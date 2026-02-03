讓黃仁勳吃完也點頭的神級粥品！「十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜」濃郁到停不下來的鮮美滋味。

說到吃粥我一定會先想到這家，從台中起家的老字號【十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜】，主打土砂鍋現熬粥品，將四季的豐盛食材巧妙融入，鎖住溫度與保留食材香氣，從霸氣紅蟳、烏骨雞、干貝和鮑魚等通通入菜，每一口都濃郁鮮美到停不下來~

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜 環境分享

▼【十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜】在全台共有多家分店，這次來到位於台中市西區健行路的門市，就在金典酒店旁邊，開車可放於附近的收費停車場。

▼【十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜】用餐環境共有兩層樓，充滿中式古典的氛圍，很舒服自在，無論是兩人~八人桌都有，獨自前來或聚餐都很適合!

▼【十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜】二樓也有包廂座位區。

▼【十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜】只要下載app註冊會員，就可以有入會禮、生日禮、月月禮三種超值優惠，也可以直接升級黑卡，全台消費都享9折優惠!

十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜 菜單

點我線上看菜單

十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜 餐點介紹

紅蟳粥?760元(單人份)

▼澎湃指數破表的紅蟳粥，竟然直接放入整隻紅蟳，米粒選用飽滿的「台東關山皇帝米」，熬煮後口感依然綿密中帶有Q彈，濃稠度也都可以客製化調整，爆卵紅蟳滿滿海味融入粥裡，每一口都鮮美好吃！

▼粥品區分一、二、四人份量，會加花生醬、蔥、芹菜、香菜、香菇絲、菜脯絲，可做素食、蛋奶素，另有加料區可以自行選擇~

松露蕈菇粥?360元(單人份)

▼還沒吃就聞到香氣的松露蕈菇粥，以頂級松露搭配爆量級的蕈菇，溫潤順口，吃起來超級夠味又涮嘴。

剁椒鱸魚?420元

▼整尾霸氣上桌的剁椒鱸魚，頂頭淋上超過癮的剁椒醬和香氣，鱸魚肉細緻無腥味，是一道十足的白飯殺手!

香酥芋金鴨?360元

▼芋頭控會愛的香酥芋金鴨，外皮咬下去超級酥脆，裡面是鬆軟的芋泥跟鴨肉，滿滿餡料讓人大滿足!

醬爆松阪豬?380元

▼超級下飯的醬爆松阪豬，搭配青龍辣椒爆香入味，醬香濃郁好開胃，松阪豬Q彈帶點脆勁，一上桌就迅速被秒殺~

清炒野水蓮?240元

▼它們家的清炒野水蓮份量超霸氣，疊得像座小山一樣高，爽脆多汁不油膩，可以吃到蔬菜的甜味!

骰子蘿蔔糕?100元

▼切成方形塊狀的骰子蘿蔔糕，外層酥脆可口，內部綿密紮實，搭配沾醬忍不住一塊接一塊!

晶瑩鮮蝦餃?140元

▼喜歡港點的話推薦晶瑩鮮蝦餃，外皮彈性又好咬，內餡藏著飽滿的蝦肉餡，甜甜香香很好吃!

黃金流沙包(三顆)?130元 煉乳銀絲卷?90元

▼撕開會爆漿的黃金流沙包，鬆軟中吃得到鹹甜風味；煉乳銀絲卷金黃酥脆的外皮，再搭上軟綿的內餡口感，沾點煉乳討喜又加分，重點是沒有油耗味很讚!

珍珠紅茶 ?100元 香醇奶茶?100元 四季春青茶?90 元 紅柚翡翠綠茶?130元 珍珠青奶?110元

它們家的飲品也很有誠意，每一杯都超級大杯，紅柚翡翠綠茶喝得到滿滿果肉，酸甜又解膩!

十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜 用餐心得

已經吃過N次還是好喜歡! 網友推薦幾乎無雷的【十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜】，不管是招牌粥品或其他功夫菜，隨便點都有一定的水準，老饕們可以直接升級黑卡，全台消費都享9折優惠!

十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜 店家資訊

Facebook INSTAGRAM 線上訂位

十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜 台中健行店

地址：台中市西區健行路1041號（金典酒店旁）

營業電話：04-2328-9393

營業時間 : 11:00-01:00(最後收客23:50)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food