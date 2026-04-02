台中太平必吃臭名昭彰臭豆腐！金黃酥脆超迷人，限量酸菜豆包極度涮嘴。

台中市太平區的「臭名昭彰祖傳酥炸臭豆腐」，店內主打招牌臭豆腐與獨門的酸菜豆包，憑藉著真材實料與親民價格，成功擄獲眾多饕客的味蕾。

在台中太平區尋覓道地的街頭小吃，座落於長億路交通樞紐上的「臭名昭彰」絕對是不容錯過的亮點。雖然沒有華麗的店面裝潢，僅憑著一座傳統的白底黃字小攤車，卻總能以隨風飄散的濃郁臭香吸引過路人的目光。菜單品項極度專精，專注於提供高品質的酥炸臭豆腐與炸豆包，搭配爽口的酸梅汁解膩。憑藉著老闆精準的油炸火候掌握，每一份餐點皆呈現出完美的外酥內嫩口感，在 Google 評論上累積了極佳的口碑，是來到台中太平必嚐的平價銅板美食。

傳統攤車飄臭香，在地小吃人氣旺

臭名昭彰長億店的外觀保留了台灣傳統小吃的質樸風貌。攤位設置於早期的舊市場出入口周邊，營業時段一到，油炸的獨特香氣便會瀰漫整個街角。用餐區僅簡單擺設了幾張桌椅，雖然沒有提供冷氣空調，但在這種半露天的環境下品嚐現炸熱騰騰的臭豆腐，反倒更能深刻體驗台灣在地街頭小吃的熱鬧氛圍與獨特魅力。

招牌酥脆臭豆腐，金黃爽口不油膩

定價 70 元的「招牌臭豆腐」，一份包含 6 塊炸至金黃酥脆的完整豆腐，價格實惠。老闆對火候的精準掌控，讓臭豆腐的外衣具備極佳的酥脆度，咬下時甚至能聽見清脆的咔滋聲。內裡則完美保留了豆腐的軟嫩與孔洞，吸附了特製醬汁後風味更佳。推薦將爽脆的台式泡菜直接塞入豆腐中央一同咀嚼，感受酥脆、軟嫩與酸甜泡菜在口中交織的絕妙滋味。

酸菜豆包口感佳，醬汁入味極涮嘴

除了經典的臭豆腐，店內的「酸菜豆包」同樣是極具人氣的必點品項。將豆包下鍋油炸至超越臭豆腐的極致酥脆，中間夾入大量爽脆的泡菜與酸菜。豆包的薄脆外皮與飽滿多汁的內餡形成強烈對比，口感極度豐富。品嚐時需特別留意，由於豆包內夾入了滿滿的泡菜，豐富的醬汁與水分容易沉澱於紙袋底部，享用時建議稍微傾斜並留意衣物，以免沾染鮮甜的醬汁。

臭名昭彰臭豆腐

所在地址：臺灣臺中市太平區太平路82號

營業時間：日 一 二 三 五 六 15:00-22:00

店家電話：0966205064