台中大里東港鎮海產，平價實在海鮮熱炒，在地人聚餐首選推薦。

台中大里「東港鎮海產」以俗擱大碗、份量實在聞名，是東區與大里人聚餐首選。

說到台中大里、南區與太平一帶的好友聚餐地點，大家第一個想到的往往就是這間「東港鎮海產」。雖然店名聽起來像在南部，但它可是紮紮實實深耕大里多年的在地熱炒名店。這裡最大的特色就是「俗擱實在」，不僅價格親民、份量澎湃，料理口味更是老少咸宜的經典台式風味。位在德芳南路靠近中投公路的地理優勢，加上出菜速度極快，即便週末假日人潮滿滿，也能迅速滿足大家的味蕾，是許多家庭聚餐與團體活動後的最佳慶功宴場地。

大里德芳南路美食，專屬停車場聚餐方便

「東港鎮海產」位於大里區德芳南路與中投公路交界附近，雖然不屬於餐飲一級戰區，但稍微偏離市中心的選址反而提供了更寬敞的空間。對於多人聚餐來說，最頭痛的往往是停車問題，還好店家貼心附設了專屬停車場，讓開車族也能安心用餐。不過這裡的人氣實在太旺，用餐尖峰時刻停車場經常一位難求，建議大家還是盡早前往或善用附近的停車空間。若是打算小酌幾杯的朋友，叫車或代駕服務也是相當方便的選擇。

半開放寬敞大空間，上菜迅速人多也不怕

一踏進店內，就能感受到濃濃的台灣味。採用半開放式的用餐空間，通風良好且視野開闊，完全沒有一般熱炒店擁擠壓迫的感覺。桌距安排寬敞，圓桌數量充足，非常適合十人以上的大型聚餐，大家圍坐在一起聊天夾菜特別自在熱鬧。此外，店家的廚房團隊效率極高，點完餐後通常不到半小時，桌上就會陸續擺滿佳餚。這種高效率的上菜速度，讓飢腸轆轆的食客們不用苦等，能盡情享受大口吃肉、大口喝酒的歡樂氛圍。

綜合生魚片厚切鮮甜，鹽酥鮮蚵飽滿必點

既然招牌掛著「海產」二字，這裡的海鮮料理自然不能馬虎。「綜合生魚片」是許多人的開胃首選，魚肉鮮美無腥味，特別是鮭魚與鮭魚腹，油脂豐富口感軟嫩，厚切的誠意讓人滿意。喜愛炸物海鮮的朋友，絕對不能錯過「鹽酥鮮蚵」，顆顆肥美飽滿的鮮蚵裹上輕薄麵衣油炸，搭配九層塔與椒鹽提味，將海味的鮮甜完美鎖住。另外「椒鹽龍珠」也是一道經典下酒菜，酥脆的龍珠搭配花生與大量蔥蒜，鹹香夠味超級下飯。

梅干扣肉肥而不膩，酥炸肥腸外酥內Q彈

除了海鮮，這裡的經典熱炒與肉類料理也表現出色。「梅干扣肉」雖然看起來油脂豐富，但實際入口卻是肥而不膩，鹹香的梅干菜與軟嫩的五花肉完美融合，是名副其實的白飯殺手。另一道推薦的是「酥炸肥腸」，處理得相當乾淨毫無腥味，外皮炸得金黃酥脆，內裡保持著 Q 彈口感，搭配炸過的四季豆一同享用，解膩又對味。至於「松阪豬」則煎烤得恰到好處，口感紮實帶有微微脆度，隨著溫度稍降，肉質香氣反而更加濃郁迷人。

胡椒蝦個頭大彈牙，清炒水蓮脆口解油膩

喜歡吃蝦的朋友一定要點這道「胡椒蝦」，店家選用個頭碩大的泰國蝦，肉質紮實 Q 彈有勁，外殼裹滿了香辣過癮的胡椒粉，每一口都讓人吮指回味。在大魚大肉之餘，蔬菜的搭配也很重要，「清炒水蓮」保有爽脆口感，是解油膩的最佳配角；而「炒高麗菜」則以簡單的火候展現出蔬菜本身的清甜。特別值得一提的是「宮保皮蛋」，Q 彈皮蛋裹上宮保醬汁，咀嚼後香氣在口中層層堆疊，微辣口感越吃越涮嘴。

一夜干清甜擠檸檬，炸魚鮮嫩豆腐三蔬秒殺

來到這裡若是喜歡細緻魚肉的朋友，推薦必點「一夜干」，肉質保有自然的清甜，擠上檸檬汁後更能提鮮，讓甜度瞬間升級。另一道「炸魚」同樣表現出色，魚肉鮮嫩細緻，沾點椒鹽再淋上檸檬，清爽又解膩。還有一道看似家常卻意外搶手的「雞蛋豆腐燴三蔬」，雖然名字可能是隨意取的，外觀也樸實無華，但調味極佳非常下飯，一上桌往往迅速被掃盤，是不可小覷的隱藏版美味。

塔香螺肉越嚼越香，蛤蜊熱湯鮮美補精力

下酒菜系列還有一道不可或缺的「塔香螺肉」，螺肉口感極具韌性與 Q 度，搭配九層塔爆炒，越嚼越香，讓人筷子停不下來。若想來點溫熱的湯品，「蛤蜊湯」絕對是首選，湯頭清澈鮮美，蛤蜊肉肥美多汁，在微涼的天氣裡喝上一碗，暖胃又補充滿滿精力。整體而言，東港鎮海產憑藉著無雷的餐點品質、親民的價格與熱鬧的用餐氣氛，成為大里地區好評居高不下的聚餐餐廳，非常推薦給喜愛台式熱炒的朋友。