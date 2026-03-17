延三夜市 4.1 星宵夜美食！旗魚新竹米粉，必吃神級紅燒肉。

台北大橋頭延三夜市尾端的「旗魚新竹米粉」，憑藉清爽的米粉湯與多樣化現炸小菜，在 Google 斬獲超過 3500 則評論與 4.1 顆星的高評價。

台北延三夜市匯聚了眾多經典老字號美食，其中距離捷運大橋頭站約 8 分鐘步程的「旗魚新竹米粉」，更是越晚越熱鬧的人氣指標。有別於早晨市場的米粉攤，這裡自晚間 18 點 30 分營業至清晨 5 點，專為尋覓晚餐與深夜食堂的饕客服務。店內主打吸附大骨與旗魚精華的清甜細米粉，搭配餐檯上琳瑯滿目的現炸紅燒肉、去殼炸蝦與各式美味小菜。平易近人的銅板價格與溫暖樸實的家常滋味，讓這座小巧的攤位始終座無虛席，是體驗台北在地夜市文化的絕佳去處。

捷運大橋頭站必吃，深夜食堂人氣高

從捷運大橋頭站 1 號出口步行約 8 分鐘即可抵達攤位。這裡的用餐空間小巧樸實，以開放式的騎樓座位為主。由於店內未裝設冷氣，僅提供電風扇散熱，在炎熱的夏季用餐會稍微考驗耐熱度。儘管如此，攤車前那鍋冒著陣陣白煙、熬煮著旗魚肉與大塊豬內臟的熱湯，依然在夜色中散發著難以抗拒的誘人魅力。每逢用餐尖峰時段，店內經常客滿，但因翻桌率極快，通常無須候位太久便能順利入座，也十分推薦外帶回家細細品嚐。

招牌旗魚米粉湯，清爽湯頭配魚丸

來到這裡必點的絕對是一碗 50 元的招牌「旗魚新竹米粉」。有別於新竹東門市場常見的短粗米粉，這裡選用口感滑順 Ｑ 彈的細長米粉，能完美吸附以豬大骨慢火熬煮的清澈高湯。湯頭喝起來極度清甜且毫不油膩，表面撒上提味的油蔥酥與新鮮蔥花，散發出迷人的古早味香氣。每碗米粉湯皆會附上無腥味的鮮甜旗魚塊，以及一顆帶有肉餡、口感 Ｑ 彈的福州魚丸。若喜愛重口味，強烈建議撒上些許白胡椒粉，能讓湯頭的鮮甜層次更加立體突出。

現炸酥脆紅燒肉，肥瘦相間超銷魂

除了米粉湯，餐檯上現炸出爐的各式小菜更是不可錯過的靈魂配角，均一價皆為 60 元。其中最受饕客推崇的便是招牌「紅燒肉」。店家堅持每日手工現醃現炸，選用肥瘦相間的優質三層肉，浸泡於特製紅糟醬汁中徹底入味。經過高溫油炸後，外皮呈現極度酥脆的誘人色澤，一口咬下，豐盈的油脂香氣與軟嫩的肉質在口中完美交融。搭配店家隨餐附上的特調醬料一同享用，鹹香解膩的絕佳滋味，絕對是搭配清爽米粉湯的完美神級組合。

去殼炸蝦極酥脆，吸汁豆腐最家常

炸物區同樣表現亮眼的還有「炸蝦子」，店家貼心地將新鮮蝦隻事先去殼並保留蝦尾，裹粉後下鍋炸至極度酥脆，只需輕沾些許胡椒鹽提味，便能帶出蝦肉本身的自然鮮甜。若想增添些許飽足感，不妨點上一份僅需 20 元的「豆腐」。將炸過的豆腐放入米粉高湯中吸飽清甜湯汁，口感軟嫩且充滿豆香，沾取些許醬料便能品嚐到最純粹的家常樸實風味。豐富多元的小菜選擇，讓每一位夜貓族皆能在此吃得精巧又飽足。