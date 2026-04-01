週休假日，如果想暫時拋開城市的喧囂，找一條既能親近山林，又不至於累壞的步道，推薦新北市坪林與雙溪交界的「灣潭古道」，絕對是好選擇！

不同於一般高聳入雲的山徑，灣潭古道順著灣潭溪而闢，一路上有林相蒼鬱的樹影遮蔭，還有伴隨整段路的潺潺溪水聲。

平緩好走的步道，是一條老少咸宜、適合全家大小共同出遊的森林系秘境。

新北雙溪「灣潭古道」攻略！平緩好走的森林系秘境，親子健行首選，交通與路況介紹！

灣潭古道橫跨了坪林與雙溪兩區，最熱門的路線建議從「雙水潭（三水潭）」進入，導航直接搜尋「淡蘭古道灣潭段」即可抵達。

📍交通方式：

搭火車到「雙溪車站」，轉乘 F815公車 至「灣潭站」，下車後步行約5分鐘即可抵達「灣潭露營區」，這裡是古道的終點或起點之一。

站在潭上的水管橋上，放眼望去，碧綠如鏡的潭水映著遠山，那份寧靜感瞬間讓人心曠神怡。

入口旁有「雙溪口福德宮」，這裡有新舊兩座土地公廟，新廟前方有一座百年石砌小廟，充滿了時間沉澱的韻味。

小提醒：新廟旁有公廁，建議先在此如廁後再出發！

整體路況非常平緩，路面整潔好走，沿途的風景隨著灣潭溪的蜿蜒，展現出不同的面貌。

而且還是舒服的林蔭路線，樹林茂密、悅耳的蟲鳴鳥叫聲一路相伴，空氣也非常清新。

在古道的林蔭小徑上，大人跟著孩子一步一步慢慢往前走，沒有趕路的壓力，也沒有城市的喧囂，只有滿滿的森林的綠意陪伴。

這樣的畫面很簡單，卻有著滿滿的幸福感，也很讓人記住。

行經張家莊營地後，接上一段產業道路後，會出現「灣潭古道」指標，我們沿著石階向上繼續走。

走著走著，來到一處擁有寶石般耀眼的碧綠潭水，整體氛圍很靜謐，也有種秘境感。

接著因為時間關係，我們在此處折返，若再繼續走會到達屬於水源特定保護區的「夢潭」，以及灣潭露營區。

📍健行小提醒：

輕鬆配備： 雖然步道平緩，但建議穿著防滑的運動鞋，並攜帶足夠的飲用水與簡易點心。

無痕山林： 這裡的水源與生態保護不易，垃圾請務必隨手帶走，大家一起守護這片碧綠的美景。

灣潭古道沒有陡峭的坡度，取而代之的是森林與溪水的溫柔擁抱。

如果你也想找一個可以帶小朋友認識生態，又能放鬆心靈的週末好去處，不妨安排一趟灣潭古道之旅！

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！







































































































































































































































































































































































