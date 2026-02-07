台中網友激推平價泰式料理，「泰潮泰式料理 」平日商業午餐只要兩百有找。

這絕對是我吃過最佛心的泰式料理，網友激推的這家，主打平價大份量的泰式料理，可以單點也有適合多人的菜色，其中這道黃咖哩滑蛋軟殼蟹，濃郁又酥脆的多層次口感，更是好吃到讓我們瞬間光盤，而且平日商業午餐只要兩百有找，有甜有鹹一次滿足你!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

泰潮泰式料理 環境分享

▼【泰潮泰式料理】在台中共有多家分店，這次來到位在潭子的門市，離潭子火車站走路7分鐘即可抵達，開車可停放於附近的白線。

▼【泰潮泰式料理】用餐環境乾淨明亮，有方桌和適合多人的大圓桌，整體空間以許多異國小物裝飾，打造出滿滿的泰式風情~

▼【泰潮泰式料理】採取自助式用餐模式，有餐具和調味料可以自行取用。

泰潮泰式料理 菜單

泰潮泰式料理 餐點介紹

四人套餐💰1699元(六菜一湯/四碗白飯/甜點or飲品四份)

黃咖哩滑蛋軟殼蟹+💰60元

▼榮登我最愛的黃咖哩滑蛋軟殼蟹，大火快炒過的黃咖哩帶點椰奶香，淋在酥脆又大隻的軟殼蟹肉上，下飯又美味，那個醬強到被我們通通吃光!

清蒸檸檬鱸魚

▼整尾霸氣端上桌的清蒸檸檬鱸魚，淋上各樣的辛香料點綴加分，清爽的檸檬香帶出魚肉的鮮美，細緻無腥味讓人停不下來~

沙律海鮮

▼爽口開胃的沙律海鮮，將泰式醬汁拌上小卷和鮮蝦，還有洋蔥和番茄等點綴，微辣酸甜、鮮甜可口~

打拋豬

▼鹹香夠味的打拋豬，肥瘦肉比例剛剛好，帶點微微辣感及番茄酸感，是十分下飯的料理。

酸辣海鮮湯

▼它們家的酸辣海鮮湯，隨便撈都是滿滿的配料，鮮蝦小卷魚肉蛤蠣等，伴隨帶點椰奶香的酸辣香氣，喜歡喝湯的不能錯過!

月亮蝦餅

▼它們家的月亮蝦餅是薄脆路線，裏頭吃得到真材實料的蝦肉，總共有八片，附上酸酸甜甜的沾醬很討喜!

泰式奶茶/摩摩喳喳/椰奶西米露/泰式奶茶空心菜(蝦醬/豆醬/清炒/酸筍)

▼蔬菜可以客製化想要的口味，我選擇充滿泰式風味的蝦醬，搭配爽脆多汁的空心菜好match!

▼必須給它們的甜點飲品比個讚，吃起來甜度都不會太高，摩摩喳喳撈得到滿滿的料，有波羅蜜、芋頭、西米露等，喜歡甜食的絕對不能錯過!

泰潮泰式料理 用餐心得

沒想到吃泰式料理不用花大錢，難怪這家【泰潮泰式料理】被網友推爆，整桌滿滿菜色每人五百有找，就能吃到有魚有蝦有螃蟹還有肉，最重要的是調味很符合台灣人口味，無論全家大小都能夠接受!

泰潮泰式料理 店家資訊

Facebook INSTAGRAM

泰潮泰式料理 潭子店

地址：臺中市潭子區興華一路364號

營業電話：04 2534 1131

營業時間 : 11:00–14:00, 17:00–21:00

