桌邊片鴨秀超吸睛！享鴨台中公益店提供烤鴨、粥品、熱炒的一鴨多吃組合。

享鴨台中公益店以一鴨多吃、中華料理熱炒組合成完整宴客套餐，是台中聚會與家庭聚餐的熱門選擇！



位在台中公益路二段的「享鴨台中公益店」是王品集團旗下的人氣烤鴨與中華料理品牌。餐廳以櫻桃鴨為主角，提供一鴨多吃、熱炒、冷盤、粥品與甜點等多元菜色，完整呈現中華餐桌的豐盛感。店內風格走高質感的現代簡約路線，挑高設計搭配藍灰木質色調，整體氛圍舒適，無論是朋友聚會、家族聚餐或公司聚餐，都相當合適。

享鴨台中公益店交通與位置，公益路美食戰區必訪

享鴨台中公益店位在公益路二段上，周邊餐廳眾多，被視為台中美食最密集的區域之一。開車可沿路尋找停車格，也能選擇附近的收費停車場。若搭乘共享機車或租車，公益路一帶道路寬敞，對外地旅客也算友善。

用餐環境與座位氛圍，高質感台中烤鴨餐廳

餐廳內部以深色木質、藍灰色調打造沉穩空間，桌距寬敞不擁擠。無論是四人聚餐或多人家庭聚會，都能找到合適桌型。靠窗區域光線柔和，是不少客人喜歡的座位。整體用餐氣氛偏向正式但不壓迫，很適合節慶或慶生的聚會場景。

享鴨菜單亮點，一鴨多吃與多人套餐選擇豐富

享鴨菜單結合烤鴨、熱炒、冷盤與功夫菜，並提供2到10人不同人數的套餐配置。其中「脆皮烤鴨套餐」是最受歡迎的品項，餐點份量足、種類多，是多人聚餐最常點的組合。我們這次選擇6人套餐，品項豐富且份量十足，甚至還有剩餘帶回家。

涼菜三拼，多層次開胃組合

涼菜三拼由「椒麻川味黃瓜」、「黃金泡菜」、「醋溜雲耳」組成。黃瓜清脆帶微辣感，泡菜酸甜爽口，雲耳富含彈性並帶醋香。三道皆為涼爽開胃的前菜，很快就讓食慾打開。

招牌片皮烤鴨，桌邊片鴨秀吸睛度滿分

烤鴨端上桌後，鴨皮油亮如琉璃，色澤呈現深棗紅色。香氣濃郁，十分誘人。師傅會在桌邊進行片鴨秀，只見刀工俐落，鴨肉厚薄均勻，視覺效果相當精彩。鴨皮搭配砂糖後口感十分驚豔，油脂被甜味提升後變得更香脆。經典吃法以餅皮搭配蔥段、黃瓜絲與甜麵醬，層次多而不膩。享鴨特製餅皮比一般更厚一點，口感Q彈且不易破，不過尺寸較小，建議放一片鴨肉最為剛好。

功夫鴨絲粥，溫潤綿密的第二吃

鴨絲粥將米粒熬至糜狀，口感綿密順滑。吸收鴨油後增添香氣，入口有淡淡的鮮甜，是讓人非常放鬆的一道料理。作為烤鴨第二吃，暖胃又順口。

三杯鴨架，經典台味下飯料理

三杯鴨架以麻油與醬油爆炒，加入大量九層塔增添香氣。鴨骨邊肉焦香入味，醬汁濃郁，重口味非常下飯。雖然骨頭較多，但邊肉的味道濃厚，是炒香後越吃越涮嘴的一道台式功夫菜。

金沙海鮮豆腐煲，滑嫩豆腐搭配濃郁金沙醬

鍋內以炸至金黃的芙蓉豆腐為主角，搭配海鮮與鹹蛋黃金沙醬燴煮。豆腐綿密滑嫩，金沙醬帶沙質與香氣，整體鹹香濃郁，是搭配白飯會停不下來的一道菜。

冰糖醬香鴨翅，甜鹹交織的慢滷風味

鴨翅滷至紅亮透光，外皮軟Q且帶黏性，肉質柔軟並充滿冰糖的甜香。非常適合喜歡邊聊天邊嗑小點的人，是容易上癮的滋味。

椒鹽梅花豬，外酥內嫩的香脆口感

這道椒鹽梅花豬外層炸得酥脆，咬下後肉質彈嫩。椒鹽香氣濃厚，讓人忍不住一塊接一塊。非常適合作為聚餐中的下酒菜，第一口就很抓味。

蠔油爆雙牛肉，高溫快炒的鮮嫩肉香

牛肉以大火快炒鎖住肉汁，口感滑嫩帶甜味。蠔油醬汁鹹香濃郁，與牛肉香氣相互提升，是人人都會夾上一兩口的下飯料理。

清炒高麗菜，爽脆清甜的調和角色

清炒高麗菜以大火快炒保留脆度與水分，吃起來清甜爽口。這道菜雖然樸實，卻能在一桌偏重口味的料理中扮演調和角色，讓整體餐點層次更平衡。搭配烤鴨與熱炒一起享用，口感乾淨不油膩，是聚餐中不可或缺的家常暖味。

瑤柱醬爆蘿蔔糕，外酥內軟的鹹香港味

蘿蔔糕以大火煎到金黃微酥，再搭配瑤柱XO醬爆炒，香氣濃厚。口感外酥內嫩，微辣帶海味，是一上桌就被掃光的菜色之一。

甜點與飲品，餐後的溫柔收尾

白綢子奶茶口感滑順，奶香與茶香比例協調，甜度適中。白桃紅茶清爽帶果香，喝起來相當解膩。甜點「脆糖燉奶」是餐桌上的亮點，燉奶本體綿密細緻，表面脆糖層帶焦香與脆度，與柔軟口感形成鮮明對比，是很有記憶點的收尾。

享鴨評價，台中聚餐名單中的強勢選手

整體來說，享鴨台中公益店在烤鴨品質、用餐氛圍與服務細節上都非常穩定。鴨皮酥脆、鴨肉多汁，片鴨秀也很有儀式感。餐廳空間舒適，適合家庭聚會、生日慶生、公司聚餐與節慶聚會。雖然價格比一般小吃高一些，但以完整餐點體驗來說相當值得，是台中烤鴨中具代表性的餐廳之一。





享鴨台中公益店

電話：0422583118

時間：11:30–14:30、17:30–22:00；六日11:00營業

地址：408臺中市南屯區公益路二段252號