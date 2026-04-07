台北頂級關西風壽喜燒首選！「祇園.禪院壽喜燒專門店」三大銘柄和牛、全包廂私密空間、專人桌邊料理。

喜愛壽喜燒美味的朋友有福了，「祇園．禪院壽喜燒專門店」是台北知名壽喜燒「橋山」姐妹店，由日方投資監製，店裏主打全包廂式的隱密用餐空間，全程由服務人員料理，提供日本三大銘柄牛的極致肉品，呈現出完美日本關西風的壽喜燒饗宴。「祇園．禪院壽喜燒專門店」從環境氛圍到美味料理都非常講究，讓饕客從步入餐廳的開始，就能感受低調奢華的極致美好。不管是節日慶祝、情侶約會、商務聚餐都非常適合

名稱：祇園．禪院壽喜燒專門店

地址：臺北市大安區樂利路11巷22號

營業時間：午餐 12:00-14:30、晚餐 17:00-22:30

電話：02-2732-5578

祇園.禪院壽喜燒｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「祇園．禪院壽喜燒專門店」即可到達

停車場：

梅花停車場：鄰近樂利路，步行約3-5分鐘。

Times 台北遠企第2停車場：步行約5-7分鐘。

交通方式：台北捷運「六張犁站」1號出口步行約10分鐘、「信義安和站」3號出口步行約8分鐘

祇園.禪院壽喜燒｜菜單價位

祇園．禪院壽喜燒專門店的菜單以「日式頂級壽喜燒套餐」為主，打造出完美的壽喜燒盛宴

另外也有多元的海鮮、副餐加點與日本小點可供單點

酒單更網羅了多款純米吟釀與限量「十四代」名酒，對於酒品有高度期待的朋友，這裏絕對可以滿足挑剔的嘴

(喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

祇園.禪院壽喜燒｜空間環境

祇園.禪院壽喜燒專門店位於台北市大安區，一到門口就可以感受店家形塑出來的京都禪風。



店家提供嚴選的日本三大銘柄和牛：宮崎牛、米澤牛、雪姬牛，以關西風壽喜燒的方式，呈現出極致的壽喜燒

祇園．禪院壽喜燒專門店延續「山中有禪・以食修心」的品牌初心。承襲京都祇園職人的細膩款待哲學，揉合台灣酒家菜的溫潤人情與宴席文化，交織出一場跨越日台、風味與文化並陳的餐桌盛宴

祇園．禪院壽喜燒專門店採全包廂制預約用餐服務，

店內的包廂從基本的四人、六人、八人，還有可打開互相連通的大型包廂，讓消費者可以自在的與親友交流

這裏不但是全包廂制預約制，從點餐、製作壽喜燒到用餐完畢，全程都有專人服務，客人不用手忙腳亂，只要專心和友人互動聊天

就可以優雅從容的享受美味的饗宴

祇園.禪院壽喜燒｜三大銘柄牛

這樣的用餐環境真的非常舒服，令人印象深刻啊

日本的高級和牛品種非常多，這裏特選了三大銘柄牛作為主要的肉品

宮崎牛

來自日本宮崎縣的宮崎牛，特色在於油花分布細緻均勻、肉質柔嫩。

米澤牛

被譽為日本知名代表銘柄之一的米澤牛，孕育自山形縣米澤地區的嚴寒氣候與豐饒自然環境，米澤牛肉帶有細膩甜味。

雪姬牛

來自北海道的雪姬牛，以全雌牛、超過32個月的肥育方式著稱，風味純淨、油脂柔和。

這樣的極致肉品，用壽喜燒~~等方式品嚐，最能展現頂級肉質的美味了

祇園.禪院壽喜燒｜訂位與代訂花束

店內用餐環境為「全包廂式」的高隱密空間，特別無論是情侶約會或壽星慶生或重要聚會都很適合

特別是

如果有喜慶祝賀、浪漫氛圍的聚餐場合需求，祇園·禪院壽喜燒提供「花束一條龍訂製服務」，聯手代官山花苑合作，享用美食之餘也能提前預備好精美花束，客製花束於指定時間安排配送，讓你們的聚餐更有增添儀式感與驚喜

