月團圓雞湯火鍋｜一人388元起獨享個人鴛鴦鍋，50種蔬食自助吧吃到飽！美術園道餐廳推薦～ - 糖糖's 享食生...

月團圓雞湯火鍋｜一人388元起獨享個人鴛鴦鍋，50種蔬食自助吧吃到飽！美術園道餐廳推薦～

台中美術館綠園道排隊美食再加一！月團圓雞湯火鍋主打以雞湯為基底的個人鴛鴦鍋，湯頭口味多樣化，一人只要388元起，就能享50種蔬食自助吧爽吃到飽，不只蔬食，還有料多實在的咖哩飯、邪惡滷肉飯、小菜及飲品通通無限量供應，激推雙人肉瀑布套餐，肉控必訪！

月團圓雞湯火鍋美術園道店位置

月團圓雞湯火鍋美術園道店的地點就在五權西四街上，就在美術園道旁，外觀設計得非常有質感，暖橘色的外牆搭配大面積的弧形玻璃窗，看起來就像一間精緻的歐式咖啡廳或餐酒館

門口大大的「MOON」燈箱字樣非常顯眼，路過絕對不會錯過，因為緊鄰美術園道，附近環境相當優美，用完餐後還可以去園道散散步、消消食，非常適合情侶約會或全家大小一起來聚餐呢

月團圓雞湯火鍋美術園道店環境

這店內裝潢真的很有氛圍感！一走進來，糖糖就被這暖橘調的色系給療癒到，搭配木質地板與柔和的圓型壁燈，整個空間充滿了溫馨又慵懶的氣息，用餐區的設計也非常貼心，採用半開放式的沙發卡座，高椅背的設計像是一道小屏風，跟鄰桌保有一定的距離感，不管是跟姊妹淘聊八卦還是情侶約會，都能享有自在的私密空間

另外月團圓雞湯火鍋在二樓還特別規劃了像這樣的大型包廂座位區，長桌設計一次可以坐到10人，非常適合公司聚餐、或家庭聚會

月團圓雞湯火鍋美術園道店蔬食自助吧

月團圓雞湯火鍋的蔬食自助吧區也太澎派啦！50種繽紛食材，各式各樣新鮮蔬菜，還有經典必吃的火鍋料應有盡有，選擇相當豐富

最愛這種蔬食自助吧的火鍋店，可以夾自己喜歡吃的蔬食，想吃多少就吃多少

月團圓雞湯火鍋美術園道店醬料區

除了新鮮蔬食，月團圓的醬料區也是別出心裁！糖糖發現店家超貼心，牆上掛著可愛的插畫看板，大方分享三款獨門沾醬配方

想要清爽一點的朋友可以試試排行榜中的「清爽蘿蔔醬」，喜歡重口味可以試試「香辣醬」；特別的是這款「蔬菜醬」，濃郁綠意光看就很特別，店家建議搭配雞肉或海鮮，更能襯托食材鮮甜

醬料區中還隱藏著兩種涼拌小菜，趁著火鍋還沒開煮之前，先來點小菜墊墊胃

想要來點主食類，除了麵食類，還有滷肉切得大塊，肥瘦比例拿捏得剛剛好的滷肉飯及隨手一撈就是大塊的馬鈴薯跟紅蘿蔔，燉煮到口感綿密入味的咖哩飯

吃火鍋怎麼能少了冰涼的飲料解膩呢！月團圓的飲料自助吧也是一應俱全，除了必備的可口可樂系列汽水機，還有提供無糖茶飲、特調飲品及香醇咖啡

吃完火鍋別忘了還有飯後甜點，冰淇淋、霜淇淋通通有

月團圓雞湯火鍋美術園道店菜單

月團圓雞湯火鍋最迷人的地方，就是這精緻的個人鴛鴦鍋，糖糖平常吃火鍋最糾結想喝兩種湯底，在這裡完全不用妥協，一個人就能獨享雙重風味！這小巧玲瓏的錘紋金屬鍋具，配上閃閃發亮的金色提耳，質感滿分

月團圓雞湯

第一次來的朋友一定要試試這款招牌月團圓雞湯，店家每日堅持使用大量雞骨慢火熬煮整整8小時而成的精華！瞧瞧這乳白色的湯頭，質地濃郁到帶點稠度，每一口都蘊含了純粹的雞肉鮮甜與豐富膠質

關東壽喜燒

想要來點重口味可以試試這款關東壽喜燒，這款湯底裡面沒有加入雞湯，而是走純粹的日式風味，瞧瞧這琥珀色的透亮湯頭，裡頭還加了不少洋蔥與大蔥段提鮮，煮滾後那鹹甜交織的滋味，拿來涮肉片簡直一絕

