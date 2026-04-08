2026 宜蘭在地人私藏的平價美食滋味！「正隆羊肉湯」湯頭清甜肉質軟嫩。

提到宜蘭羊肉湯，大家腦海中總會浮現羅東夜市著名的「阿灶伯」或「羊舖子」，但其實在宜蘭市健康路上，也藏著一家深受在地人推崇的「正隆羊肉湯」。每到用餐時段總是高朋滿座，先前聽家人提起這家湯頭鮮甜、肉質軟嫩，這回趁著經過宜蘭市，決定親自入店一探這碗在地老饕心目中的平價美味！

名稱：正隆羊肉湯

地址 : 宜蘭縣宜蘭市健康路二段18號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20

電話：0979 984 199

正隆羊肉湯 交通停車 停車場：對面有付費停車場或路邊停車

正隆羊肉湯 菜單價位

正隆羊肉湯 空間環境

正隆羊肉湯位於宜蘭市區的健康路上，是這一帶非常受歡迎的小店

店裏的小菜還算滿多的，也有宜蘭在地的粉腸及香菜捲

好豪邁的羊肉啊~~~生意很好，用量很大

吃飽走出來，羊肉去了三分之ㄧ

餐廳內部就是一般的家常餐廳的樣子

正隆羊肉湯 心得評價

當歸羊肉湯

鎮店之寶-當歸羊肉湯

先來口湯，湯頭清甜有味，而且用了枸杞、蔥、薑絲，湯頭多了番風味

肉片也很軟嫩，也沒什麼腥羶味，整體來說還不錯哦

沾點店裏特調的醬汁也很對味

燙豬肝

燙豬肝也處理的很不錯，而且切的比較厚，口感也滿好的

空心豆干

空心豆干，這也是做一串心的材料，把豬肝和它串起來就是一串心了

肉燥飯

肉燥飯的表現也很不錯!!!

當歸羊肉湯麵

當天只有Ben一人小餓，所以兩人真的就點了這麼一碗羊肉湯麵

好弱!!!

第一次享用美味的回憶啊

正隆羊肉湯 附近景點美食

熱門景點：潭酵天地、幾米公園、宜蘭觀光酒廠、莎貝莉娜精靈印畫學院、宜蘭幾米圖書館

必吃美食：宜蘭蒜味肉羹、東門夜市、宜蘭麵店推薦、宜蘭新月廣場美食、老吳胡椒餅、金東購物廣場

宜蘭市飯店：蘭城晶英酒店、悅川酒店

你用得到的宜蘭懶人包 更多宜蘭旅遊文章推薦給你，宜蘭真的好山、好水、好好玩～ 宜蘭鄉鎮懶人包 宜蘭市景點 / 宜蘭市美食

羅東景點 / 羅東美食

頭城景點 / 頭城美食

礁溪景點 / 礁溪美食

員山景點 / 員山美食

冬山景點 / 冬山美食

五結景點 / 五結美食

壯圍景點 / 壯圍美食

三星景點 / 三星美食

蘇澳景點 / 蘇澳美食

大同鄉太平山景點美食

南澳景點美食