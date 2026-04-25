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鐵桶刈包口味多元宛如刈包聯合國！美味刈包也可以很時尚。

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2026-04-25 11:30文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

鐵桶刈包口味豐富，從經典控肉到日式、韓式、泰式、美式、中式，甚至在地鴨賞風味，好像刈包聯合國一樣啊，每一款都驚喜連連，真的顛覆大家的想像! 鐵桶刈包外皮微酥不油膩，內餡豐富有層次，不管是傳統控肉口味，還是喜歡創意風味，甚至小朋友最愛的甜口味，這裡都能滿足不同的味蕾。餐廳位置鄰近宜蘭運動公園旁，提供內用、外帶，寬敞舒適的韓式風格空間，加上可無線上網，是大人小孩都適合的美食新據點。

  • 名稱：鐵桶刈包
  • 地址：宜蘭市健康路一段9之3號
  • 營業時間：15:30-23:00
  • 電話： 0962 058 313
  • 停車場：運動公園旁及路邊白線內臨時停車尚可

鐵桶刈包｜菜單價位

口味非常多元，有傳統台式、宜蘭在地、韓式、日式、泰式~~~好像刈包聯合國啊

鐵桶刈包｜空間環境

鐵桶刈包位於宜蘭運動公園旁，橘黃色的漆面外觀非常顯眼，裏面採用韓式餐廳的餐桌鐵桶，是名符其實的鐵桶刈包

鐵桶刈包的商品適合內用，更適合外帶。這一帶經過的消費者，常常會買回家和家人分享

這裏離宜蘭運動公園只隔著一條馬路，非常近

室內用餐空間非常寬敞，而且採用韓式餐館中的鐵桶餐桌，非常特別哦

嘿嘿，沒想到這家店的優點這麼多，來這裏蹭網、發呆、約會、聊天~~有空的話，也可以和老板聊聊重機哦
這可是老板的心頭好啊

店內有冷氣，所以炎夏也不怕吃的滿頭大汗!!

因為這家店是下午三點半開始營業，所以如果天氣好，傍晚的時候也可以上來吹著涼風一面聊天一面享受美味餐點
很不錯吧

晚上的模樣!!

鐵桶刈包｜餐點心得評價

牛肉起司

嘿嘿，光看這個外表，說它是漢堡也不為過吧，但它確是不折不扣的刈包啊

外皮炸得金黃，一口咬下外酥內軟，卻絲亳不油膩，仔細品嚐還帶有淡淡的甜味呢
內餡有新鮮脆爽的生菜、洋蔥絲~~其他配菜
大口咬下會先嚐到香酥的外皮、蔬菜的鮮甜，以及牛肉與起司交織的肉香與口感，口感非常有層次

而外包裝也很有漢堡的風味，一手一個，吃完很有滿足感與飽足感哦

泰式酸辣

泰式酸辣的口味也不錯，酸酸辣辣的風味讓人有驚喜感

這樣的角度來看，肉品與蔬菜的比例也很適合，所以不會很油膩哦

控肉加荷包蛋

當然啦，除了店裏的特色風味刈包，這裏的傳統刈包也很精采

外皮是白拋拋幼綿綿的刈包皮，口感非常鬆軟

內餡有控肉、花生粉、香菜~~非常經典的口味

我們選的這款還加了荷包蛋，一口咬下，蛋汁的香滑更增添了這款刈包的風味

如果對於傳統風味有偏好的朋友，這裏的刈包超讚的，一定不容錯過這味的

可可熔岩脆皮刈包

我們家妹妹喜歡的巧克力口味，沒想到也可以成為刈包的一員呢

加購套餐(薯條+飲料四選一)

只要加80元，就可以享有套餐(薯條+飲料四選一)

鐵桶刈包真的是顛覆傳統的創意刈包啊，而且好看又好吃啊，不用等到晚上到夜市才找得到美味刈包，現在只要店裏不休假就可以吃的到

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記者 楊婷雅
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鐵桶刈包

0962- 058313
宜蘭縣宜蘭市健康路一段9之3號
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