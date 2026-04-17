爆漿半熟鴨蛋太邪惡！台北珠記大橋頭木桶油飯，傳承3代必吃早餐。

位於台北大同區的珠記大橋頭油飯，主打木桶炊煮的油飯搭配邪惡的半熟鴨蛋，憑藉樸實銷魂的滋味，成為大橋頭一帶不可錯過的銅板美食。

珠記大橋頭油飯距離捷運大橋頭站 1 號或 2 號出口僅需步行約 2 分鐘。這間傳承 3 代的老字號，早期是迪化街綑工與搬運工人的早餐來源。如今由第 3 代接手，高齡 90 歲的第 2 代長輩依然會在店內幫忙。攤頭上最醒目的便是那口大檜木桶，蒸炊出的糯米香氣撲鼻。這裡除了招牌油飯，還提供多樣現炒菜色與滷味小菜，宛如微型自助餐般豐富。隨著新址菜單加上日文，也吸引不少外國旅客前來朝聖，是感受老台北生活氣息的絕佳去處。

木桶炊煮香氣足，油潤順口粒粒明

招牌油飯每碗售價 40 元，堅持使用木桶炊煮，讓米粒質地紮實且粒粒分明。淋上的肉燥醬汁帶有濃郁醬油香與紅蔥頭氣息，滷汁滲入糯米縫隙，口感油潤順口。點餐時可選擇添加店家自製的甜辣醬，以米漿、味噌與辣椒調製而成，甜中帶微辣的滋味與油飯極度契合，是老饕推薦的標準吃法。

半熟鴨蛋流金液，濃稠滑順超銷魂

點上一顆 15 元的荷包蛋是標準配備。店家特意選用鴨蛋，相較於一般雞蛋，鴨蛋的蛋黃口感更稠、味道更濃郁。將半熟的蛋黃液輕輕劃破，拌著油飯入口，肉燥的鹹鮮滷汁與濃稠蛋黃混合後產生乳化效果。這種宛如特製醬汁般的包覆感，讓原本乾爽的糯米瞬間變得豐富滑順，口感極具層次。

魯白菜軟嫩透爛，油豆腐鹹甜入味

除了主食，配菜也展現了扎實的家常功夫。售價 35 元的魯白菜煮得極為透爛，吸滿了扁魚與蝦米的鮮甜，樸實卻非常下飯，連牙口不好的長輩也能輕鬆享用。另外售價 25 元的油豆腐同樣表現亮眼，豆腐滷得相當透徹，內部氣孔藏滿了鹹甜滷汁，咬下時充滿水分，是搭配油飯的絕佳小菜。

肉羹清甜蘿蔔香，魚丸彈牙內餡鮮

湯品部分首推 60 元的肉羹湯。湯底使用白蘿蔔丁與少許香菇熬煮，喝起來清爽甘甜。肉羹本身是紮實的豬肉塊，外層僅裹上薄粉，保留了肉質纖維的嚼勁，能完美平衡油飯的厚重感。售價 40 元的魚丸湯則主打彈牙口感，魚丸包裹著鮮美內餡，咬下時需留意湯汁噴發，適合喜愛簡單鮮味的食客。

珠記大橋頭油飯

地址：台北市大同區民權西路236號

電話：02-2557-6503

營業時間：07:00–13:30，週日公休

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