台北松江南京巷弄美食！老麵攤遷新址，台泰融合必吃酒鬼炒泡麵。

創立於 1985 年的 Kanokwan 老麵攤，是台北極具傳奇色彩的台泰混合小吃店。憑藉道地滋味與親民價格，吸引無數上班族與觀光客慕名而來。

老麵攤早期隱身於南京東路 2 段的巷弄內，起初由台籍老闆販售牛肉麵與陽春麵等台式小吃。隨後泰籍媳婦 Kanokwan 將家鄉的道地風味引入，純靠口碑相傳在上班族間爆紅，甚至連泰國駐台辦事處人員都是常客。 2026 年 2 月搬遷至四平街新址，距離捷運站 8 號出口僅需步行 4 分鐘。新店面改採木質裝潢，呈現整潔明亮的溫馨氛圍，調料區更備有道地的泰式魚露辣椒與辣椒粉。尖峰時段翻桌率極快，親民定價與極度還原的口味，讓排隊人潮始終未曾停歇。

酥脆雞翅香氣濃，打拋豬肉極下飯

隱藏版餐點泰式炸雞翅走的是極致皮薄、酥脆且香料入味的路線，沾取隨餐附上的泰式酸辣醬，酸甜辣比例完美平衡，瞬間提升炸物鮮味。經典打拋豬肉飯堅持使用正宗泰國香料炒製，豬肉碎乾爽且毫不油膩，帶有微辣勁道，搭配全熟荷包蛋與粒粒分明的泰國長米，極度開胃。

酒鬼泡麵鑊氣足，紅咖哩豬肉香甜

招牌必點酒鬼炒泡麵，起源於老闆隨手運用現有食材為客人製作的下酒菜。麵條吸飽鹹香辣醬汁，鑊氣十足且加入大量青菜增加咀嚼口感。紅咖哩系列則是偏好拌飯感食客的首選，無論搭配米飯或炒泡麵皆極為合適。軟嫩豬肉片與加入椰奶的紅咖哩一同拌炒，初入口溫潤香甜，咀嚼後辛香後勁逐漸散發。

酸辣海鮮湯底厚，Ｑ彈粿條焦香溢

喜愛重口味絕不能錯過酸辣海鮮湯加泡麵，道地冬蔭功湯頭帶有強烈檸檬酸香與辣椒膏辛辣，捲曲麵條完美吸附海鮮鮮甜與香料厚度。炒粿條選用厚度扎實的寬麵體，師傅火侯控制精準，炒出誘人琥珀色且帶有明顯焦香味，搭配雞蛋、豆芽菜與碎花生，呈現油潤卻極為乾爽的口感。

蝦末烘蛋香氣滿，涼拌木瓜超爽脆

蝦末烘蛋飯直接將金黃鬆軟的烘蛋鋪於泰國香米之上，內層包裹新鮮蝦塊，蛋香四溢且沾取甜辣醬極度對味。清爽解膩的首選為涼拌青木瓜，濃郁魚露風味搭配酸辣調味，口感極為爽脆。若想轉換口味，店內亦提供台式牛肉麵，薄切牛肉片搭配寬麵條，紅燒湯頭帶有豆瓣與大骨熬煮的甘醇厚度。

道地泰奶甜度高，椰子汁清爽解渴

品嚐完辛辣重口味的各式佳餚，飲品時光擁有專屬的收尾節奏。店內提供風味濃郁的道地泰式奶茶，雖然甜度偏高，但用來搭配火辣的泰式料理卻能帶來極大的過癮感受。另一款推薦飲品則是清甜解渴的椰子汁，能有效中和口腔裡的刺激辣感，相較於奶類飲品更顯清爽，為這頓台泰融合的美味盛宴畫下完美句點。

Kanokwan 老麵攤

電話：0960 764 116

地址：臺北市中山區四平街21號1樓

營業時間：週一~週六10:30~21:00(每週日休)

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