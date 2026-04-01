隱藏台中巷弄間的寶藏燒肉店！「好運燒肉」肉肉每盤最低100元起，還有小鮮肉代烤全程免動手。

近期吃到最喜歡的燒肉就是這家，隱身台中巷弄間的寶藏店【好運燒肉】，肉肉每盤最低100元，價格起佛心，主打現點現切的高品質冷藏肉，還有小鮮肉代烤全程免動手，每一口都讓人驚喜連連，就連甜點也很厲害，完全不輸給外面甜點店的水準!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

好運燒肉 環境分享

▼【好運燒肉】就座落在五權西六街的巷弄裡，鄰近美術園道、文化中心、審計新村，店門很有日本街頭的感覺!

▼【好運燒肉】用餐環境寬敞充滿氛圍，全部都是板前座位，座位不多建議要先預約!

▼【好運燒肉】使用炭火燒肉，吃起來會多一股炭香味，會先炒一盤免費洋蔥，可以搭配著吃更美味。

▼【好運燒肉】主打不使用冷凍肉，都是新鮮手工現切肉，現點現切，新鮮吃的到。

▼【好運燒肉】搭配的醬料分別是檸檬汁、玫瑰鹽以及特製燒肉醬。

好運燒肉 菜單

好運燒肉 餐點介紹

日本A5和牛牛小排?580元(+月見壽喜燒醬?50元)

▼日本A5和牛牛小排免千元就能吃，而且肉質非常棒，入口豐富的油脂在嘴裡融化，推薦可以搭配月見壽喜燒醬，不只多了香氣更多了滑順感!

澳和M9老饕?280元

▼數量稀少的澳和M9老饕，口感軟嫩鮮甜，有著迷人牛肉香， 5-7 分的粉嫩熟度最為恰好！

牛盛和?970元(澳洲穀飼牛舌/Prime牛小排/安格斯板腱/牛肋條/每日特選部位-澳和橫膈膜)

▼CP值很高的牛盛和可以吃到五道肉品，包含澳洲穀飼牛舌/Prime牛小排/安格斯板腱/牛肋條/每日特選部位-澳和橫膈膜，如果自選好運飲品 ，飲物無酒精飲品折抵60元/杯，SAPPORO生啤折抵50元/杯)

澳洲穀飼牛舌

▼呈現粉嫩色澤的澳洲穀飼牛舌，口感軟脆、富有彈性，咬起來彈牙口感好討喜!

Prime牛小排

▼油花分佈均勻的Prime牛小排，咬起來多汁鮮嫩細緻，牛肉香氣十足~

牛肋條

▼富有嚼勁和肉汁的牛肋條，是絕佳的下酒好夥伴!

安格斯板腱

▼店內明星部位安格斯板腱，豐富油脂中帶著彈性，隨著咀嚼越散發出香氣~

每日特選部位(澳和橫膈膜)

▼這道是每日精修下來的特別部位，每天的品項都會不同，這次吃到我最愛的澳和橫膈膜，輕輕烤到微焦的程度， 咬下去的瞬間整個爆出香氣與甜味，超級好吃!

雞松坂 ?200元 霜降松阪豬?220元

▼如果不吃牛也有雞豬等品項，口感彈牙的雞松坂 ，油脂分布均勻，且帶有獨特的脆度，強力推薦可以試試看； 同樣充滿彈性的霜降松阪豬，咬起來有著迷人甜香，喜歡豬肉的朋友不能錯過!

生食級干貝(兩顆/魚子醬+蟹膏)?240元 紋甲花枝?240 元

▼它們家的海鮮也很有料，生食級干貝霸氣加上魚子醬+蟹膏，軟嫩又多汁，滿嘴鮮味在口中爆開；紋甲花枝加上日本芥茉點綴，更加帶出海鮮的甜度!

櫛瓜? 85元 山藥?85元

▼另外也有很多蔬菜品項可以點，只要銅板價就能吃很佛心，保留蔬菜原味及水份，只能說店員真的很會烤!

蔥鹽玉子飯?80元 牛滷飯?95 元

▼讓人大驚豔的主食系列，頂頭的料多到蓋住底下的飯，蔥鹽玉子飯鹹香鹹香很涮嘴，牛滷飯可以吃到大塊有誠意的牛肉，甜中帶鹹無敵好吃欸!

再來一碗湯?80元

▼再來一碗湯裡頭撈得到不少牛肉，清爽的風味很開胃解膩!

好運焦糖布丁?120元

▼身為甜點控要大讚這顆好運焦糖布丁，完全不輸給甜點店水準欸，口感細緻又綿密，伴隨苦甜焦糖醬真的很強!

好運燒肉 用餐心得

這家【好運燒肉】認真很有料，服務或是肉質都沒話說，而且想吃就點幾盤，不會讓人有負擔，無論是晚餐或是宵夜小酌，都是很值得推薦的名單!

好運燒肉 店家資訊

地址：台中市西區五權西六街20巷15號

營業電話：0989 241 988

營業時間 : 17:00-23:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food