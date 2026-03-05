連續多年獲得米其林肯定！台中隱藏版日式無菜單料理「銘心割烹壽司」。

台中隱藏版日式無菜單料理【銘心割烹壽司】，深耕南屯超過10年，連續多年獲得《米其林指南》「入選餐廳」肯定，嚴選頂級時令食材獻上當季最佳風味，搭配料理長阿銘師30多年深厚經歷，是許多政商名流、老饕聚餐首選的美食口袋名單。

銘心割烹壽司 環境分享

▼【銘心割烹壽司】位於台中南屯龍富十五路上，鄰近交通方便的74快速道路，與知名的漁人町星光市集，清水模牆面搭配花卉、石雕、日系實木充滿禪意，開車可停放於前面的空地。

▼店內用餐模式採預約制，並提供14席的板前座位區，打造視覺與味覺的兩大享受，無菜單價位有每人價位：$4500 / $6000 / $8000（需另加 10% 服務費）3種可供選擇！

▼入座後，服務人員會先送上麥茶、開胃小菜與暖胃湯品，讓大家在饗宴前先暖暖胃。

銘心割烹壽司 餐點介紹

比目魚刺身

▼首先登場的這道比目魚刺身，可以先不沾享受食材的原味， 接著再搭配醬油芥末松露鹽享用 ，更能凸顯出魚肉鮮甜，打造出多層次的味蕾體驗。

海膽年糕

▼看似平凡的海膽年糕，入口意外讓人好驚喜，軟糯好咬的年糕，在海膽鮮味點綴下，擁有全新的面貌。

鰤魚

▼屬於日本三大明星生魚片魚種之一的鰤魚，口感細膩、風味鮮甜，經過特殊熟成處理後，充分展現專屬的絲滑鮮味。

軟絲海膽

▼如同小漢堡登場的軟絲海膽，大口塞下讓人大滿足，海膽的鮮甜與軟絲的香氣完美融合，恰到好處的芥末嗆辣感，將海味徹底釋放！

北海道赤海膽比目魚

▼經過熟成處理的比目魚，包裹著霸氣份量的北海道赤海膽，入口時能感受到鮮味在舌尖化開，有著層層堆疊的海味層次。

北海道干貝

▼如同法式甜點般呈現的這道，將北海道干貝結合酸甜蘋果泥、鹹香魚子醬、玫瑰花瓣，噴上金箔打造視覺味覺的多重體驗。

梅子冷麵

▼顏值滿分的梅子冷麵，頂頭鋪滿北海道海膽、鮭魚卵、魚子醬，帶來濃厚的鮮味爆擊，清爽的冷麵與迷人海味超搭！

烏魚子 季節烤魚

▼讓人大大驚喜的烏魚子，中間吃起來有著軟心口感，配著爽脆的小菜享用剛剛好。

(吃的喜歡店家也有提供溏心烏魚子禮盒販售，可現場詢問)

鮮蒸石斑魚

▼使用石斑魚中較為珍稀的老鼠魚，以蒸煮的方式帶出魚肉本身的鮮甜，搭配特調醬汁勾勒出香氣，肉質彈牙飽滿又鮮美!

熟食揚物

▼熟食揚物的外層麵衣輕薄不油膩，搭配甜甜的日式醬料與蘿蔔泥很討喜，星鰻肉質細嫩無刺，大口咬下時在過癮，栗子南瓜、香菇口感和食材風味也毫不遜色~

鰻魚茶碗蒸

▼充滿高湯與雞蛋香的茶碗蒸，搭配頂頭肥美的鰻魚享用，細緻又滑嫩的口感，讓人直呼滿足！

生魚片握壽司

▼我最愛的生魚片握壽司，可以充分享受的食材的美好，頂級鮪魚大腹，料理長用多切法能讓筋膜更斷開 ，醬汁入味，入口即化的口感令人著迷；另一款魚種經過特別熟成處理過後，吃起來風味充滿層次；每週或幾天魚貨都會變化，依照現場為主。

味噌湯

▼味噌湯使用魚骨、魚頭熬煮而成，喝起來濃厚不膩口，作為整餐的結尾非常適合。

香蕉蛋糕 水果

▼飯後甜點是「阿銘師」親自研發的香蕉蛋糕，蛋糕體口感濕潤，每一口都能吃到香蕉的香氣，搭配水果更加豐富。

銘心割烹壽司 用餐心得

如果是喜歡多層次風味的老饕，這家【銘心割烹壽司】要收藏起來，從食材選用到展現手法都很獨到，難怪可以連續多年獲得米其林肯定！

銘心割烹壽司 店家資訊

Facebook INSTAGRAM

地址：台中南屯區龍富十五路361號

營業電話 : 0953-938-989

營業時間 : 12:00-14:00、18:00-21:00（週日公休）

