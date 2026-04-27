【永順號】七股潟湖觀光生態遊船+不限時烤蚵吃到飽+無人沙洲探尋只要250元！ – 小珊珊WOW好吃好玩

台南高CP值景點！

250元七股永順號烤鮮蚵吃到飽、搭船遊潟湖、登無人島

永順號遊潟湖｜介紹

搭乘永順號遊七股潟湖，享受專業導覽解說，了解蚵棚養殖、定置漁網與潟湖生態，並觀賞冬季候鳥鸕鷀風采。還能登上網仔寮沙洲，探索招潮蟹、和尚蟹及濱海沙洲生態的迷人之處

永順號遊潟湖｜交通資訊

永順號搭船的位置就在七股龍山宮旁邊，店門口一塊空地留給顧客停車用，非常方便

永順號遊潟湖｜船班時間

假日基本上整點一班，平日依預約人數，遊程時間大約是1.5~2小時左右，請務必事先電話確認當天航班時間

永順號遊潟湖｜票價資訊

收費是大人250元/人、國小以下150元/人，費用包含搭船遊潟湖和鮮蚵吃到飽無限時、無限量供應

還有專業導覽解說，帶你認識台江內海的生態環境

※只要加入(寵物友善共好生態圈)社團，出示證明即享有9折優惠※

永順號遊潟湖｜寵物友善

寵物友善，不限寵物大小，需牽繩或推車即可上船，不額外收費

看到毛孩開心，這趟旅遊都變得值得！

永順號遊潟湖｜搭船遊潟湖

準備登船囉！

永順號是專業觀光遊潟湖膠筏，以平穩的大型改裝膠筏，遊客搭乘出海觀光時，需要穿著救生衣

每艘船都有一位解說員，介紹七股潟湖生態、定置網捕魚、蚵架(倒吊式、插枝式)及濕地生物

沿途欣賞紅樹林、白鷺鷥、鸕鶿等，體驗潟湖風情

永順號遊潟湖｜網仔寮沙洲

最後船會停靠在台江國家公園的「網仔寮沙洲」，讓遊客步行探索無人島生態、拍照留念

孤立於外海的網仔寮汕沙洲，宛如海中孤島，要坐船才能抵達的無人島，島上長滿木麻黃樹林與馬鞍藤草原，細細觀賞還可見許多飛鳥與昆蟲

不過，近年來因極端氣候與颱風(如2025年丹娜絲颱風)的強風巨浪，嚴重侵蝕流失並出現巨大破口，面積大幅縮減、高度變矮，台江國家公園雖有設置減浪柵與步道修復，但仍面臨沙源流失的嚴峻挑戰

氣候變遷、颱風侵蝕及沙源減少，網仔寮沙洲正持續縮小並往內陸漂移，面臨消失的危機

再晚就看不到了！台灣快消失的美景……

永順號遊潟湖｜不限時烤蚵吃到飽

體驗完坐觀光漁筏探索生態，接著我們就來大啖新鮮現烤鮮蚵，完全不限時，不怕你吃、吃到撐為止

他們家的牡蠣外殼清洗很乾淨，讓大家在享用時能更加安心且美味

一入座後會直接先給你一籃帶殼的鮮蚵，烤完可以自己再去拿取一籃

要充分熟透，蚵仔凸面朝下烤至蚵殼打開，再繼續烤3~5分鐘，直到蚵仔變白且緊縮，確保熟透吃更安心唷！

他們家的蚵仔真的又肥又新鮮，咬下去爆汁的感覺，真的很過癮

個頭飽滿，殼緊肉厚，炭火烘烤出獨特的鹹香與滿滿海洋風味〜

※溫馨提醒：烤蚵殼開後需全熟才安全，以免感染諾羅病毒※

小珊珊碎碎念：

來台南除了吃美食，還能這樣玩！

來到七股潟湖，當然是要來趟潟湖生態之旅〜

不只吃烤蚵還可以搭船遊潟湖，大人小孩皆適合，還是寵物友善，而且250元吃到飽哪裡找？

永順號遊潟湖｜旅遊資訊

▶地址：臺南市七股區龍山211-7號

▶預約專線：0989-153-562

▶營業時間：09:00-18:00(全年無休)

▶FB：永順號遊潟湖

▶官方網站：永順號遊潟湖 – 您最好的七股潟湖體驗

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物(登船務必牽繩)