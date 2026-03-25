台北東門無名米粉湯！40年巷弄老攤，必吃早午餐與黑白切。

台北捷運東門站巷弄間的「東門無名米粉湯」，以鮮甜回甘的清湯米粉與處理極佳的黑白切，成為在地老饕專屬的台式早午餐秘境。

在時髦早午餐林立的台北東門商圈，轉進杭州南路一段的巷弄內，彷彿瞬間倒轉了時光。這間完全沒有裝潢、沒有招牌，甚至連實體菜單都沒有的「東門無名米粉湯」，僅靠著簡單的雨棚與鐵架，便支撐起在地人 40 年來的早晨日常。由老闆娘獨自掌勺的攤位，總是瀰漫著熱氣氤氳的大骨湯香，顧客們隨意圍坐在攤前品嚐熱騰騰的米粉湯與各式黑白切，展現出極致簡樸且充滿溫度的高質感老市場生活美學。

隱身東門巷弄中，沒有招牌無菜單

距離捷運東門站 2 號出口僅需步行約 6 分鐘，這間位於杭州南路一段轉角的米粉湯攤位，周遭沒有任何醒目的標示，卻總能吸引熟門熟路的饕客聞香而來。攤位不見華麗的裝潢與紙本菜單，僅有幾張簡單的桌椅與熱騰騰的煮鍋。顧客們自然地圍繞著攤頭享用美食，在繁忙的台北市中心，保留了一處充滿親切感與濃厚舊時代人情味的獨特角落。

在地老饕早午餐，熱門小菜早點來

這裡的營業時間從早晨 07:30 一路橫跨至午後 15:00，是在地人極為依賴的台式早午餐。由於食材皆為當日新鮮準備，售完為止，若於午後時段才抵達，冰櫃中豐富的肉類與內臟等黑白切小菜往往已被搶購一空。為了能品嚐到最齊全的配菜種類，強烈建議饕客們盡量安排於早晨或中午前造訪，以免向隅。

細短滑嫩米粉湯，大骨熬煮可續湯

招牌的「米粉湯」每碗定價僅需 30 元，選用口感滑嫩且富有純粹米香的細短米粉。清澈的湯頭是以豬大骨搭配各式黑白切肉類，經過長時間慢火熬煮而成，喝起來鮮甜回甘且香氣濃郁。米粉在熱鍋中徹底吸附了湯汁的精華，每一口都極具風味。店家更貼心提供免費續湯服務；若食量較小，甚至能客製化點選「半碗」的份量，展現了老攤位無微不至的待客之道。

招牌必吃黑白切，鮮脆大腸與肝連

來到傳統米粉湯攤，絕對少不了點上幾份「黑白切」作為靈魂配菜。這裡的小菜處理得極為乾淨，絲毫沒有令人畏懼的內臟腥味。上桌前，店家會佐以少許的蒜味醬油與新鮮薑絲提味。極度推薦口感 Ｑ 彈脆口的「肝連」，帶有豐富筋膜的肉質保有滿滿肉汁；而處理得恰到好處的「大腸」，不僅保留了特有的嚼勁，孔隙中更吸滿了大骨高湯的鮮甜，越嚼越香，是搭配米粉湯的完美首選。