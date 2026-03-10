月底救星就是這家！「咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽」韓式鐵盤燒肉、火鍋吃到飽500元有找。

不到五百元的韓式吃到飽 ! 台中超人氣【咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽】，居然可以吃到這些東西，十多款特製豬雞牛肉、韓式炸雞、炸魷魚、韓式小菜、生菜等，還有飲品及霜淇淋可以DIY，總共破百樣食材讓你吃到撐，韓式鐵盤燒肉+韓式火鍋一次滿足，完全就是月底高CP值救星阿!

當月壽星贈送剝皮辣椒豬/牛肉捲。

咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽 環境分享

▼【咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽】在台中共有兩家分店，這次來到位於南屯區的門市，鄰近IKEA和COSTCO，開車可停放於附近收費停車場。

▼【咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽】用餐環境超級酷，直接將韓國街頭氛圍搬進室內，各式各樣造型非常有風格，而且座位數很多適合多人聚餐。

▼【咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽】提供鐵盤燒肉+火鍋吃到飽，鐵盤燒肉的紙可以更換，不容易烤焦!

▼【咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽】自助區也是充滿巧思，以各大賣場象徵不同食材，有韓式小菜/牛豬雞肉/蔬菜/主食炸物/飲料，超過百樣品項讓你吃到撐!

▼韓式小菜讓我彷彿回到韓國，洋蔥、蘿蔔、泡菜豆芽、海帶等，以及各式沾醬可以變換口味~

▼蔬菜也是很霸氣!除了一般可以烤的菜，還有包肉生菜和沙拉可以享用~

▼炸物區有韓式炸雞、炸魷魚、地瓜球和薯條等，大推它們的調味韓式炸雞，口感超嫩不乾柴

▼熟食區基本的麵和飯更是不能少，甚至還是韓式海苔飯，並附有咖哩肉和泡菜肉等熱食可以搭配。

▼自助區的肉更是多到有夠扯，有牛豬雞多款品項，肉不是只有薄片喔，整條豬五花自己夾、還有一大塊的肉可以現切， 包含原味/辣味/厚切五花豬， 原味/辣味/醬燒梅花豬，醬燒里肌肉、中式香腸、 絕品雞腿、 咖哩雞柳、 泰式雞丁、 秘制雞柳 、特選雞心，原味板腱牛、原味/醬燒五花牛。

▼【咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽】還有玉米鳳梨起司可以拿，不用額外加價，讓起司控配肉肉打造罪惡吃法!

▼飲品+甜點區也是沒在客氣，提供豐富配料可以自己DIY手搖或聖代!

▼愛喝酒的朋友~這裡也有多款酒精可以單點!

咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽 菜單

咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽 餐點介紹

海陸完全制霸+💰149元

▼加價可以再升級海陸完全制霸，有更高檔的海鮮及牛豬肉可享用。

薄鹽鯖魚 無毒白蝦 潮鯛下巴 鮮文蛤 深海魷魚

▼海鮮部分非常有誠意，有魚有蝦還有蛤蠣和魷魚，讓海鮮控可以吃到爽!

極上霜降牛肉 上級安格斯黑牛 特選雪花牛肉

▼牛肉這幾樣真的沒話說，超軟嫩的肉質，吃得到豐富牛肉香氣!

黃金手切松阪豬

▼黃金手切松阪豬居然直接給整塊，會不會太霸氣了一點，烤到金黃焦脆，彈牙又嫩口!

三款火鍋擇一 (韓式部隊鍋 泡菜豆腐鍋 芝麻海帶鍋)

▼個人私心推薦韓式部隊鍋 ，還可以自己去自助吧加料更澎派，酸甜討喜的湯頭，配上燒肉堪稱是絕配!

咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽 用餐心得

這家真的是我吃過最佛的吃到飽，只要這個價格就有超多選擇，【咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽】讓人不再選擇障礙，火鍋和燒肉一次都能滿足，最爽的是只要這個價格就能吃!

咚豬咚豬 韓式烤肉吃到飽 店家資訊

咚豬咚豬。韓國烤肉吃到飽（台中公益大墩門市）

地址： 臺中市南屯區大墩路696號

營業電話：04-23272227

營業時間 : 11:00 -22:30

咚豬咚豬。韓國烤肉吃到飽（台中北區中清門市）

地址： 臺中市北區中清路一段770號

營業電話：04-2293-3600

營業時間：11:00-22:30

