台北最強涼麵！小慧涼麵小份量如山高超驚人，現煮味噌湯可免費續加。

台北大安區的小慧涼麵，以驚人的份量與極高性價比著稱，只需 70 元就能享用一份如山高的涼麵搭配現煮三合一綜合湯，是許多食客追求飽足感的首選。

創立於 1999 年的小慧涼麵，在臥龍街巷弄內已飄香超過 20 年。店內營業時間從中午 12：00 開始，往往開門不到 1 小時便會出現漫長的排隊人潮。老闆娘給麵的份量毫不手軟，盤中的油麵堆疊高度相當誇張，連小份涼麵都能讓一般食客吃得非常飽足。除了份量優勢，店內對於食材細節也有所堅持，如現刨的小黃瓜絲與一碗一碗現煮的味噌蛋花湯。雖然用餐環境簡單且空間有限，但憑藉著物超所值的穩定水準，成為六張犁站一帶最具代表性的排隊名店。

臥龍街內老字號，中午開賣排隊長

小慧涼麵的地點位於臥龍街 151 巷內，距離捷運六張犁站或麟光站步行約 11 至 12 分鐘。店面環境是典型的傳統小吃攤，座位區約可容納 30 人，用餐尖峰時段相當擁擠。由於每份涼麵與湯品都是現點現做，加上外帶限制每人最多 20 包，久候是在所難免。若想避開人潮，建議選擇剛開門或下午離峰時段到訪，體驗這份在台北市中心難得一見的超大份量。

小份涼麵如山高，現刨黃瓜口感脆

這裡的涼麵份量絕對是全台北數一數二。只需 35 元的小份涼麵，份量就已超越許多店家的特大號。麵條選用較粗的油麵，口感紮實具備嚼勁，不像一般涼麵容易軟爛。醬汁基調偏甜，除了香濃麻醬亦加入大量蒜泥提味。最特別的是小黃瓜絲採用現刨處理，保留了蔬菜的爽脆與水分，配上如山般的麵條，在咀嚼間提供了清爽的緩衝。

濃郁麻醬蒜味足，辣椒芥末更開胃

針對重口味愛好者，桌上提供的辣椒與芥末是必備配角。辣椒油帶有辣椒籽，香氣大於辣度，能平衡原本偏甜的麻醬。添加芥末後，辛辣感直衝鼻腔，能瞬間切斷麻醬的厚重感，讓麵條變得更滑順好拌開。辣椒與麻醬融合後，豐富了整體的味覺深度，在大蒜與芝麻香氣中多了刺激感，吃起來非常過癮，會讓人忍不住一口接一口。

現煮味噌蛋花嫩，貢丸彈牙湯續加

綜合湯同樣是店內招牌，由味噌、蛋花與貢丸組成。不同於直接沖泡，小慧涼麵堅持一碗一碗現煮，讓蛋花呈現半熟滑順的口感。味噌湯底帶有台式甜味，與鹹香的涼麵形成絕佳互補。湯中的貢丸咬感彈牙，且店家還提供免費續湯的服務，對於想要吃飽喝足的食客來說極具誠意。雖然暫停供應炒飯與炒麵，但單靠涼麵與湯品的組合便已立於不敗之地。

小慧涼麵

地址：台北市大安區臥龍街 151 巷 10 號

電話：0918－400－203

營業時間：12:00–18:30

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