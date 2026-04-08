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2026 宜蘭在地人私藏的平價美食滋味！「正隆羊肉湯」湯頭清甜肉質軟嫩。

宜蘭美食宜蘭小吃台式小吃宜蘭羊肉湯
2026-04-08 13:35文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

提到宜蘭羊肉湯，大家腦海中總會浮現羅東夜市著名的「阿灶伯」或「羊舖子」，但其實在宜蘭市健康路上，也藏著一家深受在地人推崇的正隆羊肉湯。每到用餐時段總是高朋滿座，先前聽家人提起這家湯頭鮮甜、肉質軟嫩，這回趁著經過宜蘭市，決定親自入店一探這碗在地老饕心目中的平價美味！

  • 名稱：正隆羊肉湯
  • 地址 : 宜蘭縣宜蘭市健康路二段18號
  • 營業時間：11:30–14:00, 17:00–20
  • 電話：0979 984 199

正隆羊肉湯交通停車

  • 停車場：對面有付費停車場或路邊停車

正隆羊肉湯菜單價位

正隆羊肉湯空間環境

正隆羊肉湯位於宜蘭市區的健康路上，是這一帶非常受歡迎的小店

店裏的小菜還算滿多的，也有宜蘭在地的粉腸及香菜捲

好豪邁的羊肉啊~~~生意很好，用量很大

吃飽走出來，羊肉去了三分之ㄧ

餐廳內部就是一般的家常餐廳的樣子

正隆羊肉湯心得評價

當歸羊肉湯

鎮店之寶-當歸羊肉湯

先來口湯，湯頭清甜有味，而且用了枸杞、蔥、薑絲，湯頭多了番風味
肉片也很軟嫩，也沒什麼腥羶味，整體來說還不錯哦

沾點店裏特調的醬汁也很對味

燙豬肝

燙豬肝也處理的很不錯，而且切的比較厚，口感也滿好的

空心豆干

空心豆干，這也是做一串心的材料，把豬肝和它串起來就是一串心了

肉燥飯

肉燥飯的表現也很不錯!!!

當歸羊肉湯麵

當天只有Ben一人小餓，所以兩人真的就點了這麼一碗羊肉湯麵
好弱!!!

第一次享用美味的回憶啊

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正隆羊肉湯

03-9330098
宜蘭縣宜蘭市健康路18號
4.4