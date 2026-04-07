【台南寵物友善包棟民宿】事務所洋樓-台南獨棟古典洋樓，8-10人包棟，設有廚房、足球桌上、戶外烤肉區、停...

有多久沒到台南走走了呢？

事務所洋樓，老屋與現代裝潢兼容並蓄，來此放慢步調，享受被台南美食包圍的幸福感覺！

事務所洋樓｜民宿的歷史發展

台灣首位女建築師王秀蓮的經典之作，感受空間的溫度與細節之美

除了廣為人知的五妃街上的三連棟洋樓，還有南門路7-11巷內的洋樓之外，連長榮路巷內也有其作品

事務所洋樓｜交通資訊

距離台南孔廟僅約2公里，赤崁樓距離約2.7公里，方便前往歷史文化景點，距離台南機場僅3公里(約20分鐘車程)，交通便利，提供專屬的免費停車場，可停放4台汽車，非常適合包棟旅客自駕前來

事務所洋樓｜設施超豐富

客廳營造出溫馨復古氛圍，保留古早味的裝潢，配有舒適的沙發、電視及Netflix和Youtube，老房子內玻璃窗引進戶外陽光，讓民宿充滿迷人的古早味與歲月感

客廳還備有足球桌上，是一群朋友放鬆與互動娛樂的區域

提供可開伙廚房，像是冰箱、烤箱、爐灶、電磁爐、微波爐、平底鍋、全套餐具、鍋碗瓢盆等一應俱全，讓住客可以在房間裡自由烹飪，自己動手做自己喜愛的菜餚

提供戶外烤肉場地，並附有戶外大型烤肉爐

我們當天晚餐就在庭院烤肉，食材請烤友社專人專車送到府，他們家套餐份量超多又好吃，價格也很佛心，超級推薦阿！！！

(烤友社-台南店 請點我)

事務所洋樓｜房型一覽

這座靜謐的度假別墅，擁有四間套房(3間雙人套房、1間四人套房)，可容納10人

一樓有1間雙人房，可提供長輩或不便爬樓梯的住客

二樓2間雙人房及1間四人房，二樓前面陽台有提供座位

每間房的設計、佈置都不一樣，都有其特色，很有質感又溫馨，床睡起來超舒服！

事務所洋樓讓我們一群人住得舒服又玩的盡興的民宿，這間包棟真的讓人一試成主顧！

小珊珊碎碎念：

民宿環境漂亮乾淨又舒適，每間房間房風格各異，都有獨立的衛浴，帶毛孩住這兒超Chill〜

民宿主人非常好，臨時有烤肉到貨的需求還幫我們先簽收(連假旅遊人潮眾多，我們一行人塞在安平老街)，還先開好燈和冷氣讓我們到了就能休息，家庭或朋友出遊大推！

事務所洋樓｜旅遊資訊

▶地址：台南市東區長榮路二段32巷88號1樓

▶服務專線：0972-300-881

▶FB：事務所洋樓｜The Remote Living

▶官方網站：官網訂房 – 事務所洋樓OwlNest區塊鏈旅宿系統

▶官方IG：台南包棟事務所洋樓 The Remote Living（@remoteliving_tw）• Instagram 相片與影片

▶Line官方帳號：@theremoteliving

V提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入住(務必遵守毛孩不上床、不單獨留在民宿、不在室內便溺)