台中西屯長生塩人拉麵！日式無印風深夜食堂，必吃清爽鹽味。

位於台中市西屯區台灣大道上的「長生塩人」，營業至晚間 11 點 30 分，以溫潤的木質空間與極致純粹的鹽味拉麵，成為台中夜貓族不可錯過的深夜食堂。

在競爭激烈的台中拉麵市場中，「長生塩人」憑藉著扎實的湯頭底蘊與極具美感的用餐氛圍，成功擄獲眾多饕客的味蕾。店面座落於車水馬龍的台灣大道靠近河南路口周邊，外觀以沉穩的木質調打造出低調卻溫馨的日式氛圍。這裡主打純粹淡雅的鹽味與醬油湯頭，並提供兩款不同口感的專業製麵供食客挑選。為了滿足深夜尋覓熱食的旅人，店家一路營業至晚間 11 點 30 分，即使在深夜時段，門口依然常見慕名而來的排隊人潮，是體驗道地日式麵食的絕佳去處。

台灣大道木質調，無印風格溫馨感

長生塩人台中店的店面空間雖然精巧，但在動線規劃與氛圍營造上卻毫不馬虎。內用環境大量運用溫潤的木質元素，搭配暖黃色的柔和燈光，完美呈現出簡約舒適、類似無印良品的日式質感美學。店內座位以圍繞開放式廚房的吧檯為主，顧客入座後不僅能近距離欣賞廚師俐落的煮麵手法，後方牆面也貼心設有掛鉤可放置外套與背包，角落亦妥善規劃了飲水機與杯具收納，在有限的空間內創造出毫無壓迫感的舒適體驗。

到店務必先登記，兩款麵條任挑選

由於店內座位數量不多且人氣極高，抵達現場時務必第一時間填寫候位表進行登記，以免在門口白白排隊空等。長生塩人的菜單設計精簡專精，主要提供鹽味、醬油、味噌、辣味肉醬與日本炒麵等品項。在麵條選擇上更是講究，提供了「元利製麵」與「立成製麵」兩款專業麵體。前者口感較為扎實具咬勁，後者則帶有迷人的清香與極佳的 Ｑ 彈度，顧客可依據個人喜好自由搭配，打造專屬的完美口感。

招牌鹽味最清爽，醬油拉麵韻味濃

初次造訪的食客，極度推薦品嚐最具代表性的「鹽味拉麵」。其湯頭清爽甘甜且絲毫不顯油膩，入喉後甚至會帶出迷人的清甜回甘，完美展現了熬湯的深厚功力，喝到最後一口也完全不會感到口乾舌燥。另一款人氣品項「醬油拉麵」，則帶有溫潤的醬香氣息，湯頭呈現微鹹微甜的豐富層次。拉麵皆會附上軟嫩多汁的舒肥雞胸肉，以及燉煮至極度透嫩的美味叉燒，雙重肉品的絕佳搭配，讓整碗拉麵的滿意度大幅提升。

限定中華乾媽麵，泡菜溏心蛋必點

除了常規菜單，店內更會不定期推出令人驚豔的期間限定品項。例如大份量的「中華乾媽」，湯頭溫潤中帶著微辣的刺激感，搭配大量的清香香菜與增添口感的白芝麻，再放上一整顆完整且熟度完美的溫泉蛋，風味極度誘人。由於基本款拉麵並未包含「溏心蛋」，喜愛半熟蛋黃口感的饕客務必記得額外加點。此外，單點配菜中的「泡菜」同樣表現亮眼，無論是作為開胃小菜單吃，或是加入湯麵中增添酸辣風味，皆是提升整體層次感的絕佳神隊友。

長生塩人

所在地址：407臺灣臺中市西屯區臺灣大道三段486號

營業時間：日、一、二、三、四、五、六 17:00-23:30

店家電話：0979732153

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