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網友敲碗第一名麻辣鍋湯底！王品三大名店冷凍火鍋料，餐廳級美味在家就能吃到。

麻拉鍋湯底火鍋料推薦全聯美食好市多美食
2026-04-03 11:30文字：肉依小姐吃什麼 
肉依小姐吃什麼

肉依小姐吃什麼

網友敲碗第一名麻辣鍋湯底，由金牌主廚研發監製，餐廳級美味在家就能輕鬆享有，這次在全聯發現的青花驕川味麻辣鴨血鍋火鍋湯底，不只湯頭超讚裡頭還有滿滿鴨血，再加入王品三大名店冷凍火鍋料，無論是在家或露營攜帶都很方便，除了聚會開鍋，也可做湯麵，湯底常溫包存，火鍋料冷凍都是居家存糧必備，千元有找就能在家吃到豐盛饗宴!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

產品介紹

青花驕川味麻辣鴨血鍋火鍋湯底

▼網友票選精品麻辣鍋No.1，青花驕川味麻辣鴨血鍋火鍋湯底可常溫保存隨煮即食，青花椒湯頭不用解凍直接變麻辣湯底，湯滾5~6分煮熟即可食，又麻又香的湯頭讓人回味無窮。

▼裡頭還有超多滑嫩的鴨血，口感很讚很好咬，吸飽湯汁精華，爆漿滋味實在太爽!

王品三大名店冷凍火鍋料 (1.1公斤)

好市多獨賣的王品三大名店冷凍火鍋料，免解凍即可下鍋，料理加熱簡單方便，不用解凍可以直接煮，料理簡單，裡面有石二鍋、青花驕、聚的三大明星氣火鍋料，一次享受!

▼我在石二鍋最愛的芋香貢丸，嚴選新鮮國產豬腿肉、肉質紮實Q彈，吃得到滿滿芋頭香，搭配麻辣湯汁，咬下會爆汁，超級過癮!

▼石二鍋店內招牌必點百頁魚豆腐，口感軟綿又滑嫩，配上麻辣湯底好對味!

▼同樣每次都會點的石二鍋水晶餃，外皮Q彈，內餡飽滿充滿肉香。

▼每次去青花驕都會吃的蔥花蛋餃，薄皮蛋香吸了滿滿精華，一口咬下湯汁炸開，無敵享受~

▼聚鍋物最經典的黃金魚餅，頂頭蓋上可愛的店名，口感紮實且富有彈性，帶有自然的魚鮮味，是我第二個喜歡的火鍋料！

石二鍋精選綜合火鍋料300g 包
▼各大賣場與網路商城都能買到得這包，內含
魚豆腐5、水晶餃6、香菇貢丸3、芋香貢丸4，經典美味輕鬆就能享有!

香菇貢丸吃得到真材實料的香菇，口感相當豐富！

食用心得

原本超愛青花驕的麻辣湯底和蛋餃、聚和石二鍋的明星火鍋料，現在在家就能吃爆餐廳級美味真的太爽，無論是開鍋、煮湯、煮麵都很讚，強力推薦大家冰箱可以囤幾包！
小提醒：王品三大名店冷凍火鍋料只有好市多獨賣！青花驕川味麻辣鴨血湯底、石二鍋貢丸到各大賣場或網路商城都能下單超方便。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

#青花驕川味麻辣鴨血鍋#火鍋湯底#石二鍋精選綜合火鍋料#石二鍋芋香貢丸#王品冷凍三大名店冷凍火鍋料

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肉依小姐吃什麼
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