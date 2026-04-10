台北精選六家適合慶生聚會的餐廳！法餐、義式、和式、牛排、自助百匯，滿足不同需求的饕客。

還在為慶祝生日、浪漫約會或是重要的商務聚餐地點而傷腦筋嗎？別再煩惱了！這次精選了「台北慶生聚餐餐廳」，6間兼具絕佳環境氛圍與頂級美味的特色餐廳。無論你是偏愛精緻的法式料理、道地的義大利風味、頂級的和牛壽喜燒、香氣四溢的牛排，或是豐富多元的自助百匯，這裡都能滿足你挑剔的味蕾，讓你在慶祝特殊時刻時，都能感受到無與倫比的尊榮與美好，一起來看看吧

祇園．禪院壽喜燒｜不用飛日本！橋山姐妹店打造全包廂和牛盛宴，米澤牛奢華入口即化！

喜愛壽喜燒美味的朋友有福了，「祇園．禪院壽喜燒專門店」是台北知名壽喜燒「橋山」姐妹店，由日方投資監製，店裏主打全包廂式的隱密用餐空間，全程由服務人員料理，提供日本三大銘柄牛的極致肉品，呈現出完美日本關西風的壽喜燒饗宴

祇園．禪院壽喜燒專門店延續「山中有禪・以食修心」的品牌初心。承襲京都祇園職人的細膩款待哲學，揉合台灣酒家菜的溫潤人情與宴席文化，交織出一場跨越日台、風味與文化並陳的餐桌盛宴

店家提供嚴選的日本三大銘柄和牛：宮崎牛、米澤牛、雪姬牛，以關西風壽喜燒的方式，呈現出極致的壽喜燒

米澤牛．和牛肋眼果真令人驚豔，入口軟嫩順口，肥而不膩，優質肉品吸附壽喜醬汁的鹹甜，再沾著上滑潤蛋汁

這時蛋液會因肉片的餘溫，形成一層半透明的絲絨外衣，肉的油脂香氣濃郁與蛋汁中交織出最平衡的口感。

再古溜一口下肚真的太銷魂了

壽喜燒肉品搭配綜合菜盤，這盤蔬菜的種類琳瑯滿目

裏面有蕃茄、地瓜、蒟蒻、白菜捲、豆腐、杏鮑菇、牛蒡、皎白筍、白蘿蔔、鮮香菇、金滑菇

中間的有炭燒味兒的是口感獨特的鱈寶（鱈魚漿）

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祇園．禪院壽喜燒專門店

地址：臺北市大安區樂利路11巷22號

營業時間：午餐 12:00-14:30、晚餐 17:00-22:30

電話：02-2732-5578

PRIME ONE牛排館｜米其林必比登推薦.花園景觀玻璃屋用餐舒適

「台北花園大酒店PRIME ONE牛排館」是專業牛排館，曾於2018年曾榮獲米其林餐盤推薦，\

餐廳打造出花園景觀玻璃屋的感覺，典雅舒適。非常適合約會、慶生

半開放式的廚房，可以看到廚師的作業方式

特別是採光很棒，讓窗景成為餐廳的一部份，滿眼的綠意，在水泥都市叢林中，帶來幾分清新的氣息

紐西蘭羊排

這個羊排口感超嫩!! 而且愈嚼愈香，切到最後整支拿起來啃，順便嚐點它的焦香，好好吃

這裏提供四種鹽，芥茉、紅酒、火山、玫瑰鹽，當然是每種都來一點

四種鹽每種都有不同風味，肉塊沾一點來吃，就相當於多了四種風味的變化

美國PRIME 溼式熟成30天老饕牛排6oz

老饕牛排的部位，就是順著肋眼牛肉之筋膜所切下的上蓋肉，所以它算是肋眼牛排的精華部位，每頭牛的量少所以珍貴

雖然是三分熟，但卻沒有一般牛排的血水，而是呈現口感滑嫩鮮甜、肉汁滿溢的感覺

最後的甜點時間，會由服務人員會推出甜點餐車到桌邊服務，每個人可以任選四種

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PRIME ONE牛排館 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段1號 (台北花園大酒店一樓)

營業時間：午餐11:30-14:00 (最後點餐時間 13:00)

晚餐18:00-21:00(最後點餐時間 20:30)

