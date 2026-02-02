台中在地人不想分享的鐵板燒 ！「豪品鐵板燒」內用享飲品、湯品、霜淇淋、小菜吃到飽。

台中在地人不想分享的鐵板燒就是這家，吃過一次就回不去的【豪品鐵板燒 】，主打超佛心的親民價位，每到用餐時間總是一位難求，主餐最低只要220元起就能吃，內用就享飲品+湯品+霜淇淋+小菜吃到飽，這個CP值只能說認真太扯!!!

豪品鐵板燒 環境分享

▼【豪品鐵板燒 】在台中共有多家分店，這次來到位於北區健行路的分店，就在顯眼的轉角位置，開車可停放於附近的停車格。

▼【豪品鐵板燒 】用餐環境寬敞明亮，每個座位都是絕佳搖滾區，可以看到師傅俐落的料理過程。

▼只要點選主餐就會附贈一碗白飯和一份蔬菜，同時享用自助湯品、飲料、甜湯、冰淇淋吃到飽，超級佛心!

豪品鐵板燒 餐點介紹

原味牛小排?320元

▼牛肉控必點的原味牛小排，看看這粉嫩色澤就知道多猛，肉質超級鮮嫩多汁，簡單配上蒜粒就很爽!

蜜汁雞排?290元

▼好吃到不行的蜜汁雞排，在煎到恰恰的雞腿排上，搭配香甜蜜汁點綴加分，是大人小孩都慧愛的口味!

厚切鮭魚?320元

▼霸氣指數破表的厚切鮭魚，直接給上超大一片鮭魚，魚皮酥脆不膩口，裏頭的魚肉細緻帶點奶香，喜歡海鮮絕對會愛慘!

▼主餐搭配的蔬菜會依季節更換，這次吃到高麗菜還有豆芽菜，可以自行選擇要辣還是不辣，很愛他們的炒蔬菜，脆度和水分都很夠，而且不油膩!

起司蛋?40元

▼隱藏版必點的起司蛋，加入滿滿起司邪惡指數拉滿，還會淋上特製醬料提味，趁熱吃更有邪惡牽絲!

豪品鐵板燒 用餐心得

每次不知道要吃什麼!就會來【豪品鐵板燒 】用餐，也有提供外送在家也能吃，而且品質水準都非常穩定，最讚的是下午不打烊想吃隨時都有!

豪品鐵板燒 健行店 店家資訊

地址：臺中市北區健行路693號

營業電話： 04-22010135

營業時間 : 11:00–21:30

