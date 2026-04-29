爽嗑高麗菜肉與爆餡紅豆！松江南京阿源煎餅，50元超大份量點心。

台北市中山區一江街與四平街口的阿源煎餅，全品項均一價 50 元，提供高麗菜肉、韭菜肉等五種豐富口味，以半煎炸手法打造出酥脆大份量的極致美味。

尋覓中山區的平價點心，這間在地經營多年的煎餅老店絕對榜上有名。搬遷至現址三角窗店面後，不僅加強了排煙設備，整體環境也更加乾淨舒適。每逢下午時段，現場總能見到絡繹不絕的排隊人潮與源源不絕的電話訂單。看著店家熟練地將飽滿餡料包覆於麵糊中，隨即放入油鍋以半煎炸方式將表皮煎至金黃赤脆。剛起鍋的煎餅尺寸宛如蔥抓餅般厚實巨大，散發著迷人油香與內餡熱氣，無論是作為飽足正餐或解饞下午茶皆十分合適。

高麗菜肉極清脆，蔬菜爆量超鮮甜

超高人氣的高麗菜肉口味，完美保留了蔬菜的輕脆與自然香甜。麵皮包覆著豐沛的高麗菜量與提味肉末，每一口皆能咀嚼到扎實餡料。相較於一般水煎包，其麵皮雖然略顯厚實且帶有些許粉感，但憑藉著毫不手軟的誠意配料，依然展現出極佳的飽足感與均衡營養，是許多熟客心中的不敗經典。

蘿蔔絲肉大爆餡，清爽平衡不膩口

將廣受歡迎的蘿蔔絲肉餅獨立切開，便會被其驚人的飽滿肉量震撼視覺。有別於市面上常見以蘿蔔絲為主的作法，這裡的蘿蔔絲反而成為巧妙點綴。清甜風味完美中和了半煎炸麵皮所帶來的些許油脂感，讓整體品嚐起來清爽而無負擔，是店內極具代表性的長青熱門選項，魅力完全不輸招牌高麗菜。

韭菜肉餅超濕潤，蔥肉比例極完美

喜愛重口味的食客，絕對不能錯過香氣濃郁的韭菜肉煎餅。切成小段的韭菜搭配些許肉末，咬下瞬間專屬香氣立刻充滿口腔；肉末不僅增添油脂滑順感，更讓整體口感維持極佳的濕潤度。後來推出的新口味蔥肉煎餅，肉末份量更加提升，切開後滿滿蔥花散發濃郁水分，精準拿捏的蔥肉比例展現出毫不乾澀的順口滋味。

獨門辣醬超提味，蒜香醬油極對味

品嚐美味煎餅，絕對少不了靈魂醬料的加持。店家貼心設置了自助醬料區，並備妥拉鏈袋與衛生紙供取用。其中特調的蒜味醬油能完美勾勒出麵皮的獨特麵香；更強烈推薦務必添加店內的生辣椒醬，辣度鮮明卻不過於死鹹。當蒜末與辣椒同時在口中交織發威，瞬間將煎餅的美味層次提升至最高境界，直呼過癮。

綿密紅豆不甜膩，搭配豆漿極順口

品嚐完豐富的鹹食饗宴，專屬的甜點與飲品時光同樣不容妥協。唯一甜口味的紅豆煎餅，內餡磨得相當細緻綿密，卻仍保有部分咀嚼顆粒感。甜度調配得宜，完全不顯死甜，搭配帶有些許微鹹滋味的厚實餅皮，形成鹹甜交織的絕妙層次。隨餐亦可點選紅茶、奶茶或豆漿，溫潤順口的飲品為這頓充滿麵香的台式下午茶畫下最完美的飽足句點。

阿源煎餅

地址：台北市中山區四平街31號

電話：0911 206 593

營業時間：週一-週五10:30-18:00、週六10:00-16:00 ＊週日公休

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