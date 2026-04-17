全台最大巨無霸花枝！萬華金好吃花枝羹，厚切原塊超Ｑ彈。

位於台北萬華廣州街的金好吃純正花枝羹，以豪邁的巨無霸厚切花枝聞名，超過 60 年來堅持使用原塊花枝，是追求鮮脆彈牙口感不可錯過的台式小吃。

金好吃純正花枝羹最初由第 1 代老闆在舊萬華火車站前擺攤起家，當時為了服務周邊大量的藍領勞工，以大塊且飽足為訴求，累積出極高名氣，被譽為艋舺最強花枝羹。目前店鋪已傳承至第 3 代，因應都市更新遷至廣州街現址，正對剝皮寮歷史街區。從捷運龍山寺站 3 號出口步行約 2 分鐘即可抵達。這裡的花枝羹保留了早期給料豪邁的習慣，每一塊都極具份量，與市面上充滿魚漿的產品截然不同。憑藉著這份堅持，成功在競爭激烈的萬華美食圈屹立超過 60 年。

剝皮寮旁新店面，乾淨明亮排隊店

以前在車站前的小攤位雖然帶有懷舊感，但環境相對克難。搬遷至廣州街後，整體空間變得乾淨明亮，廚房區域也顯得整潔。牆上還貼心註明了花枝、透抽與軟絲的差異。不過因名氣響亮且店內座位有限，加上保留了部分空間給排隊與廚房作業，尖峰時段內用免不了需要稍微等候。

花枝丸羹軟彈牙，魚漿鹹香層次足

店內主要提供花枝羹、花枝丸羹與豆芽羹，可自由搭配麵、米粉及冬粉。售價 120 元的花枝丸羹是將花枝打成漿，加入切碎的花枝丁混合後捏成丸狀煮熟。整體質地細緻均勻，咀嚼起來比原塊花枝更加軟嫩且帶有彈性。除了能吃到花枝塊，更多的是魚漿調味後的鹹香，適合喜歡紮實彈牙感、偏好調味層次感的人。

巨無霸原塊花枝，直球對決極脆彈

同樣售價 120 元的花枝羹則是店內招牌，直接將新鮮大花枝切成長條狀或厚塊，表面僅裹上一層極薄的魚漿。咬下去能感受到明顯的阻力，接著是花枝特有的脆勁，完全展現海鮮纖維的層次，是直球對決的鮮脆口感。適合追求鮮甜原味、喜歡大口享受咬勁的老饕。

柴魚高湯甘甜味，免費續湯最滿足

湯頭以柴魚熬煮為基底，喝起來帶有淡淡的煙燻香氣與自然甘甜。建議先品嚐原味湯頭，再加入店內提供的特製沙茶與烏醋提鮮。若嗜辣，沾點後勁強烈的辣椒醬能瞬間提升風味層次。店家還提供免費續湯服務，吃完花枝後拿著空碗請店員加湯，便能感受被溫潤湯頭填滿胃的飽足感。若有計畫到龍山寺或剝皮寮散步，不妨順道品嚐這間 60 年老店，感受真材實料的極致誘惑。

金好吃純正花枝羹

電話：(02)2332-6071

地址：台北市萬華區廣州街116號

營業時間：07:00~18:00(每週一休)

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