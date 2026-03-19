宜蘭礁溪老宅定邦咖啡！隱身傳統三合院，必吃絕美浮誇系甜點。

位於宜蘭礁溪的「定邦咖啡」，隱身於傳統的三合院老宅之中，店內主打極具視覺震撼的浮誇系手作甜點與香醇飲品。

有別於礁溪鬧區的繁華擁擠，座落於白雲二路的「定邦咖啡」選擇在寧靜的蛋白區扎根。這座由傳統三合院改建而成的咖啡館，完美保留了原始的紅磚牆與老舊鐵花窗，將懷舊元素巧妙融入現代空間。令人驚豔的是，傳統建築的通風設計讓室內即便未開啟冷氣，依然能感受到自然涼爽的微風。除了舒適愜意的老宅氛圍，這裡最具討論度的便是多款造型浮誇、用料澎湃的手作甜點。無論是三五好友聚會或是獨自放鬆，這座飄散著咖啡香的復古宅院，皆能為宜蘭小旅行帶來令人回味無窮的味覺與視覺記憶。

隱身礁溪三合院，懷舊老宅紅磚牆

定邦咖啡的確切位置靠近礁溪白雲福德廟。行經鄰近的白雲二路時需特別留意，雖然車流不大且多為直線道，但部分車輛車速較快且存在視覺死角，進出時務必注意安全。踏入咖啡館，迎面而來的是大面積的原始紅磚牆結構，不需過多華麗裝飾便散發出濃厚的復古韻味。空間中還巧妙運用了早期具備防盜功能的巨型鐵花窗，將其改造為牆面上的菜單掛件，鐵框間鑲嵌著各式品名，搭配周邊陳列的在地文創小物，讓整體氛圍充滿巧思且毫不單調。

舒適空間免空調，掃碼點餐超便利

老宅內的空間規劃充滿溫度，除了前方的座位區，內部亦設有舒適的休憩空間。由於整體座位數量並不多，若遇假日或同行人數較多時，強烈建議事先透過電話預約訂位，以免現場久候撲空。在點餐機制上，店家全面導入現代化的線上菜單系統，顧客只需使用智慧型手機掃描 QR Code 即可輕鬆瀏覽所有品項，確認餐點後再前往櫃檯完成點餐與結帳。將科技的便利性完美融入傳統老宅，為顧客帶來順暢流暢的用餐體驗。

超夢幻莓藍心動，茉莉千層蘊花香

定邦咖啡最受推崇的莫過於其浮誇吸睛的手作甜點。首推猶如莓果盛宴般的「莓藍心動」，這款人氣水果塔以大量的草莓與多種新鮮水果層層堆砌，酸甜交織的豐富口感獲得了極高的評價。另一款必點的「茉莉花千層」，餅皮口感極度細緻，頂端巧妙點綴了芒果乾、葡萄與新鮮草莓，咀嚼間果香與淡雅的花香在口中層層堆疊，風味極其迷人，完美展現了甜點師傅的精湛手藝與絕佳品味。

招牌農場檸檬塔，拿鐵冰沙配奶茶

喜愛清爽風味的食客，絕對不能錯過「自家農場檸檬塔」，其酸甜比例拿捏得恰到好處，就連平時不嗜酸的顧客也能輕鬆品嚐。飲品部分的表現同樣亮眼，經典的「拿鐵咖啡」在微苦中帶著滑順濃郁的乳香，非常適合偏好重烘焙咖啡底蘊的愛好者；而廣受網友極力推薦的「水蜜桃冰沙」，不僅沁涼消暑，更能直接咀嚼到豐富的果肉，性價比極高。若偏好香甜滋味，則可點選一杯「森永奶茶」，濃郁的森永牛奶糖香氣瞬間喚起童年記憶，為這趟老宅下午茶帶來最純粹的心靈滿足。

定邦咖啡

電話：039881981

時間：12:00–18:00；三、四公休

地址：262宜蘭縣礁溪鄉白雲二路173號

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