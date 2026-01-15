台中車站新開幕水準川滬料理 ！「溏月 川滬名菜」百元價就能享有星級功夫菜。

台中厲害的聚餐餐廳再加1，近期新開幕的【溏月 川滬名菜】，一開幕就有超高的討論度，主打平價有水準的川滬料理，從銷魂東坡肉到開胃酸菜魚通通有，每一道都好吃到被掃光光，重點是只要百元價有夠佛，點滿整桌也不怕荷包失血!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

溏月 川滬名菜 環境分享

▼【溏月 川滬名菜】位於臺中市東區大智路，從台中火車站後站步行五分鐘即可抵達，看到充滿質感的店面就是了，開車可停放於對面的新時代停車場!

▼【溏月 川滬名菜】用餐環境以木質調為主，搭配明亮光線充滿時髦感，無論是小家庭或多人聚餐都很適合。

▼【溏月 川滬名菜】也有提供私人包廂空間，可以容納到12人。

溏月 川滬名菜 菜單

溏月 川滬名菜 餐點介紹

酸菜水中魚💰590元

▼這道酸菜水中魚真的很扯，魚肉多到實在撈不完，嚴選細緻無腥味的烏鯉魚，加入酸菜川泡椒大火熬煮，爽酸開胃，強到瞬間被大家秒殺!

蘇東坡燒肉💰460元

▼私心推薦必點的蘇東坡燒肉，肥瘦比例剛剛好，帶有迷人的膠脂香氣，輕輕一夾就會化開，配上白飯吃起來有夠讚!

川椒酥香蛋💰290元

▼讓我連吃好幾碗白飯的川椒酥香蛋，香辣的椒麻醬汁與半熟蛋完美融合，一切下去還會爆漿，實在太罪惡了啦!

紅椒牛香絲💰330元

▼紅椒牛香絲也是一道白飯殺手，香氣十足帶有些許辣度，軟嫩牛肉尬爽脆紅椒，讓人忍不住一口接一口!

酥脆鍋粑拌蝦仁💰450元

▼超特別的酥脆鍋粑拌蝦仁，可以把鍋粑搭配蝦仁一起享用，酥脆的口感與彈牙蝦仁，打造出充滿創意的火花!

干貝酥娃娃菜💰290元

▼講究功夫的干貝酥娃娃菜，特別以雞高湯和家鄉肉熬煮醬汁，更加襯托出蔬菜的鮮甜!

上海菜飯💰220元

▼以金字塔造型呈現的上海菜飯，加入家鄉肉開陽和青菜菜快炒，米飯粒粒分明帶有清香，而且完全不油膩大推!

砂鍋醃篤鮮💰600元

▼經典的上海菜砂鍋醃篤鮮，可以撈到滿滿的豬肉，還有爽脆多汁的筍塊，湯頭清甜順口，會不知不覺喝光光那種!

香麻口水雞💰400元

▼四川經典的香麻口水雞，淋上濃郁的芝麻醬，搭配軟嫩的雞腿肉，入口帶來麻、辣、鮮、香爽感!

紫蘇梅醬雞💰320元

▼看似不起眼的紫蘇梅醬雞，一吃卻讓人大驚豔，每一塊雞肉都被梅香包裹，酸甜討喜，還能吃到梅子肉本人!

招牌小籠湯包💰240元

▼每桌都必點的招牌小籠湯包，走的是皮薄爆汁路線，肉餡伴隨老母雞湯汁，獨特風味讓人難忘!

主廚臘味蘿蔔糕💰240元

▼主廚臘味蘿蔔糕跟常見的不太一樣，是純正的香港風味，可以吃到手切蘿蔔絲、紅蔥頭、開陽和臘腸，不用沾醬就很夠味!

香橙草莓果粒茶💰120元 桑果微泡泡💰120元 蜂蜜檸檬柳橙💰100元 冬瓜檸檬露💰90元

▼飲品有冷熱飲可以選擇，不只顏值高喝起來也很有水準，個人最愛蜂蜜檸檬柳橙，酸甜又解膩~

溏月仙草奶凍💰90元

▼飯後甜點別忘了來份溏月仙草奶凍，咕溜滑順彈牙，重點是吃起來不會太甜!

溏月 川滬名菜 用餐心得

又多了要聚餐的年節期間~這家【溏月 川滬名菜】認真有料，無論是上海菜或是川菜，都讓人好吃到瞬間光盤，台中人又有讚讚的聚餐好所在啦!

溏月 川滬名菜 店家資訊

Facebook INSTAGRAM

地址：臺中市東區大智路55號

營業電話：04 2222 8698

營業時間 : 11:30–14:30, 17:00–21:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food