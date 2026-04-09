> 美食 > 鮮甜湯頭獲 500 碗肯定！彰化火車站必吃阿添蛤仔麵，永樂商圈隱藏美食。

鮮甜湯頭獲 500 碗肯定！彰化火車站必吃阿添蛤仔麵，永樂商圈隱藏美食。

彰化美食彰化蛤仔麵蛤仔麵推薦彰化小吃
2026-04-09 22:50文字：Kiwi 
Kiwi

Kiwi

「阿添蛤仔麵」不僅獲得 500 碗殊榮肯定，更是許多老彰化人從小吃到大的經典滋味。這份藏在市區裡的隱藏版鮮美湯麵，絕對會翻轉旅人對彰化小吃的認識。

在彰化火車站附近的民族路美食戰區，阿添蛤仔麵憑藉著那一鍋熬進大海精華的湯頭，在競爭激烈的地段始終佔據人氣前幾名。從車站步行過來只需約 10 分鐘，交通極度便利，是不少人踏入彰化市區的第一站。老店的外觀雖然經過重新裝潢，變得明亮整潔且設有涼爽冷氣，但那份飄散數十年的蛤仔香氣依然如舊。對於在地人來說，這不只是一碗麵，而是一份對食材天然鮮甜的堅持，無須人工味精點綴，光靠大量蛤仔熬出的回甘餘韻，就足以讓老顧客黏著度極高。趁著微熱的午後，感受這份結合了鮮甜、Ｑ 彈與古早味小菜的完美饗宴。

民族路上老字號，火車站旁必訪店

阿添蛤仔麵的位置極佳，就在熱鬧的民族路與永樂商圈周邊，吃飽後還能順路去買個知名肉包。重新裝潢後的室內空間非常寬敞舒適，擺脫了傳統老店擁擠的印象，不管是家族聚餐還是獨自享用都能感到自在。每當騎車經過民族路，那陣陣飄出的蛤仔湯清香總能勾起路人的食慾。雖然處於美食一級戰區，但阿添憑藉著極高的在地推薦熱度，始終是彰化日常美食的標竿。

蛤仔熬出鮮甜味，麵條吸飽海精華

這碗麵能火紅數十年，最厲害的莫過於那碗「大海精華」般的湯頭，堅持使用大量蛤仔熬煮，喝起來完全是純粹的大自然鮮甜，鮮到會讓人想把碗底舔乾淨。搭配的麵條口感紮實且極具彈性，重點在於麵條極度會吸湯，每一根都吸飽了蛤仔湯的鮮美，大口吸進嘴裡時，那種鮮味直接在舌尖炸開，滿足感爆表。若是偏愛乾麵的食客，也能選擇滷汁鹹甜適中的肉燥乾麵，或是嘗試肉質軟嫩、配上 Ｑ 彈粿仔的肉骨仔粿仔，每一口都能感受到老字號對口感與調味的精準掌控。

酥脆雞捲是靈魂，Ｑ彈肉皮不油膩

除了麵食本體，阿添的各式小菜更是飽餐一滴的關鍵靈魂。絕對不能錯過外皮酥脆、內餡紮實的雞捲，每一口都充滿層次感；還有那鍋滷到發亮的隱藏大絕招，尤其是處理得極其乾淨、Ｑ 彈有嚼勁且完全不油膩的肉皮，搭配滷油豆腐簡直是天作之合。桌上若是再切一份肥瘦比例剛好、帶有淡淡酒香的香腸，整餐的豐富度瞬間升級。這些看似平凡的小點，正是彰化人吃飽又吃巧的日常秘訣，也是讓外地朋友驚艷不已的隱藏版大餐，讓整桌飯菜充滿了濃濃的古早味。

永樂商圈尋美味，彰化日常最飽足

這間榮獲 500 碗肯定的老字號，不僅在地理位置上佔盡優勢，更用一份幾十年的堅持守護著在地人的味蕾。阿添蛤仔麵的湯頭鮮甜且沒有負擔感，喝完一口後的回甘餘韻，就是彰化市在地推薦的最佳證明。吃飽後，漫步到永樂商圈逛逛，感受屬於彰化的慢生活節奏。

阿添蛤仔麵

地址： 500 彰化縣彰化市民族路 455 號
電話： 04-726-4655
營業時間： 10:30–19:30 (週四固定公休)

延伸閱讀

彰化員林聚餐推薦台南土產牛肉店！每日直送現切溫體牛，免跑台南就能吃。

彰化員林必吃釀善三津制麵！三代傳承純手工胡麻拌麵，高質感蔬食推薦。

彰化人從小吃到大！「車路口素食麵」清爽乾麵加料多，綜合湯超滿足。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
信義區銅板美食清單！台北7大吳興街美食推薦，蘿蔔絲餅 皮蛋麵排隊必吃。
信義區銅板美食清單！台北7大吳興街美食推薦，蘿蔔絲餅 皮蛋麵排隊必吃。
編輯 鄭亦庭
蜂蜜界愛馬仕專賣店！台北大同滿誠蜂蜜，必吃精緻下午茶珍寶盒。
蜂蜜界愛馬仕專賣店！台北大同滿誠蜂蜜，必吃精緻下午茶珍寶盒。
麥仔與珍小姐
彰化 500 碗認證素食麵！限量米糕手作豆包，火車站前在地老店推薦。
彰化 500 碗認證素食麵！限量米糕手作豆包，火車站前在地老店推薦。
Kiwi
延三夜市 4.1 星宵夜美食！旗魚新竹米粉，必吃神級紅燒肉。
延三夜市 4.1 星宵夜美食！旗魚新竹米粉，必吃神級紅燒肉。
ifunny艾方妮
日本名古屋市中心住宿首選！錦酒店交通超便利，宵夜必吃素食咖哩。
日本名古屋市中心住宿首選！錦酒店交通超便利，宵夜必吃素食咖哩。
papa
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

彰化阿添蛤仔麵

台中市南屯區向上南路一段285號
4.1