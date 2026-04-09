鮮甜湯頭獲 500 碗肯定！彰化火車站必吃阿添蛤仔麵，永樂商圈隱藏美食。

「阿添蛤仔麵」不僅獲得 500 碗殊榮肯定，更是許多老彰化人從小吃到大的經典滋味。這份藏在市區裡的隱藏版鮮美湯麵，絕對會翻轉旅人對彰化小吃的認識。

在彰化火車站附近的民族路美食戰區，阿添蛤仔麵憑藉著那一鍋熬進大海精華的湯頭，在競爭激烈的地段始終佔據人氣前幾名。從車站步行過來只需約 10 分鐘，交通極度便利，是不少人踏入彰化市區的第一站。老店的外觀雖然經過重新裝潢，變得明亮整潔且設有涼爽冷氣，但那份飄散數十年的蛤仔香氣依然如舊。對於在地人來說，這不只是一碗麵，而是一份對食材天然鮮甜的堅持，無須人工味精點綴，光靠大量蛤仔熬出的回甘餘韻，就足以讓老顧客黏著度極高。趁著微熱的午後，感受這份結合了鮮甜、Ｑ 彈與古早味小菜的完美饗宴。

民族路上老字號，火車站旁必訪店

阿添蛤仔麵的位置極佳，就在熱鬧的民族路與永樂商圈周邊，吃飽後還能順路去買個知名肉包。重新裝潢後的室內空間非常寬敞舒適，擺脫了傳統老店擁擠的印象，不管是家族聚餐還是獨自享用都能感到自在。每當騎車經過民族路，那陣陣飄出的蛤仔湯清香總能勾起路人的食慾。雖然處於美食一級戰區，但阿添憑藉著極高的在地推薦熱度，始終是彰化日常美食的標竿。

蛤仔熬出鮮甜味，麵條吸飽海精華

這碗麵能火紅數十年，最厲害的莫過於那碗「大海精華」般的湯頭，堅持使用大量蛤仔熬煮，喝起來完全是純粹的大自然鮮甜，鮮到會讓人想把碗底舔乾淨。搭配的麵條口感紮實且極具彈性，重點在於麵條極度會吸湯，每一根都吸飽了蛤仔湯的鮮美，大口吸進嘴裡時，那種鮮味直接在舌尖炸開，滿足感爆表。若是偏愛乾麵的食客，也能選擇滷汁鹹甜適中的肉燥乾麵，或是嘗試肉質軟嫩、配上 Ｑ 彈粿仔的肉骨仔粿仔，每一口都能感受到老字號對口感與調味的精準掌控。

酥脆雞捲是靈魂，Ｑ彈肉皮不油膩

除了麵食本體，阿添的各式小菜更是飽餐一滴的關鍵靈魂。絕對不能錯過外皮酥脆、內餡紮實的雞捲，每一口都充滿層次感；還有那鍋滷到發亮的隱藏大絕招，尤其是處理得極其乾淨、Ｑ 彈有嚼勁且完全不油膩的肉皮，搭配滷油豆腐簡直是天作之合。桌上若是再切一份肥瘦比例剛好、帶有淡淡酒香的香腸，整餐的豐富度瞬間升級。這些看似平凡的小點，正是彰化人吃飽又吃巧的日常秘訣，也是讓外地朋友驚艷不已的隱藏版大餐，讓整桌飯菜充滿了濃濃的古早味。

永樂商圈尋美味，彰化日常最飽足

這間榮獲 500 碗肯定的老字號，不僅在地理位置上佔盡優勢，更用一份幾十年的堅持守護著在地人的味蕾。阿添蛤仔麵的湯頭鮮甜且沒有負擔感，喝完一口後的回甘餘韻，就是彰化市在地推薦的最佳證明。吃飽後，漫步到永樂商圈逛逛，感受屬於彰化的慢生活節奏。

阿添蛤仔麵

地址： 500 彰化縣彰化市民族路 455 號

電話： 04-726-4655

營業時間： 10:30–19:30 (週四固定公休)

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