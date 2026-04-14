台北最強阿角紅燒肉！隱藏市場 5 種部位，酥脆紅糟肉出爐即秒殺。

位於大同區太平市場內的阿角紅燒肉（劉美麗），被許多老饕譽為台北最強。這裡隱身在市場巷弄，憑藉著 5 種不同部位的紅燒肉在延平北路商圈站穩腳步。

在捷運大橋頭站附近的太平市場，藏著一間讓外地客早起排隊的紅燒肉名店。阿角紅燒肉距離車站 1 號出口步行約 5 分鐘，雖然現在只剩下攤前翻滾的油鍋，卻絲毫沒有減弱其魅力。店內使用的是自家秘製紅糟，肉塊醃漬後呈現淡粉紅色，切開時還能聞到酒香與發酵氣息。這裡將紅燒肉精細拆解，就像燒肉店分切部位一樣講究，無論是軟嫩的小不點、帶脆感的松阪，還是油脂豐厚的三層肉，都展現了極致的職人手藝。對於追求肉質鮮甜與酥脆口感的食客來說，這間市場攤位提供的紅糟肉，正是台北街頭最踏實的美味。

太平市場老字號，取消內用僅外帶

阿角紅燒肉的地點位於延平北路二段 247 巷 2 號，走進市場巷弄看到那口不停翻動的油鍋便是。這裡原本有提供現煮麵食，但目前煮麵攤位已經封起，只提供秤重外帶服務。現場可以看到剛裹上麵糊的肉塊正準備下鍋，高溫油炸出的金黃色澤相當誘人。雖然少了坐下來現吃的體驗，但這種單純只專注於炸肉的作風，反而讓老字號的專業感更加突顯。

秘製紅糟微酒香，肉質粉嫩皮酥脆

這裡的紅燒肉醃漬深度相當到位，紅糟味道優雅而不厚重，淡淡的發酵香氣勾出了豬肉原有的油脂甜感。店家堅持使用自家配方，炸出來的皮質金黃酥脆，切開後的粉嫩色澤是新鮮的證明。即便外帶回家稍微放冷，口感依然維持得不錯，建議買到後立刻品嚐，最能感受那種酥軟交織的真實比例。這種不蓋過豬肉原味的調味方式，正是阿角能立足市場多年的核心競爭力。

五種部位任挑選，首推限量小不點

一般小吃店只分肥瘦，阿角則提供 5 種精細部位，口感各異。店家貼心地將各部位名稱標示出來，方便民眾挑選。夾心肉屬於瘦肉較多且帶有細筋，口感紮實有彈性；松阪肉則肉質挺拔，咬下去帶有微脆感且油脂清爽。隱藏版的小不點則是豬後腿肉中最精華的一塊，口感軟嫩細緻，通常開門 1 小時內就會被掃光，是可遇不可求的夢幻部位。

賣完提前收攤快，想吃建議趁早買

想要集齊所有部位，建議早上 09：00 前抵達最保險。即便遇到下雨天，現場人潮依然不減，10：30 往往只剩二層肉或三層肉可選。買的時候可以指定金額或份量，也能選擇切或不切，帶回家分切後沾上店家特調的酸甜醬汁，整體的風味會提升到另一個境界。阿角紅燒肉將平價小吃做出精緻感，雖然營業時間到 12：30，但為了避免空手而回，早起報到是絕對必要的策略。

阿角紅燒肉

地址： 台北市大同區延平北路二段247巷2號

營業時間： 08:00 – 12:30（週一公休）

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