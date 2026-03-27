> 美食 > 宜蘭礁溪排隊美食「鬍鬚包子店」！在地老字號手工肉包，20元佛心價。

宜蘭礁溪排隊美食「鬍鬚包子店」！在地老字號手工肉包，20元佛心價。

礁溪美食宜蘭美食礁溪包子宜蘭包子
2026-03-27 22:45文字：捲毛阿偉 
捲毛阿偉

捲毛阿偉

隱身於宜蘭礁溪老街上的「鬍鬚包子店」，店內主打每日純手工現做的包子與饅頭，以及 20 元超佛心的爆汁招牌肉包。

來到宜蘭礁溪泡湯旅遊，除了品嚐海鮮與蔥油餅，這間隱身於礁溪路四段的「鬍鬚包子店」，更是許多饕客早起排隊也要買到的在地隱藏版美食。店面外觀雖然樸實低調，但憑藉著真材實料與純手工製作的溫度，在網路上累積了極高的評價。這裡販售的品項相當經典，從招牌的爆汁肉包、微辣開胃的酸菜包，到充滿嚼勁的黑糖饅頭，每一款皆展現了老店扎實的麵點功力。無論是作為早晨暖胃的早餐，或是旅途中的解饞小點，這間充滿人情味的老字號包子店，絕對值得排入您的宜蘭兩天一夜行程中。

隱身礁溪老街上，在地人氣老字號

鬍鬚包子店的地理位置就在熱鬧的礁溪老街周邊，雖然沒有華麗醒目的招牌，但每到營業時間，店外總是大排長龍，跟著人潮走便能輕鬆找到。走近店面，半開放式的製作區與櫃檯，讓顧客能直接看見店員們雙手從未停歇地揉麵、包餡。在凡事講求機器量產的現代社會中，這樣堅持純手工捏製的傳統畫面，不僅讓人感到安心，更增添了一分令人懷念的古早味氣息。

招牌肉包爆湯汁，筍脆酸菜好開胃

來到這裡，絕對必買的靈魂品項便是「招牌肉包」。手工揉製的麵皮擁有極佳的 Ｑ 彈度，一口咬開，滿滿的鮮甜肉汁瞬間湧出，調味鹹香適中絲毫不油膩，人氣高到許多饕客會直接購買「冷凍肉包」外帶囤貨。除了經典肉包，店內的「筍包」以脆爽的竹筍搭配鹹香肉餡，咀嚼間充滿鮮甜層次；而「酸菜包」則帶有微辣滋味，酸爽開胃的內餡與扎實麵皮完美結合。為了把關口感，店家特別標明筍包與酸菜包「不提供冷凍販售」，想品嚐務必親自到店購買熱騰騰的出爐現貨。

平價銅板好滋味，黑糖饅頭香氣濃

在物價飛漲的時代，鬍鬚包子店的菜單定價極度親民。無論是肉包、菜包、筍包或是饅頭，均一價只要 20 元；搭配的飲品如豆漿等也僅需 15 元。此外，店內還販售定價 40 元的傳統「麵龜」。若喜愛單純的麵香，極度推薦點上一顆「黑糖饅頭」，口感扎實且富有彈性，聞起來帶有淡雅的黑糖香氣，細細咀嚼後更能品嚐到麵團釋放出的微甜滋味，是一顆平凡卻令人回味無窮的滿分饅頭。

鬍鬚包子店

地址：262臺灣宜蘭縣礁溪鄉中山路二段60號
營業時間：日 一 三 四 五 六 06:00-12:30
店家電話：039888247

延伸閱讀

宜蘭礁溪老宅定邦咖啡！隱身傳統三合院，必吃絕美浮誇系甜點。

宜蘭麻糬再加一！李阿桶麻糬每日現包麻糬內餡飽滿，必買宜蘭排隊伴手禮。

宜蘭冬山美食奇景！國道五號旁武淵香腸壯觀香腸瀑布，爆汁香腸排隊也要吃。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
宜蘭市區古早味！「兩相好 35年老店」銅板價高麗菜包、蝦子地瓜餅，在地下午茶點心。
宜蘭市區古早味！「兩相好 35年老店」銅板價高麗菜包、蝦子地瓜餅，在地下午茶點心。
紫色微笑
台北迪化街必吃純正麥芽餅！30年手工銅板小吃，酥脆軟Ｑ不黏牙。
台北迪化街必吃純正麥芽餅！30年手工銅板小吃，酥脆軟Ｑ不黏牙。
靜兒貪吃遊玩愛分享
海山站50年老店！巧得試北港焿，無裹粉溫體豬肉焿免費續湯。
海山站50年老店！巧得試北港焿，無裹粉溫體豬肉焿免費續湯。
ifunny艾方妮
台中太平這家魚翅肉羹店太狂！營業13小時不休息，在地人從中午吃到宵夜去。
台中太平這家魚翅肉羹店太狂！營業13小時不休息，在地人從中午吃到宵夜去。
小涼
基隆廟口夜市排隊美食！李仔串糖葫蘆 50元草莓糖葫蘆必吃，炭火古法、薄脆不黏牙。
基隆廟口夜市排隊美食！李仔串糖葫蘆 50元草莓糖葫蘆必吃，炭火古法、薄脆不黏牙。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

鬍鬚包子店

03-9888247
宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段104號
0