老火川香麻辣

這款湯底同樣不是以雞湯為基底，而是走純粹的川味麻辣路線，採用花椒及多種辛香料熬製而成，一端上桌，那股香甜麻辣的味道就撲鼻而來，麻辣湯底還會額外附上兩大塊厚實的鴨血，瞧瞧這吸飽湯汁、閃著油亮光澤的模樣，口感滑嫩Ｑ彈，咬下去還會噴汁，真的超級入味

牛奶南瓜雞湯

這款湯底可是店內的銷售冠軍，以慢火熬煮8小時的精華雞湯為基底，再加上牛奶與鮮甜南瓜熬煮而成，瞧瞧這如白綢緞般滑順的湯頭，每一口都能喝到雞湯的醇厚與牛奶的乳香，尾韻還帶著南瓜自然的甘甜，層次非常豐富

番茄雞湯

以精華雞湯為基底，再加入鮮甜番茄慢熬而成，金黃色的湯頭裡透著番茄的橘紅光澤，光看就覺得非常開胃，這款湯頭喝起來帶有番茄自然的酸甜，與雞湯的醇厚鮮美完美融合，鮮甜度更上一層樓

沙茶魚片雞湯

這道可是在精華雞湯中加入了濃郁的沙茶點綴，喝起來多了份獨特的鹹香，最厲害的是裡頭竟然藏著嫩口的魚片，魚肉吸飽了雞湯與沙茶的香氣，口感滑順且層次感非常豐富

隱藏版 – 薑母雞酒湯

這道湯底在原本溫潤的雞湯基礎上，大方加入了米酒一起熬煮，一開火就能聞到非常濃厚的酒香味撲鼻而來，湯頭喝起來充滿了老薑的微辛與米酒的醇香，喝完之後整個人都暖和了起來，非常有溫補的感覺

隱藏版 – 蒜味蛤蜊雞湯

這款湯頭糖糖超喜歡，以精華雞湯為底，裡面大方加入了大量的鮮甜蛤蜊與飽滿蒜瓣，湯頭喝起來鮮氣十足，蛤蜊的海洋鮮甜完美融入了雞湯的醇厚中，搭配上煮到綿密、香氣四溢的蒜頭，入喉甘甜回味

雙人全牛 1498元

這盤真的要讓肉肉控尖叫啦！月團圓最霸氣的「雙人全牛」肉盤，一上桌那如瀑布般傾瀉而下的視覺震撼，絕對是必拍亮點，這份浮誇組合一次能吃到三種高品質牛肉：美國Prime雪藏嫩肩牛、Prime肩胛眼牛、Choice雪花牛

Prime肩胛眼牛，帶有獨特的香氣，厚實的肉感涮入雞湯後香氣四溢

美國Prime雪藏嫩肩牛，肉質細緻且油花分布均勻，口感鮮嫩多汁

Choice雪花牛，豐富的油脂是火鍋的最佳拍檔，滑順入口，肉香濃郁

牛豬經典雙人 1298元

除了霸氣的全牛饗宴，這盤「牛豬經典雙人」肉盤也是點購率極高的選擇！ 同樣擁有震撼力十足的瀑布造型，讓想一次品嚐牛肉與豬肉的朋友大呼過癮，裡頭包含板腱牛、優選五花牛及國產大眾梅花豬

板腱牛，中間帶有一條Ｑ彈嫩筋是其特色，肉質結實且油脂含量較低，吃起來口感豐富有層次

優選五花牛，油花豐富均勻，涮入熱騰騰的雞湯後，油脂香氣立刻噴發，入口即化的口感非常迷人。

國產大眾梅花豬，選用在地優質豬肉，肉質鮮嫩且帶有彈性，沒有腥味，是搭配壽喜燒或麻辣湯底的首選

月見滑蛋牛 108元

鮮紅欲滴的牛肉片整齊鋪在盤中，最吸睛的就是正中間那顆圓潤飽滿、閃著金黃光澤的生蛋黃，吃法非常療癒，建議大家先把蛋黃戳破，讓金黃蛋液均勻包裹住每一片牛肉，接著再下鍋輕輕涮煮

有了蛋液的加持，牛肉吃起來口感更加滑順、軟嫩，還帶著淡淡的蛋香，層次感瞬間提升，讓人忍不住一片接一片，愛吃牛的朋友千萬別錯過這一盤唷

月團圓雞湯火鍋主打每日慢火熬煮8小時雞湯為湯頭基底，多種精緻湯頭任你選，特別是那獨特的個人鴛鴦鍋設計，一個人也能獨享雙重湯頭的奢華待遇，加上豐富的自助吧，無論是香噴噴的滷肉飯、濃郁咖哩，還是飯後一定要來一支的DIY抹茶霜淇淋，通通無限量供應，CP值爆表，無論是家庭聚餐、朋友慶生，或是情侶約會都非常適合呢

現在只要免費加入月團圓Ocard會員即可享有平日部分套餐95折優惠，用餐結束後消費滿110即可得1點，點數兌換內容豐富，會員加入網址：點此