00

每天17:30至19:30享暢飲時光，供應飲料和開胃小吃。

免费洗衣或熨燙服務，衣物件数增加至3件每天（不得累積）

客房内每天提供免费的新鲜水果。

桌上的瓶裝水及水果是免費供應，其餘Mini bar的餅乾、飲品都是會額外收費。

這次入住俱樂部客房是面海景房，7樓的高度從房間陽台望出去就是無敵海景，實在是美翻啦。

《芭達雅都喜天麗飯店》行政酒廊專屬暢飲時光

只要入住《芭達雅都喜天麗飯店》俱樂部房型，都可以的使用行政酒廊的服務，除了每天10:30到20:00提供輕食與茶類飲品，從晚上5點半到7點半有提供酒類與輕食的服務，食物總類不少有熱食也有火腿起司這類搭酒的小點，而且酒類飲品也很齊全，紅白酒或是請服務人員特調，小朋友來也有飲料果汁可以喝，在這裡放空也是挺舒服的。

來泰國的幾天運氣都不錯一直是好天氣，到芭達雅的第一天就來個完美的夕陽，一邊欣賞日落海景一邊吃點小點，真的太愜意啦。

夜晚的《芭達雅都喜天麗飯店》也很美。

飯店的位置很有優勢想要去街上逛街或是購物還是吃美食，從飯店走出去不用5分鐘就可以到大街上。

《芭達雅都喜天麗飯店》全區有四個游泳池還有專屬小朋友泳池

來到《芭達雅都喜天麗飯店》絕對要記得帶泳衣，整個渡假村一共有四個游泳池，不論是大人還是小孩都有合適的泳池可以使用，兒童池還有規劃小型溜滑梯，深度只有60公分整體相當安全，光是在這小麥仔就玩翻了。

泳池旁都有專屬的躺椅跟休息區在這曬曬太陽欣賞美景非常愜意。

游泳池有小朋友友善空間，這個小型溜滑梯就很適合小朋友一起玩。

另外一區的游泳池規劃的也很不錯，同樣是大人小孩池都有規劃。還有池邊酒吧可以好好享受。

《芭達雅都喜天麗飯店》獨立沙灘通道

飯店游泳池就可以直視芭達雅的超美沙灘海景，想去沙灘散步直接從飯店內就有獨立的沙灘用走路就可以抵達，不用再過馬路才能到。

不想游泳來躺椅這曬曬太陽，看著大海欣賞無敵海景放空也是很不錯的享受。

《芭達雅都喜天麗飯店》專屬SPA按摩

不想出去曬太陽也可以像珍小姐一樣來試試飯店的SPA按摩，DEVARANA WELLNESS是飯店內的專屬SPA，這次同行的媽咪們去體驗都說相當超值，像珍小姐就連續預約了兩天，大力推薦。

《芭達雅都喜天麗飯店》兒童遊戲空間

《芭達雅都喜天麗飯店》是標準的親子友善飯店，不只大人可以玩得開心小朋友的部分也規劃的很用心，這遊戲空間除了有小小孩的遊樂區外，也提供了戶外足球跟溜滑梯的部分，另外還有Switch跟PS5可以租借，小麥仔可是玩得超開心。

《芭達雅都喜天麗飯店》Cascade Seafood & Carvery Night自助餐，週五週六限定

《芭達雅都喜天麗飯店》的Cascade Restaurant每週五六有，價格只要THB999，用餐的地方就是早餐用餐的位置整體環境還不錯，用餐時間是18:00~22:00，想要品嚐高級海鮮料理可以選擇這個吃到飽方案。

座位選擇很多，可以坐室內也能坐靠瀑布這裡的位置。

『Cascade Seafood & Carvery Night』的餐點種類相當多元，海鮮類的選擇相當多有泰國蝦、白蝦、鮑魚、生蠔、螃蟹等等海鮮，像我超愛泰國蝦這天就吃到超爽。

以這價位可以吃到這些品項真的是很超值。

當天還有駐唱歌手，整個氣氛相當棒。

海鮮有生食也有火烤的可以選。我自己是更愛火烤的那香氣更逼人。

另外像是烤鴨、烤牛排等肉類選擇也是很齊全。

還有他們的烤鮭魚深受小麥仔喜愛，這晚吃超多。

除了泰國蝦另外虎蝦跟角蝦表現也很不錯，整體新鮮度很高喜歡海鮮的朋友這裡真的不能錯過。

看這泰國蝦的表現，輕鬆剝殼鮮度破表。還有生醃鮭魚還有白蝦也很夠味，重點是都超新鮮。

開心又澎湃的一餐，太滿足了。

《芭達雅都喜天麗飯店》早餐

這次入住《芭達雅都喜天麗飯店》俱樂部客房，早餐部分可以選擇在行政酒廊或是大廳的Cascade Restaurant，這兩邊用餐的感受截然不同。

第一天我們選擇在行政酒廊吃早餐，可以直接看海景整體環境舒適度高但餐點豐富度就沒那麼高，想要悠哉的放空吃早餐行政酒廊是不錯的選擇。

選擇性雖然沒有太多，但基本的內容都有。

我們選擇坐戶外的位置，入座後可以先跟服務人員點要的咖啡，然後會直接送到你的座位。

第二天的早餐我們就選在Cascade Restaurant用餐，餐點豐富度很高。

這次芭達雅的行程安排真的太棒了，《芭達雅都喜天麗飯店》也是很值得推薦的優秀飯店，整體交通便利性很高走路10分鐘就可以抵達非常有名的商場Terminal21 Pattaya，要去芭達雅沙灘也是直接飯店內走路就可以到，不用跟其他人人擠人，飯店內的設施也相當完善四個游泳池、獨立網球場還有小朋友專屬玩樂空間這些都是讓我們印象深刻的地方，早餐的豐富度也是很不錯。

《Dusit Thani Pattaya芭達雅都喜天麗飯店》飯店資訊

地址：240, 2 Beach Rd, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150 Thailand.

電話：+66 38 425 611

入住登記：15:00 退房時間12:00 官網： https://www.dusit.com/dusitthani-pattaya/

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