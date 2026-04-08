2026 宜蘭在地人私藏的平價美食滋味！「正隆羊肉湯」湯頭清甜肉質軟嫩。

提到宜蘭羊肉湯，大家腦海中總會浮現羅東夜市著名的「阿灶伯」或「羊舖子」，但其實在宜蘭市健康路上，也藏著一家深受在地人推崇的「正隆羊肉湯」。每到用餐時段總是高朋滿座，先前聽家人提起這家湯頭鮮甜、肉質軟嫩，這回趁著經過宜蘭市，決定親自入店一探這碗在地老饕心目中的平價美味！
- 名稱：正隆羊肉湯
- 地址 : 宜蘭縣宜蘭市健康路二段18號
- 營業時間：11:30–14:00, 17:00–20
- 電話：0979 984 199
正隆羊肉湯交通停車
- 停車場：對面有付費停車場或路邊停車
正隆羊肉湯菜單價位
正隆羊肉湯空間環境
正隆羊肉湯位於宜蘭市區的健康路上，是這一帶非常受歡迎的小店
店裏的小菜還算滿多的，也有宜蘭在地的粉腸及香菜捲
好豪邁的羊肉啊~~~生意很好，用量很大
吃飽走出來，羊肉去了三分之ㄧ
餐廳內部就是一般的家常餐廳的樣子
正隆羊肉湯心得評價
當歸羊肉湯
鎮店之寶-當歸羊肉湯
先來口湯，湯頭清甜有味，而且用了枸杞、蔥、薑絲，湯頭多了番風味
肉片也很軟嫩，也沒什麼腥羶味，整體來說還不錯哦
沾點店裏特調的醬汁也很對味
燙豬肝
燙豬肝也處理的很不錯，而且切的比較厚，口感也滿好的
空心豆干
空心豆干，這也是做一串心的材料，把豬肝和它串起來就是一串心了
肉燥飯
肉燥飯的表現也很不錯!!!
當歸羊肉湯麵
當天只有Ben一人小餓，所以兩人真的就點了這麼一碗羊肉湯麵
好弱!!!
第一次享用美味的回憶啊
正隆羊肉湯附近景點美食
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