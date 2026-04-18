西門町深夜排隊名店！24小時小吳牛肉麵，110元厚切肉塊爽加湯。

位於台北西門町與北門一帶洛陽街的小吳牛肉麵，是著名的牛肉麵激戰區老字號。憑藉著極高性價比與 24 小時不打烊的特性，成為在地老饕的深夜食堂。

小吳牛肉麵距離捷運北門站或西門站步行約 8 至 10 分鐘。早期這帶的牛肉麵店多聚集在中興醫院對面，後來搬遷至洛陽街形成一級戰區。即便在眾多強敵環伺下，這裡依然擁有極高人氣。店內環境屬於傳統開放式小吃店，雖然沒有華麗裝潢且夏天冷房效果有限，但充滿濃厚的台式宵夜氛圍。門口擺滿一桶桶備料，現點現煮的麵條鋪上深褐色入味肉塊，不僅份量誠意十足，百元出頭的親民價格更是極具吸引力。

洛陽街宵夜首選，全天營業不打烊

店內空間呈狹長型，尖峰時段極大可能需要與他人併桌。即便到了半夜 3 點，座位依然時常滿載。雖然地面與桌面偶爾會有些許油膩感，但對於追求道地小吃氣氛的食客而言，這正是老牌牛肉麵店獨特的生活感。憑藉著 24 小時全年無休的營業模式，隨時都能滿足想吃熱食的胃。

開胃小菜品項多，涼拌海帶芽爽口

冷藏冰櫃內擺放著琳瑯滿目且品項多元的小菜，每盤統一售價 30 元。台式泡菜酸度明顯且偏甜，能有效解膩；皮蛋豆腐淋上濃稠油膏與蔥花，是經典涼爽標配。其中最受推薦的是涼拌海帶芽，以醋、糖、蒜末與香油調和，保留了海藻的 Ｑ 度而不過於軟爛，口感極佳。

厚切肉塊超入味，給料慷慨極大方

招牌牛肉麵小碗僅需 110 元，碗內豪邁鋪上 6 塊厚切牛肋條與帶筋部位。牛肉經過長時間燉煮，纖維完全滷透，咬下時軟嫩且充滿紅燒醬汁的鹹香，毫無乾澀感。麵條份量充足，熟度拿捏精準，裹上厚厚的牛油香氣，每一口都能品嚐到湯頭的濃郁精華。

牛雜大塊有嚼勁，內臟乾淨無腥味

同樣售價 110 元的小碗牛雜麵，配料切得極為大塊。牛肚口感軟 Ｑ 帶有韌性，管類與肺部等內臟部位處理得相當乾淨，從軟綿到脆口層次豐富。紅燒湯頭帶有淡淡醬油香與中藥材甜味，喝起來順口不刺喉，展現出清燉與紅燒之間的完美平衡。

免費加湯超滿足，辣味牛油大升級

店內提供免費加湯服務，且加入的是滾燙原汁，確保喝到最後一口依舊暖胃。桌上備有酸菜、辣牛油、牛油與鎮江香醋供自由調配。建議先品嚐清甜原味，接著加入一小匙辣牛油讓湯頭變得醇厚滑順，最後豪邁撒入微酸發酵的酸菜。這種由清轉濃的層次變化，正是最迷人的台式暴力美學。

小吳牛肉麵

地址： 台北市萬華區洛陽街 45-11 號

電話： (02) 2371-3201

營業時間： 24 小時營業（全年無休，隨時想吃都有）

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