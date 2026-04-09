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彰化南瑤路隱藏美食！鰻の幸職人現烤鰻魚飯，入口即化醬香超迷人。

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2026-04-09 22:50文字：Kiwi 
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隱身在南瑤路住宅區的「鰻の幸」，以職人堅持的限量現烤鰻魚，成為老饕心中彰化定食的首選。

在彰化市喧囂的馬路轉角，南瑤路 314 巷內隱藏著一間不走浮誇路線、純粹靠手藝說話的職人名店。鰻の幸（原鰻味屋）不與人爭豔，而是靜靜地在巷弄中飄散炭烤醬香。這裡的每一份鰻魚飯都堅持現點現做，從火侯的精準掌控到特製醬汁的完美比例，都展現出主廚對鰻魚料理的極致敬意。走進店內，乾淨明亮的日式氛圍讓人能瞬間放鬆身心，享受一場從視覺到味覺都充滿幸福感的定食饗宴。對於熱愛搜尋隱藏版美食的旅人來說，這份將食材鮮度與烹調功力發揮到極致的限量美味，絕對值得你特地尋寶，感受屬於彰化市的寧靜與純粹。

南瑤巷弄藏美味，日式木質溫馨風

鰻の幸的地點極為低調，隱身在彰化市南瑤路 314 巷 4-1 號的住宅區內，鄰近南瑤宮與彰化基督教醫院，比起大馬路上的連鎖餐廳，更多了一份尋寶的寧靜樂趣。走進店內，迎面而來的是簡約溫馨的木質裝潢，空氣中隱約飄散著迷人的炭烤芬芳。環境配置非常明亮舒心，不管是三五好友小聚，還是一個人想要靜靜品嚐精緻定食都非常合適。這種遠離繁華嘈雜的用餐空間，讓食客能真正靜下心來，好好品味職人用心捏塑出的每一道鮮美料理。

職人火侯現點烤，鹹甜醬汁超入味

這裡最令人屏息的美味來自於師傅對現點現烤的堅持。看著肥美鰻魚在高溫火侯下，外皮逐漸烤出誘人的焦糖色澤，刷上特製鹹甜醬汁後釋放出的醬香，就是職人精神的最高體現。烤好的鰻魚外層帶著微脆焦香，內裡肉質卻保有豐腴油脂感，吃起來軟嫩鮮美且完全沒有土味，幾乎達到入口即化的境界。搭配上香 Ｑ 的米飯，每一口都是滿滿的療癒感。雖然現點現烤需要一點等待時間，但當那碗盛滿幸福的鰻魚飯端上桌時，所有的等待都化成了值得。

肥美鰻魚入口化，雙拼豬肉油脂香

除了招牌鰻魚，定食的配角與雙拼組合也相當有水準。隨餐附上的小菜色彩繽紛且隨季節調整，滑嫩的日式玉子燒帶著淡淡高湯鮮甜，口感極佳。若是想要一次嚐遍多種風味，非常推薦點選雙拼定食，店內的烤豬肉串火侯同樣是一絕，油脂香氣十足卻完全不膩口，完美滿足了肉食控的味蕾。每一道配角從米飯到配菜都表現到位，將鰻魚定食的精緻度提升到了新的層次。這種對食材原味的尊重，讓這間隱藏版小店在彰化美食搜尋中，始終佔據著不敗的地位。

飽餐一頓逛八卦，美食美景必收藏

享受完這頓誠意十足的鰻魚定食後，非常推薦順道開車前往附近的彰化新景點「八卦山遊戲場」走走，距離南瑤路只需 5 到 10 分鐘車程即可抵達。那裡不僅有全新的遊樂設施供孩子放電，更有充滿綠意的森林步道，能讓你從高處俯瞰美麗的彰化市景，消化剛才大啖美食的飽足感。這份結合職人美食與自然景致的行程規劃，不僅能為彰化食旅畫下完美句點，更是深度遊彰化的最佳方式，將隱藏版美食與經典地標一次收齊。

鰻の幸 (原鰻味屋)

地址： 500 彰化縣彰化市南瑤路 314 巷 4-1 號
電話： 04-722-9027
營業時間： 11:00–13:30, 17:00–20:30（週二、週三公休）

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鰻の幸 (原鰻味屋)

04-722-9027
彰化縣彰化市南瑤路 314 巷 4-1 號
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