訂購方式 ：透過私訊或網路訂位時加註「花束服務」即可完成預訂 。

：透過私訊或網路訂位時加註「花束服務」即可完成預訂 。 運費資訊 ：台灣本島 200 元（大件、超大件另計） 。

：台灣本島 200 元（大件、超大件另計） 。 代官山花苑線上訂購 ：請點我

：請點我 代官山花苑 LINE 官方帳號（加入好友接收優惠資訊）：請點我

祇園.禪院壽喜燒｜日式頂級壽喜燒套餐心得評價

開胃小菜

入座時桌上擺了盤紅心芭樂，酸酸甜甜好開胃，好吃到我們還續點了兩次！

還有可以搭配肉品的辣味噌跟昆布鹽，特別要提的是，這裏的盤子好美好精緻，來這裏用餐真的是感官的極致享受啊

前菜：日本海膽烏魚子粉豆腐

首先登場的是雙前菜，「日本海膽烏魚子粉豆腐」

以口感滑嫩的粉豆腐為主體，上頭加上充滿大海鮮味的海膽與烏魚子，並用海葡萄點綴，再淋上特製醬汁

整體清爽開胃，加上魚卵及海葡萄的啵啵口感，口感豐富又有層次

前菜：帝王蟹茶碗蒸

「帝王蟹茶碗蒸」也很精采，主體是香滑軟嫩的蒸蛋，上方擺放鮮甜的帝王蟹肉絲與鮭魚卵，光是視覺感受就覺得精采

一匙下肚入口即化又充滿大海的鮮味，真的令人驚喜！

湯品：玉露鮮蝦真丈湯

「玉露鮮蝦真丈湯」的湯頭搭配烏龍茶湯，喝起來清甜爽口，

主角是用蝦滑及山藥做成丸子，口感軟綿滑嫩，搭配清爽的湯頭，也是令人難忘啊

清酒

這裏的清酒的品項也非常多元 ( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

綜合菜盤

壽喜燒肉品搭配綜合菜盤，這盤蔬菜的種類琳瑯滿目

裏面有蕃茄、地瓜、蒟蒻、白菜捲、豆腐、杏鮑菇、牛蒡、皎白筍、白蘿蔔、鮮香菇、金滑菇

中間的有炭燒味兒的是口感獨特的鱈寶（鱈魚漿）

主餐：禪院壽喜燒三大和牛

「祇園．禪院壽喜燒專門店」主打日本三大銘柄牛：宮崎牛、雪姬牛、米澤牛

相信對日本和牛有研究的朋友一定知道，這可是最高等級的和牛了

三大和牛的產地及風味各有所長，而且是有認證的哦

我們當天享用的是以米澤牛和牛肋眼為主角的頂級套餐

米澤牛．和牛肋眼

大理石紋的油花分布，真的超夢幻的。光用看就足以讓人流口水了吧，而且切的很大片，口感十足

這應該是壽喜燒套餐最頂級的美味了

A5和牛翼板、A5和牛板腱

這兩種肉品都各有所長

翼板油花細緻且均勻，口感溫潤。板腱油花中等，肉質纖維較結實，但因為都是A5等級，所以肉品口感及鮮甜度都是一流的

主食 : 越光米、生食極卵

這碗越光米米飯，有著晶瑩剔透的光澤，口感有明顯的 Q 度，咀嚼時愈能感受米飯自然的甘甜

主餐：專人服務，品質有保證

專人服務的好處，不但動作專業順暢，光是在一旁看著，就像一場桌邊秀一樣

祇園．禪院壽喜燒專門店主打關西風，所以採用中雙糖來提升風味與光澤

由專業職人掌握火候，完美將和牛的美味傳遞給每一位引頸期盼，口水直流的饕客

如果說西餐的靈魂是廚師精心調製的醬汁，那壽喜燒醬汁也是成就完美壽喜燒的必備之物啊

這裏的醬汁以濃口醬油、頂級柴魚、昆布與日本中雙糖炒製而成

肉品放入炒鍋中再輕涮幾下，由專業職人的完美操刀，完美的呈現極致的五星級壽喜燒

我們在一旁看著職人料理，香氣隨著熱氣充盈在整個包廂之中，真的太迷人了

米澤牛．和牛肋眼果真令人驚豔，入口軟嫩順口，肥而不膩，優質肉品吸附壽喜醬汁的鹹甜，再沾著上滑潤蛋汁

這時蛋液會因肉片的餘溫，形成一層半透明的絲絨外衣，肉的油脂香氣濃郁與蛋汁中交織出最平衡的口感。

再古溜一口下肚真的太銷魂了

和牛肋眼建議用最直接的吃法，和牛翼板、和牛板腱可以改為另一種吃法

翼板及板腱可以直接放在Q彈米飯上，再搭配一旁的昆布鹽或辣味噌，這樣可以品嚐不同層次的美味，真的會有滿滿的幸福感啊

吃完和牛，加入壽喜燒醬汁燉煮當季時蔬

店員會幫忙分盤，加入壽喜燒風味的湯汁燉煮入味，同樣也非常美味啊

京都祇園松露滑蛋蓋飯

最後將底層吸收肉品及蔬菜精華的醬汁做成禪院壽喜燒有名的「京都祇園松露滑蛋蓋飯」

店員先將松露加入蛋液之後攪拌均勻後再倒入壽喜燒鍋中，煮成半成形的滑蛋就大功告成了

松露滑蛋蓋飯充滿濃郁的松露香氣加上與滑蛋的口感，真的又是白飯殺手啊

真的太滿足了!!!

餐後甜點

最後的甜點及飲料，就由抹茶來壓軸了，自然的微微香甜中帶有抹茶一絲絲的微苦，用這種飲料來搭配甜食真的很棒

這天的甜點選擇有「手工港式芝士豆腐奶」及「禪院手工鳳凰酥」兩種。

鳳凰酥裏鹹蛋黃的帶來的「沙感」，加上蛋黃的鹹香能中和鳳梨內餡的甜膩，「鹹甜交織」的層次感真的很不錯

手工芝士豆腐奶

將餅皮油炸至外酥內軟，搭配厚切奶油一塊吃，看似簡單但卻令人愈罷不能，好想再來一份啊

這次祇園．禪院壽喜燒專門店的用餐體驗真的太令人滿足了，從門口就讓人感受到這裏的與眾不同，滿滿的京都祇園風情，全包廂式的用餐空間加上專業的桌邊服務，從前菜、湯品、主餐、甜點、飲料都讓人無可挑剔，加上日本三大銘柄牛的極致口味，真的不用遠赴日本，也可以享受完美的一餐。

而且這樣的體驗，真的超適合情侶約會、壽星慶生，或是重要的餐會宴請貴賓。如果想找尋完美的用餐地點，那《祇園．禪院壽喜燒專門店》絕對不會讓人失望。也不會失禮哦。但因為這裏採全包廂預約制的用餐服務，記得先透過電話或網路預約訂位