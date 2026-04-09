萬華兩喜號魷魚焿！百年炒米粉配綜合湯，龍山寺站必吃老字號。

「兩喜號魷魚焿」創立於 1921 年、傳承 4 代的百年老店，就在捷運龍山寺站附近。憑藉著 Ｑ 彈魷魚與經典炒米粉，早已成為萬華人心中無可取代的傳統標竿。

位於龍山寺站西園路上的「兩喜號魷魚焿」，是一間從 1921 年挑扁擔時期就開始經營的傳奇名店。即便走過百年歲月，這間老字號不僅在口味上守住傳統，更在4代接班的帶領下展現出驚人的活力。店內裝潢明亮整潔， 2 層樓的空間即便在尖峰時段座無虛席，也能感受到服務人員迅速且熟練的作業節奏。為了因應各國觀光客，菜單甚至貼心附上英、韓、日文說明，展現了老店與時俱進的創新精神。這不僅是一碗魷魚焿，更是艋舺文化的縮影，無論是路過轉乘的旅人或是尋找古早味的老饕，只要聞到那陣勾人的蒜香，絕對會忍不住進門填飽肚子。

扁擔起家傳百年，四代守護古早味

兩喜號魷魚焿從 1921 年挑扁擔販售開始，至今已由第 4 代老闆接手這份跨越世紀的歷史重任。店內規劃相當現代化且專業，內用與外帶分流作業大幅提升了服務效率， 1 樓與 2 樓提供寬敞且衛生的用餐空間，讓人在充滿煙火氣的萬華也能吃得舒心。服務團隊穿著統一制服、戴上頭巾與口罩，動作俐落且充滿生氣，這種在傳統口味與現代管理間取得平衡的經營術，讓這間老店在 2017 年獲得優良創新老店肯定，到了 2026 年依然是龍山寺站周邊最受歡迎的小吃指標。

繁瑣工法煉魷魚，料多鮮甜綜合焿

這裡的招牌魷魚焿展現了職人對食材的極致堅持，乾魷魚需經過浸泡 1 天、汆燙及冰鎮等繁瑣工序，才能成就出 Ｑ 彈有勁且毫無腥味的絕佳口感。兩喜號最獨特之處在於將魷魚與魚漿分開處理，而非包裹在一起，這讓每一口都能嚐到食材本味。內行人必點的綜合焿湯包含了紮實魚漿、脆甜花枝漿、整隻入料的鮮甜蝦仁漿，以及完全沒有油耗味的香脆魚酥。湯頭以地瓜粉勾薄芡，並用蘿蔔絲煮出基底清甜，佐以濃厚蒜味與香菜點綴，這碗滋味清甜不膩口的焿湯，正是讓老饕們吃不膩的關鍵。

蒜泥米粉濕潤Ｑ，現炸蝦捲咔滋脆

主食部分絕對不能錯過經典的米粉炒，選用質地細緻的新竹細米粉，鋪上豆芽菜與自製油蔥酥，最後淋上一匙蒜泥簡直是神來之筆。口感濕潤且充滿彈性，咀嚼中滿溢著油蔥與蒜頭交織的懷舊香氣。若想讓整餐更圓滿，建議加點現炸鮮蝦捲與現炸牛蒡天婦羅。客人現點現炸的蝦捲外衣薄脆，咬下時傳來悅耳的咔滋聲，內餡濕潤且充滿蝦仁鮮甜；而牛蒡天婦羅則以魚漿包裹大量牛蒡絲，焦脆外皮搭配甜辣醬風味更棒，這套傳奇組合連市長都曾慕名前來品嚐。

西園總店交通順，艋舺日常最對味

兩喜號目前在萬華有兩間分店，西園總店因鄰近公車站牌與捷運站出口，是許多通勤族下班後回補能量的首選。雖然販賣的是傳統台灣小吃，但其高效率的服務與極致整潔的環境，讓這間百年老店始終維持著飽滿的生命力。無論是 100 年前還是 2026 年，這碗蒜味誘人、清甜不膩的焿湯，始終溫暖著艋舺人的胃袋。下次來到龍山寺周邊，這份結合歷史厚度與職人溫度的兩喜號經典套餐，絕對值得你特地造訪，感受這份被完整守護下來的古早味。

兩喜號魷魚焿

總店地址：台北市萬華區廣州街245號

西園店地址：台北市萬華區西園路一段194號

電話：02 2336 1129

營業時間：週一~週日 10:00~0:00

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