台中實力派創意義式料理「米拉義式餐廳」！爆量級蛤蠣義大利麵吃到爽，平日午間套餐甜鹹四道只要350元。

在台中發現一家實力派義大利麵，【米拉義式餐廳】主打超特別的原住民風味，嚴選埔里小農新鮮食材入菜， 並運用原住民香料「馬告」入菜，搭配鮮度直逼海港現撈的澎湖直送海鮮，其中招牌人氣爆量蛤蠣白酒麵，蛤蠣足足給了快要超過四十顆，直接讓海鮮控大呼過癮，搭配平日午間套餐共四道餐點只要350元!

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米拉義式餐廳 環境分享

▼【米拉義式餐廳】位於臺中市西屯區漢口路，從外觀看起來充滿低調質感，IG 轉發置頂貼文即享停車補助金-最高現折50元（轉盤轉多少補多少）。

▼【米拉義式餐廳】用餐環境以木質調為主，帶有滿滿的典雅氛圍感，一走進去可以看到狹長型的吧檯，後面則有兩個四人餐桌，樓上則也是適合多人的座位區，還有包廂可以做會議包場或是活動包場。

米拉義式餐廳 菜單

2026/5/5-5/20母親節活動期間，母親節套餐供應戰斧豬排

米拉義式餐廳 餐點介紹

日出馬告肉醬起司焗烤飯💰258元

▼起司控會愛的日出馬告肉醬起司焗烤飯，上桌前已經加了滿滿起司，如果不夠還能跟服務人員要求再加，會直接在桌邊現刨帕馬森起司不收費。

▼看看這邪惡牽絲實在太過分，搭配濕潤半熟蛋和酸甜肉醬，同時帶有淡淡的馬告特殊香氣，涮嘴到讓人停不下來!

▼只要有點主餐就會贈送的開胃小品，是充滿創新的有機蛋沙拉，咬下去讓人大驚豔，濕潤不乾口，迷人香料在嘴裡綻放!

蛤蠣蒜香白酒馬告義大利麵 商業午餐💰350元 (含主廚湯品+飲料+甜點)

▼超爆量的蛤蠣蒜香白酒馬告義大利麵 ，蛤蠣足足給了超過四十顆，直接讓海鮮控大呼過癮，肉質更是飽滿鮮甜多汁，伴隨著蒜香白酒及馬告香氣，清爽中有著滿滿海味!

▼平日午餐只要350元，除了超澎派的主餐料理，還有當日湯品+飲料+甜點，這次喝到的是濃郁南瓜濃湯，紅茶，還有超酷的馬告檸檬蜂蜜奶酪，滑嫩估溜甜度剛剛好!

義式單人饗宴套餐-主餐價格+💰229元(前菜+佛卡夏+風味氣泡飲+湯+飲料+甜點)

▼加價229元即可升級豪華的義式單人饗宴套餐 ，湯品可選擇豐富的地中海番茄海鮮湯，可以吃到兩大尾蝦豪華的義式單人饗宴套餐 ，湯品可選擇豐富的番茄海鮮湯，可以吃到兩大尾蝦、扇貝、透抽和蛤蠣，酸酸甜甜很討喜!

提拉米蘇 馬告70%巧克力甘納許塔

▼身為甜點控必須推它們的甜點，完全不輸給專業甜點店的水準，提拉米蘇柔軟綿密帶點苦香；大人系的馬告70%巧克力甘納許塔，咬下酥脆的塔皮，濃厚的巧克力香襲來，讓人印象深刻!

伯爵鮮奶茶 西西里咖啡

▼套餐的飲品共有十款選擇，也可以加價成西西里咖啡或現打果汁等。

米拉義式餐廳 用餐心得

這價格真的讓我太驚訝~這家【米拉義式餐廳】認真很可以，不只份量和用料都很實在，口味和調味更是有水準，從鹹食到甜點道道無雷，喜歡義式料理的吃貨準備衝啦!

米拉義式餐廳 店家資訊

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地址：臺中市西屯區漢口路二段19之3號

營業電話： 04 2314 6006

營業時間 : 上午11:30 – 下午1530•下午5:30下午9:00 (周一休)

餐廳官方line連結https://lin.ee/RZm25qw

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