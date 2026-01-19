全台首家韓國炭烤雞專賣店 ！「八角道 韓國炭火烤肉」哈根達斯、炒雞、韓式小菜、飲料無限吃到飽。

喜歡韓式烤肉的要收藏這家，在韓國超過200家分店的【八角道 韓國炭火烤肉】，全台首家分店就來到台中，主打炭火燒烤多汁軟嫩溫體雞肉 哈根達斯+炒雞+韓式小菜+飲料無限吃到飽，真的讓我一秒回到首爾的感覺!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

▼【八角道 韓國炭火烤肉】位於臺中市南屯區大墩路，鄰近ikea和南屯好市多，開車可停放對面的家樂福停車場。

▼【八角道 韓國炭火烤肉】從裝潢、器皿、到獨家設計的八角烤盤，都讓人有種回到韓國的感覺，座位以兩人~六人桌為主，無論獨自來或聚餐都很適合!

▼椅子除了沙發區之外，都是可以翻開椅墊放包包滴，還附有圍兜都可以穿，以免衣服沾染到醬汁超貼心!

▼【八角道 韓國炭火烤肉】採用炭火燒肉，火候十足烤起來特別香，店內不忙的時候，店員也會幫你暖心烤肉肉。

▼【八角道 韓國炭火烤肉】自助吧提供韓式小菜(辣蘿蔔、辣泡菜、辣豆芽、海帶芽、黃金泡菜)

▼甜點(愛玉、紅豆、粉粿等)、飲品還有哈根達斯。

▼韓式鐵板炒雞(辣椒、玉米、蒜末、蔥末、魚板、豆皮、豆腐、九層塔、金針菇、杏鮑菇、年糕、空心菜、大黃瓜、高麗菜)，會由服務人員現場拌炒，可以選擇要辣還是不辣，夠味討喜讓人停不下來!

▼以及生菜都是可以無限吃到飽!

八角道 韓國炭火烤肉 菜單

八角道 韓國炭火烤肉 餐點介紹

雞饗套餐 三人💰1780 元

▼雞饗套餐包含五款雞肉、 一款湯品、一份主食和烤蔬菜組合，最低不到千元就能夠享受!

八角炙燒雞排 鹽味雞腿肉

▼超多汁的八角炙燒雞排，嚴選新鮮的溫體雞肉，厚實嫩口帶點肉汁，無論是單吃或沾醬都很讚；同樣軟嫩到不行的鹽味雞腿肉，鹹香中有著雞肉的甜味，咬下去還有微微肉汁好爽!

▼搭配烤肉的韓式秘製醬料有：「芥末、蛋黃醬、辣醬、大蒜醬」，每一款都各有風味。

雞橫膈膜 雞松坂 (辣味/鹽味)

▼雞松阪吃起來肉感Q彈，包生菜和泡菜一起吃更讚， 雞橫膈膜位於雞隻胸腔和腹腔之間，彈嫩有嚼勁帶有適量油脂，是會越吃越香的類型，兩款都可選擇辣或不辣!

起司玉米

▼起司控絕對不能錯過這吃法，把雞肉搭配起司玉米一起吃，帶來濃郁的奶香爆擊!

牛肉雪濃湯

▼我心心念念的牛肉雪濃湯這裡也有!外觀呈現乳白濃郁色澤，喝起來清爽不膩很順口，伴隨淡淡的黑胡椒和牛肉香氣，還能撈到不少的牛肉太過癮!

鐵板雞炒飯 加價💰220元

▼主食很推薦升級成鐵板雞炒飯，看看這分量實在太有誠意，劃破半熟蛋享用，甜辣又涮嘴，每口都相當夠味!

烤蔬菜組合

▼套餐還包含了洋蔥、杏鮑菇、櫛瓜 ，吃多了肉肉換點口味剛剛好!

八角道 韓國炭火烤肉 用餐心得

喜歡吃雞肉絕對要收藏這家!讓人驚喜連連的【八角道 韓國炭火烤肉】，讓雞肉直接提升到另一個境界，真的很有來到韓國的感覺!

八角道 韓國炭火烤肉 店家資訊

地址：臺中市南屯區大墩路632-3號

營業電話：04 2325 3838

營業時間 : 11:30–23:00

