宜蘭礁溪排隊美食「鬍鬚包子店」！在地老字號手工肉包，20元佛心價。

隱身於宜蘭礁溪老街上的「鬍鬚包子店」，店內主打每日純手工現做的包子與饅頭，以及 20 元超佛心的爆汁招牌肉包。

來到宜蘭礁溪泡湯旅遊，除了品嚐海鮮與蔥油餅，這間隱身於礁溪路四段的「鬍鬚包子店」，更是許多饕客早起排隊也要買到的在地隱藏版美食。店面外觀雖然樸實低調，但憑藉著真材實料與純手工製作的溫度，在網路上累積了極高的評價。這裡販售的品項相當經典，從招牌的爆汁肉包、微辣開胃的酸菜包，到充滿嚼勁的黑糖饅頭，每一款皆展現了老店扎實的麵點功力。無論是作為早晨暖胃的早餐，或是旅途中的解饞小點，這間充滿人情味的老字號包子店，絕對值得排入您的宜蘭兩天一夜行程中。

隱身礁溪老街上，在地人氣老字號

鬍鬚包子店的地理位置就在熱鬧的礁溪老街周邊，雖然沒有華麗醒目的招牌，但每到營業時間，店外總是大排長龍，跟著人潮走便能輕鬆找到。走近店面，半開放式的製作區與櫃檯，讓顧客能直接看見店員們雙手從未停歇地揉麵、包餡。在凡事講求機器量產的現代社會中，這樣堅持純手工捏製的傳統畫面，不僅讓人感到安心，更增添了一分令人懷念的古早味氣息。

招牌肉包爆湯汁，筍脆酸菜好開胃

來到這裡，絕對必買的靈魂品項便是「招牌肉包」。手工揉製的麵皮擁有極佳的 Ｑ 彈度，一口咬開，滿滿的鮮甜肉汁瞬間湧出，調味鹹香適中絲毫不油膩，人氣高到許多饕客會直接購買「冷凍肉包」外帶囤貨。除了經典肉包，店內的「筍包」以脆爽的竹筍搭配鹹香肉餡，咀嚼間充滿鮮甜層次；而「酸菜包」則帶有微辣滋味，酸爽開胃的內餡與扎實麵皮完美結合。為了把關口感，店家特別標明筍包與酸菜包「不提供冷凍販售」，想品嚐務必親自到店購買熱騰騰的出爐現貨。

平價銅板好滋味，黑糖饅頭香氣濃

在物價飛漲的時代，鬍鬚包子店的菜單定價極度親民。無論是肉包、菜包、筍包或是饅頭，均一價只要 20 元；搭配的飲品如豆漿等也僅需 15 元。此外，店內還販售定價 40 元的傳統「麵龜」。若喜愛單純的麵香，極度推薦點上一顆「黑糖饅頭」，口感扎實且富有彈性，聞起來帶有淡雅的黑糖香氣，細細咀嚼後更能品嚐到麵團釋放出的微甜滋味，是一顆平凡卻令人回味無窮的滿分饅頭。