挑戰台中最佛頂級板前燒肉！「響板前燒肉」最低1380元起享頂級和牛與專人代烤服務。

挑戰台中最佛頂級板前燒肉，這家我收藏已久的【響板前燒肉】，不只是米其林指南連續第六年推薦的【響海鮮】姊妹店，主打一人1380元+10%起就能吃到整套無菜單料理，頂級和牛+奢華海鮮打造味蕾饗宴，最酷的是壽星用餐再送你浮誇仙氣壽桃!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

響板前燒肉 環境分享

▼【響板前燒肉】位在台中南屯區大墩四街上，從台中捷運南屯站步行十分鐘即可抵達，外觀低調充滿神秘感，開車可停放於附近的收費停車場（河北停車場惠文站／河心停車場），步行過來約兩分鐘。

▼【響板前燒肉】用餐環境都是板前座位，不只可以近距離與師傅互動，同時融合了日式木質調搭配簡約設計，用餐起來的感覺相當舒適。

▼【響板前燒肉】除了板前的座位區，還有設置隱密性高的包廂座位，非常適合情侶約會、商務聚餐。

▼【響板前燒肉】最讚的是，是全程專人代烤，完全不用動手，只要負責吃就好~

▼【響板前燒肉】生日來還會幫你慶生，直接唱歌搭配浮誇仙氣壽桃，儀式感滿滿!

響板前燒肉 菜單

採全預約制，午餐用餐時段為12:00、12:30，晚餐用餐時段為17:30、19:30，每人低消一套套餐+10%服務費（8歲以下提供單點服務），訂位需預先支付每人1000元訂金，訂位才算成立，套餐價位如下

．和牛價位2280、3680、5580 ．伊比利豬價位2680 ．平日商業午餐1380

響板前燒肉 2280元和牛價位套餐介紹

前湯吸物

▼第一道前湯吸物就很可以欸，不只器皿有用心，湯頭更是以日本日高昆布熬製四小時後再浸泡四十八小時，溫潤好喝，帶有昆布的甘甜香氣!

前菜先付

▼前菜先付有三品，包含蜜汁花生、韓式手作泡菜及日式蔥鹽，吃完都可以免費再續加!

螢烏賊蔬果沙拉

▼外表很特別的螢烏賊蔬果沙拉，以自製堅果醬為基底，疊上季節水果、柚子檸檬、凍螢烏賊，酸酸甜甜很有開胃效果!

厚切牛舌-澳洲穀飼牛/扇子肉-日本和牛/牛牛餅乾、和牛漢堡/月見紐約客/牛小排/.橫膈膜-澳洲穀飼牛

▼這個套餐可以吃到六道牛肉料理，包含四道日本頂級和牛，還有兩道澳洲穀飼牛。

厚切牛舌

▼呈現粉嫩色澤的厚切牛舌，咬下去非常多汁，彈彈的口感實在太無敵!

咖喱牛舌（燉煮）

▼創意以咖哩燉煮呈現的牛舌，頂頭還能吃到脆脆的餅乾，Q彈又酥脆口感好好玩!

扇子肉-日本和牛

▼我最愛的部位扇子肉，既有瘦肉的彈性，又帶有適量的油脂，口感嫩滑多汁，真的好好吃啊!

烤高麗菜心

▼很特別的烤高麗菜心，口感多汁爽脆，在松露鹽、義大利瓜那起士點綴下充滿風味!

牛牛餅乾+和牛漢堡

▼超可愛的牛牛餅乾+和牛漢堡，將自製牛造型餅乾夾味噌起士，咬下濃厚乳香瞬間炸開，漢堡則夾入現煎和牛漢堡排佐莎莎醬，多汁飽滿口感好滿足~

海鮮珠寶盒

▼奢華指數破表的海鮮珠寶盒，在米飯上霸氣裝滿日本海膽、新鮮鮭魚卵、紹興醉蝦，拌在一起吃整個鮮味十足，不得不說日本海膽真的甜到不行，超讚!

月見紐約客蔥鹽釜飯

▼和牛紐約客以月見壽喜燒方式呈現，嚴選苗栗靈芝蛋，搭配特製壽喜醬及燒烤和牛紐約客，油脂豐盈的紐約客沾上月見壽喜燒佐松露，讓軟嫩肉質更加滑嫩，還有松露香氣畫龍點睛，是讓人印象深刻的好味道!

▼蔥鹽釜飯連米飯都很講究，以釜鍋煮成粒粒分明貌，口感Q彈有嚼勁，搭配使用蝦油爆炒的鹽蔥及北海道鮭魚卵，看似普通卻讓人驚艷不已，鮭魚卵的清脆及鮮甜，尬上和牛一起吃超級爽~

小品-檸檬塔佐跳跳糖

▼充滿儀式感小品-檸檬塔佐跳跳糖，伴隨美麗的玫瑰花呈現，檸檬塔內餡酸溜溜的，配上跳跳糖口感超特別，身為甜點控表示給過!

時令鮮魚-金目鱸魚

▼炸到金黃酥脆的金目鱸魚，口感卡滋酥脆，裏頭的魚肉細緻好咬~

牛小排-日本和牛

▼日本和牛牛小排外皮烤到略帶有脆感，一入口，油花瞬間在嘴裡爆開來，濃郁的牛肉香實在好迷人!

野菜蒸時蔬（胡麻醬）

▼肉肉吃多會來點野菜蒸時蔬換口味，蒸煮後可以單純吃到本身的鮮甜滋味，沾上胡麻醬清爽又開胃!

橫膈膜-澳洲穀飼牛

▼口感彈牙的橫膈膜，選用澳洲穀飼牛，塗上自製鹹甜醬汁更升級，很好咀嚼入口，可以搭配特製辣椒醬，還有乳酪柿餅疊加風味層次，讓人一口口停不下來!

豆腐花牛肉湯

▼在眼前現沖的豆腐花牛肉湯，裏頭的豆腐花如同花朵綻放，湯頭溫潤濃厚，裡頭的和牛也相當鮮嫩好吃!

手工焦糖布丁

▼甜點是店家自製的手工焦糖布丁，還會在桌邊上演脫模秀，布丁蛋香濃厚口感彈牙，搭配大人系的微苦焦糖醬很討喜!

響板前燒肉 用餐心得

這家【響板前燒肉】我認真會回訪，從生牛肉脆餅開場，到咖喱牛舌、月見紐約客、月見紐約客，每一道都讓人驚喜滿滿，節奏都抓得剛剛好好，幫你妥妥安排滿滿的幸福感，而且這價位認真很可以!

響板前燒肉 店家資訊

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地址：台中市南屯區大墩四街423號

營業電話： 0911-861-029

營業時間 :晚上18:00、19:00；最後營業時間：12:00-14:30；18:00-21:30

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