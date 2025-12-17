台中勤美植光圈，隱身模範街的植栽溫室咖啡館，必吃素食鹹甜甜甜圈。

「植光圈」隱身於台中模範街巷弄，主打口感驚豔的素食甜甜圈與舒適寧靜的空間，是城市中難得的慢活角落。

位於台中西區模範街的「植光圈」，是一間彷彿將小森林搬進都市的特色咖啡館。距離熱鬧的勤美綠園道僅一步之遙，卻擁有截然不同的寧靜氛圍。店內運用大量觀葉植物與木質家具，搭配通透的自然光，打造出宛如溫室般的療癒空間。這裡不只提供精品咖啡，更以獨特的「素食甜甜圈」聞名，無論是鹹味或甜味都令人驚艷，適合帶著書本或電腦，來這裡享受一段與世隔絕的午後時光。

勤美綠園道步行五分鐘，隱身模範街的都市防空洞

距離勤美誠品綠園道步行只需 3-5 分鐘，植光圈靜靜佇立在充滿舊式透天厝與日式建築的模範街巷弄中。與外頭車水馬龍的公益路不同，這裡流動著慢活的優雅氣息。彷彿是都市裡的防空洞，讓喧囂聲在此戛然而止，提供旅人一個能深呼吸的寧靜角落，是台中在地人私藏的放鬆基地。

滿屋綠意植栽打造療癒溫室，自然光灑落超好拍

店內運用大量觀葉植物、藤蔓與溫潤的木質家具，搭配大面積通透的自然光線，宛如將一座小森林搬進了室內。陽光灑落在葉片上的光影美不勝收，每個角落都充滿療癒感。雖然這裡好拍到不行，但更重要的是那股讓人捨不得離開的舒適氛圍，是真正能讓人放鬆身心的空間。

座位寬敞不擁擠適合辦公，留言牆充滿人情味

植光圈不追求翻桌率或大量座位，桌椅之間保留了足夠的距離，非常適合想要安靜工作或專心閱讀的人。店內提供書籍供客人翻閱，牆上還貼滿了密密麻麻的小紙條，紀錄著來訪客人的心情點滴，其中不乏設計感十足的留言，讓這間咖啡館增添了許多溫暖的人情味。

招牌星空圈甜甜圈，巧克力與洛神花的酸甜圓舞曲

店內主打全素食的甜甜圈，口感卻一點也不輸傳統口味。推薦甜食控必點「星空圈」，濃郁的巧克力醬裹滿一半的甜甜圈，上方撒上酸甜的洛神花乾與脆口堅果點綴。入口能感受到巧克力的苦甜與果酸交織，層次豐富且不膩口，是下午茶的最佳良伴。

必吃鹹味炙燒圈，煙燻培根滷香鬆起司驚艷味蕾

這款「炙燒圈」口味為煙燻培根滷香鬆起司，雖然是素食鹹點，但表現令人驚艷。入口帶有迷人的煙燻鹹香，起司的點綴恰到好處不搶味，搭配麵體的嚼勁，鹹香滋味在口中散開，徹底顛覆對素食甜甜圈的想像，好吃到讓人忍不住一口接一口。

手沖阿拉比卡精品咖啡，果酸風味清爽回甘

搭配甜甜圈的最佳拍檔，非一杯好咖啡莫屬。這裡選用阿拉比卡精品咖啡豆，手沖出的咖啡口感乾淨，完全不苦不澀。入口帶著淡淡的優雅果酸風味，喝下後口腔中還會殘留著迷人的咖啡餘韻，清爽回甘的滋味，完美平衡了甜甜圈的口感，讓味蕾重新歸零。

不走浮誇路線的老宅咖啡，舒適氛圍讓人一來再來

植光圈不走浮誇擺盤或網美打卡路線，而是專注於營造舒適、安靜且放鬆的空間體驗。正是這份純粹的特質，加上美味且具特色的素食甜甜圈，讓許多新客變成老主顧。如果你正在尋找一個能暫時逃離城市喧囂、好好閱讀或發呆的地方，這裡絕對是最佳選擇。

植光圈資訊

電話：403臺中市西區模範街18巷5號

時間：11:00–17:30；公休要看植光圈資訊IG

地址：403臺中市西區模範街18巷5號



