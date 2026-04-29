台中東區巷弄底的質感早午餐！ttk大啖爆量雞腿排與雲朵舒芙蕾。

台中市東區建興街巷弄深處的 ttk ，外觀極度低調隱密，卻憑藉著口耳相傳的極高人氣與絕佳氛圍，成為在地極具話題的熱門餐廳。

尋覓這處隱藏版空間，需要格外留意周邊巷弄。由於巷內全面禁停，建議開車前往的食客將車輛停放於立德東街或大智路周邊再步行進入。初次造訪極易因平淡無奇的巷口而錯過，但只要看見巷內排隊等候的人潮，便能確認抵達目的地。門口處展示著各式質感小物，皆清楚標示價格供喜愛的食客選購，為等待時光增添了不少尋寶樂趣。

復古簡約氣氛佳，天井採光極迷人

踏入室內空間，隨即迎來截然不同的別緻景致。整體裝潢以純白牆面結合工業風燈飾，最深處更設計了獨特的天井，讓明亮採光自然灑落於室內，營造出令人眼睛一亮的點綴美感。色調主要走灰黑無彩色系，搭配充滿質感的吧台與特別挑選過的桌椅茶杯，每個角落皆散發著復古簡約的氣息，擁有讓人徹底放鬆的神奇魅力。

鮮蝦軟法份量足，香煎雞腿極軟嫩

餐點皆採現點現做，極具水準。鮮蝦軟法看似簡單，卻蘊含著極度飽滿的份量，口感層次豐富，帶來極高的飽足感。備受推崇的青炒雞腿排與雞腿排早午餐，完美展現了精準掌握火候的深厚功力，雞肉外皮焦香，內裡則保持著極致的軟嫩多汁，豐盛程度足以讓人直接飽足至傍晚。

煙燻鮭魚鹹香濃，鮮蝦義麵極Ｑ彈

喜愛海味的食客，白醬煙燻鮭魚絕對是絕佳選擇。經過煙燻處理的嫩鮭魚散發著濃郁的鹹鮮香氣，搭配調味極為夠味的醇厚白醬，整體風味極具層次。鮮蝦義大利麵則選用新鮮緊實的蝦肉，口感極度 Ｑ 彈，完美揉合起司、檸檬與清脆生菜，交織出清爽而不膩口的迷人滋味。

雲朵鬆餅超療癒，醇厚拿鐵極順口

豐盛的早午餐饗宴，少不了專屬的甜點與飲品作為壓軸。備受期待的舒芙蕾鬆餅擁有宛如雲朵般的蓬鬆口感，厚實的迷人蛋香搭配醇甜楓糖，帶來極度療癒的味覺享受。隨餐點選一杯經典美式咖啡或拿鐵，溫潤順口的醇厚咖啡香，為這趟隱密巷弄裡的質感早午餐畫下最完美的悠閒句點。

ttk

地址：台中市東區建興街 25 巷 6 號

電話：0926－871－870

營業時間：10：30－15：30（週一、週二公休）

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