電話：02-23143300

GMT義大利餐廳｜榮獲世界奢華餐廳大獎正宗南義商業午餐

坐落於台北美福大飯店四樓的「GMT義大利餐廳」，以正宗的托斯卡尼風味與高貴典雅的用餐環境聞名

更是曾榮獲「世界奢華餐廳大獎」雙獎殊榮的國際級餐廳

挑高的空間、璀璨的水晶吊燈與舒適的皮質座椅，氣氛一級棒

餐廳內部果然氣派、典雅，感覺進去後人都變的有氣質了

爐烤時蔬/野菇水牛乳酪

烘烤過的大鮮菇上放著水牛乳酪還有蔬菜餡，水牛乳酪的軟滑與野菇的 Q 彈形成有趣對比

簡單清爽卻讓人意猶未盡

白酒燉羊膝

羊膝經過長時間的燉煮，整個腿肉徹底軟化，輕鬆達到「骨肉分離」的程度

而且白酒燉煮能帶出清淡的酸度，剛好中和羊肉的油膩感，也提升肉品的鮮甜

龍蝦義式細麵

龍蝦肉質飽滿鮮甜、彈牙可口

麵條的部份也很厲害，這是使用杜蘭小麥粉每日手工現製，而且這樣的手工細麵更能吸附濃郁的醬汁，而且口感也很Q彈

醬料的部份也很棒，帶有天然番茄的酸香~~~真的很好吃很過癮

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GMT義大利餐廳

地址：臺北市中山區樂群二路55號（台北美福大飯店 4樓）

營業時間：

午餐：11:30-14:30 (最後點餐時間：13:45)

週末早午餐：11:00-14:30 (餐檯供應時間至：14:00)

(週六、日午間僅提供都會舒活早午餐，恕不提供單點及其他套餐，信用卡僅適用85折以上優惠。)

晚餐：18:00-22:00 (最後點餐時間：20:45)

電話： 02 7722 3396

Nagomi 和食饗宴｜日式女將文化，12類精緻料理與炙燒大干貝盛宴

「NAGOMI 和食饗宴」 首創將日本溫泉旅館的「女將文化」注入百匯餐廳，讓吃到飽不再是匆忙的趕場，而是一場充滿極致款待的精神饗宴。從優雅的環境到 12 類精緻日料，這裡主打「慢和食」文化，讓你隨心搭配出專屬的會席料理

典雅舒適的用餐環境，就算坐了大半天也不覺得累

「NAGOMI 和食饗宴」的生魚片採現點現切，比起一般吃到飽，切好放在餐檯自取，不論是鮮度與口感還是略有差異

這一區可說是最受國人喜愛的區域

這裏的烤香魚也很精緻，還特別串起S形呢

各式的精美甜點，令人目不暇給

這裏的調酒也很精采，一點兒都不輸專業的酒吧

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NAGOMI 和食饗宴

餐廳地址： 台北市大同區南京西路 62 號 4 樓

（交通建議： 捷運中山站 6 號出口正上方，出站即抵達，下雨天也超方便！）

預約電話： 02-2559-2258

營業時間：

午餐： 11:30 – 15:00

晚餐： 17:30 – 21:30

例假日： 11:30 – 15:00 / 17:30 – 21:30

巴賽麗廳｜亞都麗緻大飯店經典法餐，午間套餐體驗歐洲風情超值又精采

亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie榮獲法國外交部特選為「味覺 ˙法國｣美食餐廳

在這裡用餐，不但能體會歐洲餐廳的優雅氣氛，還同時享有歐洲酒館輕鬆自在氛圍

餐廳空間雖然不大，但成功營造出高貴典雅、低調奢華的氣息，

勃根地焗田螺

田螺本身的口感Q彈、有嚼勁，蒜香奶油搭配的也不錯，用這款來沾麵包也好吃

油封鴨腿襯里昂洋芋佐杏桃醬汁

鴨肉的外皮酥脆，裡面肉質鬆嫩、輕輕一撥就散

里昂洋芋的口感鬆軟綿密

再搭香甜的杏桃醬汁剛好可以平衡鴨肉的油脂，三者真的是完美的組合，

科西嘉栗子布丁

這道嚐的到栗子的天然甜味，口感綿密細滑，加上周邊的盤飾，真的就像藝術品啊

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亞都麗緻大飯店-巴賽麗廳

地址：臺北市中山區民權東路二段41號

交通： 捷運中山國小站3號出口步行約6-8分鐘

營業時間：12:00-21:30

電話：02-2597-1234

晶華Robin’s牛排屋｜品質一級棒加上精緻可口的沙拉甜點吧

台北好吃的牛排很多，台北晶華酒店的「ROBIN’S 牛排屋（Robin’s Grill Taipei）」絕對是必吃排行榜之一

這裏有牛排、伊比利豬排、羊排、烤雞和海鮮等選擇）含麵包、湯品及飲料，自助餐的部份則是沙拉吧及甜點區吃到飽的形式。

這樣不但有高品質的主餐也有豐富多元的自助餐可以享用